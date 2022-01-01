Скидки и выгодные предложения в интернет-магазине электроники Video Shoper

В интернет-магазине Видеошопер действует бонусная программа. Вместе с первым заказом покупателю вручается карта, которая дает право на привилегии, исходя из общей суммы совершенных покупок. При заказе до 20 тысяч рублей дается скидка на аксессуары из ассортимента магазина, кроме оригинальных Xiaomi, Apple, JBL, — 10%, на телефоны и планшеты — 1% (но не более 500 рублей). Также клиент получает право на 14 дней тест-драйва при покупке смартфонов, бесплатную техническую поддержку и доступ к специальным предложениям магазина.

При покупках на сумму от 20 до 50 тысяч рублей дисконт на аксессуары увеличивается до 15%, а в остальном привилегии те же. Сделав заказ в совокупности от 50 до 300 тысяч рублей, клиент получит скидку на аксессуары 20% и его обслужат лучшие продавцы и курьеры.

При общих заказах на сумму от 300 000 рублей. Сохраняются прежние привилегии и открывается доступ к специальным предложениям и кодам купонов для клиентов с золотой картой.

Кроме этого, интернет-магазин регулярно устраивает распродажи, дарит скидочные купоны. Также на этой странице можно выбрать и скопировать промокод Video Shoper и, активировав его в карточке заказа, получить эксклюзивную скидку на конкретный товар или весь заказ.