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Медиаплееры – класс мультимедийных устройств, которые чаще всего используются для вывода изображения на экран телевизора. Роль источника «картинки» и звука чаще всего исполняет Интернет. Используя медиаплеер, вы сможете превратить обычный телеприемник в полноценного конкурента телевизора, имеющего поддержку Smart TV. Большинство медиаплееров имеют возможность воспроизведения мультимедийных файлов, которые размещены во встроенной памяти или записаны на сменные носители данных (карты памяти и флеш-накопители). Самые простые по конструкции модели рассматриваемого вида техники являются связующим звеном между мобильными устройствами (смартфонами и планшетами) и телевизорами. Некоторые медиаплееры имеют встроенный ТВ-тюнер. Главное достоинство устройств – это компактность, стильный дизайн и простота в использовании.
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79500Р
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74990Р
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71990Р
купон
60490Р
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15990Р
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15790Р
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15000Р
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10990Р
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10790Р
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8990Р
купон
8690Р
купон
8490Р
купон
4790Р
купон
3990Р
купон
Медиаплееры – класс мультимедийных устройств, которые чаще всего используются для вывода изображения на экран телевизора. Роль источника «картинки» и звука чаще всего исполняет Интернет. Используя медиаплеер, вы сможете превратить обычный телеприемник в полноценного конкурента телевизора, имеющего поддержку Smart TV. Большинство медиаплееров имеют возможность воспроизведения мультимедийных файлов, которые размещены во встроенной памяти или записаны на сменные носители данных (карты памяти и флеш-накопители). Самые простые по конструкции модели рассматриваемого вида техники являются связующим звеном между мобильными устройствами (смартфонами и планшетами) и телевизорами. Некоторые медиаплееры имеют встроенный ТВ-тюнер. Главное достоинство устройств – это компактность, стильный дизайн и простота в использовании.
2290Р
купон
150Р
купон
лучшее
предложение
лучшее
предложение
8690Р
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8500Р
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4 оценки поставлены средняя 4.2
Видео шоппер – интернет-магазин, который известен низкими расценками на широкий ассортимент: смартфоны, планшеты, смарт-часы, мультимедийные системы, телевизоры, ноутбуки, электронные книги, а также товары для здоровья и красоты. На сайте торговой площадки можно дополнительно сэконо ... мить благодаря отличной возможности приобрести оригинальный брендовый гаджет по акционной цене, применив дисконтный промокод Video shopper. На этой странице любой подберет для себя купон Video shopper с подходящим предложением.
Юридический адрес:
143441, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, ул.Новотушинская, д 2 кв 193
Телефон:
+ 7 (495) 648-68-08
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Онлайн-площадка Video Shoper торгует через сеть магазинов в Москве, МО и интернет-магазин, где огромный ассортимент электроники: от смартфонов и планшетов до телевизоров. Здесь всегда можно найти новинки гаджетов, бытовой техники, а опытные продавцы всегда помогут купить подходящую модель. Плюсом магазина является 14-дневная гарантия возврата смартфонов. Купив телефон (кроме марки iPhone) в Video Shoper, клиент легко сможет сдать его в течение 2 недель и вернуть деньги.
Интернет-магазин электроники Video Shoper регулярно запускает акции и предлагает выгодные промокоды на скидку. С их помощью можно сэкономить на покупке портативной, крупногабаритной бытовой техники и электроники.
Ассортимент Видеошопер насчитывает тысячи товаров, среди которых популярные и новые модели смартфонов, планшетов, аксессуаров, игровых приставок, ноутбуков, смарт-часов, бытовой техники, моноблоков, телевизоров и другого. При этом на часть ассортимента интернет-магазина Видеошопер действуют выгодные предложения и предлагаются промокоды, что позволяет сэкономить тысячи рублей. Все актуальные специальные предложения есть на этом сайте, где каждый день появляются новые акции и коды купонов.
В интернет-магазине Видеошопер действует бонусная программа. Вместе с первым заказом покупателю вручается карта, которая дает право на привилегии, исходя из общей суммы совершенных покупок. При заказе до 20 тысяч рублей дается скидка на аксессуары из ассортимента магазина, кроме оригинальных Xiaomi, Apple, JBL, — 10%, на телефоны и планшеты — 1% (но не более 500 рублей). Также клиент получает право на 14 дней тест-драйва при покупке смартфонов, бесплатную техническую поддержку и доступ к специальным предложениям магазина.
При покупках на сумму от 20 до 50 тысяч рублей дисконт на аксессуары увеличивается до 15%, а в остальном привилегии те же. Сделав заказ в совокупности от 50 до 300 тысяч рублей, клиент получит скидку на аксессуары 20% и его обслужат лучшие продавцы и курьеры.
При общих заказах на сумму от 300 000 рублей. Сохраняются прежние привилегии и открывается доступ к специальным предложениям и кодам купонов для клиентов с золотой картой.
Кроме этого, интернет-магазин регулярно устраивает распродажи, дарит скидочные купоны. Также на этой странице можно выбрать и скопировать промокод Video Shoper и, активировав его в карточке заказа, получить эксклюзивную скидку на конкретный товар или весь заказ.
На этом сайте опубликованы коды купонов с описанием актуальных акций и промокодами, которые активируются следующим образом:
Выбор специального предложения и клик по нему. При клике на купон Video Shoper код скидки автоматически сохраняется в буфере обмена, поэтому копировать символы кода не нужно.
Переход на сайт Видео Шопер и выбор товаров из ассортимента магазина.
Оформление заказа и вставка промокода в специальное поле.
Клик на кнопку «Применить купон».
После активации промокода сумма покупки уменьшится на номинал кода.
Покупатель интернет-магазина Видеошопер может сделать заказ любого товара, выложенного на витрине сайте. Для этого нужно:
Зайти на сайт Video Shoper и выбрать товары из ассортимента магазина.
Активировать купон на скидку.
Ввести номер телефона, указать ФИО, город, адрес и email клиента.
Выбрать способ доставки заказа и оплаты.
С 10:00 до 22:00 клиенту доступна горячая линия и специалисты, которые готовы помочь с выбором товара из ассортимента магазина и оформлением заказа в Видеошопер. Также на сайте работает онлайн-чат, куда можно написать вопросы и получить развернутый ответ.
Перед тем как доставить заказ, курьер Video Shoper связывается с клиентом и приезжает точно ко времени. В момент вручения заказа курьер может ответить на все интересующие вопросы клиента, связанные с товаром, гарантией и другими деталями заказа, сделанного в интернет-магазине электроники Video Shoper.
Нет, в Video shopper нет скидки на первый заказ.
Да, все товары являются таковыми. Подделки в интернет-магазине не продаются.
Доставка приобретенных товаров выполняется уже на следующий же день после оформления заказа. Желательное время можно обсудить непосредственно с менеджером компании. При желании можно воспользоваться срочной доставкой: в таком случае товар будет доставлен в течение нескольких ближайших часов.
Причина в относительно небольшой наценке на продукцию: 4–7% против 15–20% у конкурентов. Video shopper может ее себе позволить держать на таком уровне за счет отсутствия в арсенале компании широкоформатной и телевизионной рекламы, а также постоянной оптимизации собственных затрат.
Да, практически все гаджеты на сайте Video shopper имеют поддержку русского языка. Редкими исключениями являются новинки, для которых еще нет официальной русской прошивки. В таком случае в самом верху ее описания красным шрифтом указывается отсутствие в устройстве русской локализации.
|Тип купона
|Описание
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|Экономия 15% по купону Video shoper на покупку аксессуаров для телефонов и планшетов
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|Промокод на 1000 рублей скидки на любой ноутбук
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|1000 рублей по промокоду Video shoper на покупку электросамоката или е-велосипеда
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|Скидка 500 руб на все товары по промокоду Video shoper
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|Бесплатная доставка на весь ассортимент по промокоду Video shoper
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