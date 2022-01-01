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Скидка
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Скидка
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Истекает через 61 день Открыть Акцию

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Скидка
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Истекает через 28 дней Открыть Акцию

8990Р
купон

Скидка
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Истекает через 15 дней Открыть Акцию

8690Р
купон

Скидка
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Истекает через 1 день Открыть Акцию

8490Р
купон

Скидка
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Истекает через 15 дней Открыть Акцию

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3990Р
купон

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Медиаплееры – класс мультимедийных устройств, которые чаще всего используются для вывода изображения на экран телевизора. Роль источника «картинки» и звука чаще всего исполняет Интернет. Используя медиаплеер, вы сможете превратить обычный телеприемник в полноценного конкурента телевизора, имеющего поддержку Smart TV. Большинство медиаплееров имеют возможность воспроизведения мультимедийных файлов, которые размещены во встроенной памяти или записаны на сменные носители данных (карты памяти и флеш-накопители). Самые простые по конструкции модели рассматриваемого вида техники являются связующим звеном между мобильными устройствами (смартфонами и планшетами) и телевизорами. Некоторые медиаплееры имеют встроенный ТВ-тюнер. Главное достоинство устройств – это компактность, стильный дизайн и простота в использовании.

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Электроника со скидками от Video shopper

Видео шоппер – интернет-магазин, который известен низкими расценками на широкий ассортимент: смартфоны, планшеты, смарт-часы, мультимедийные системы, телевизоры, ноутбуки, электронные книги, а также товары для здоровья и красоты. На сайте торговой площадки можно дополнительно сэконо ... мить благодаря отличной возможности приобрести оригинальный брендовый гаджет по акционной цене, применив дисконтный промокод Video shopper. На этой странице любой подберет для себя купон Video shopper с подходящим предложением.


Посетить Video shoper
Контакты Video shoper

Юридический адрес:
143441, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, ул.Новотушинская, д 2 кв 193

Телефон:
+ 7 (495) 648-68-08

Соц. сети:

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Специальные предложения от Video shoper

Об интернет-магазине Video Shoper

Онлайн-площадка Video Shoper торгует через сеть магазинов в Москве, МО и интернет-магазин, где огромный ассортимент электроники: от смартфонов и планшетов до телевизоров. Здесь всегда можно найти новинки гаджетов, бытовой техники, а опытные продавцы всегда помогут купить подходящую модель. Плюсом магазина является 14-дневная гарантия возврата смартфонов. Купив телефон (кроме марки iPhone) в Video Shoper, клиент легко сможет сдать его в течение 2 недель и вернуть деньги.

Интернет-магазин электроники Video Shoper регулярно запускает акции и предлагает выгодные промокоды на скидку. С их помощью можно сэкономить на покупке портативной, крупногабаритной бытовой техники и электроники.

Ассортимент интернет-магазина электроники Video Shoper

Ассортимент Видеошопер насчитывает тысячи товаров, среди которых популярные и новые модели смартфонов, планшетов, аксессуаров, игровых приставок, ноутбуков, смарт-часов, бытовой техники, моноблоков, телевизоров и другого. При этом на часть ассортимента интернет-магазина Видеошопер действуют выгодные предложения и предлагаются промокоды, что позволяет сэкономить тысячи рублей. Все актуальные специальные предложения есть на этом сайте, где каждый день появляются новые акции и коды купонов.

Скидки и выгодные предложения в интернет-магазине электроники Video Shoper

В интернет-магазине Видеошопер действует бонусная программа. Вместе с первым заказом покупателю вручается карта, которая дает право на привилегии, исходя из общей суммы совершенных покупок. При заказе до 20 тысяч рублей дается скидка на аксессуары из ассортимента магазина, кроме оригинальных Xiaomi, Apple, JBL, — 10%, на телефоны и планшеты — 1% (но не более 500 рублей). Также клиент получает право на 14 дней тест-драйва при покупке смартфонов, бесплатную техническую поддержку и доступ к специальным предложениям магазина. 

При покупках на сумму от 20 до 50 тысяч рублей дисконт на аксессуары увеличивается до 15%, а в остальном привилегии те же. Сделав заказ в совокупности от 50 до 300 тысяч рублей, клиент получит скидку на аксессуары 20% и его обслужат лучшие продавцы и курьеры.

При общих заказах на сумму от 300 000 рублей. Сохраняются прежние привилегии и открывается доступ к специальным предложениям и кодам купонов для клиентов с золотой картой.

Кроме этого, интернет-магазин регулярно устраивает распродажи, дарит скидочные купоны. Также на этой странице можно выбрать и скопировать промокод Video Shoper и, активировав его в карточке заказа, получить эксклюзивную скидку на конкретный товар или весь заказ.

Как активировать промокод в интернет-магазине электроники Video Shoper

На этом сайте опубликованы коды купонов с описанием актуальных акций и промокодами, которые активируются следующим образом:

  1. Выбор специального предложения и клик по нему. При клике на купон Video Shoper код скидки автоматически сохраняется в буфере обмена, поэтому копировать символы кода не нужно.

  2. Переход на сайт Видео Шопер и выбор товаров из ассортимента магазина.

  3. Оформление заказа и вставка промокода в специальное поле.

  4. Клик на кнопку «Применить купон».

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После активации промокода сумма покупки уменьшится на номинал кода.

Как сделать заказ в интернет-магазине электроники Video Shoper

Покупатель интернет-магазина Видеошопер может сделать заказ любого товара, выложенного на витрине сайте. Для этого нужно:

  1. Зайти на сайт Video Shoper и выбрать товары из ассортимента магазина.

  2. Активировать купон на скидку.

  3. Ввести номер телефона, указать ФИО, город, адрес и email клиента.

  4. Выбрать способ доставки заказа и оплаты. 

 

С 10:00 до 22:00 клиенту доступна горячая линия и специалисты, которые готовы помочь с выбором товара из ассортимента магазина и оформлением заказа в Видеошопер. Также на сайте работает онлайн-чат, куда можно написать вопросы и получить развернутый ответ. 

Перед тем как доставить заказ, курьер Video Shoper связывается с клиентом и приезжает точно ко времени. В момент вручения заказа курьер может ответить на все интересующие вопросы клиента, связанные с товаром, гарантией и другими деталями заказа, сделанного в интернет-магазине электроники Video Shoper.

Часто задаваемые вопросы про Video shoper

★ Предлагает ли Video shopper скидку на первую покупку?

Нет, в Video shopper нет скидки на первый заказ.

★ Являются ли товары на сайте оригинальными?

Да, все товары являются таковыми. Подделки в интернет-магазине не продаются.

★ Сколько понадобится ждать свой заказ?

Доставка приобретенных товаров выполняется уже на следующий же день после оформления заказа. Желательное время можно обсудить непосредственно с менеджером компании. При желании можно воспользоваться срочной доставкой: в таком случае товар будет доставлен в течение нескольких ближайших часов.

★ Благодаря чему в онлайн-магазине такие низкие цены?

Причина в относительно небольшой наценке на продукцию: 4–7% против 15–20% у конкурентов. Video shopper может ее себе позволить держать на таком уровне за счет отсутствия в арсенале компании широкоформатной и телевизионной рекламы, а также постоянной оптимизации собственных затрат.

★ Есть ли русский язык в мобильных гаджетах интернет-магазина?

Да, практически все гаджеты на сайте Video shopper имеют поддержку русского языка. Редкими исключениями являются новинки, для которых еще нет официальной русской прошивки. В таком случае в самом верху ее описания красным шрифтом указывается отсутствие в устройстве русской локализации.

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