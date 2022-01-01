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13 оценок поставлено средняя 4.5
Интернет-магазин Вкусвилл — это большой выбор готовых рационов для здорового питания, доступных для заказа онлайн с бесплатной доставкой. Все наборы блюд разработаны диетологами с учетом их питательной ценности и пользы для организма. Здесь можно заказать рационы для похудения, подд ... ержания тела в тонусе и набора мышечной массы. Все они готовятся из свежих натуральных продуктов. Благодаря прогрессивной системе скидок можно тратить на здоровое питание меньше, а промокоды Вкусвилла с этой страницы помогут минимизировать расходы.
Юридический адрес:
123592, г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп.1, эт. 10, пом. V, комн.1.
Телефон:
+7 (499) 110-88-90
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Ресурс ВкусВилл — это официальный сайт российской сети по продаже продуктов здорового питания. Его страницы с акциями ежедневно обновляются, есть промокод на первый заказ, последующие и развитая программа лояльности с более чем 10 предложениями.
На сайте для заказа есть продукты питания для самостоятельного приготовления на кухне и готовые блюда. Популярны разделы с постным меню, ресторанными блюдами, готовые рационы и др.
Чтобы использовать промокод ВкусМил, перед оформлением заказа обязателен вход. Нужно ввести номер телефона, на него придет СМС с кодом для ввода в отведенное поле.
Инструкция для использования кода купона при оформлении первого заказа и последующих:
Выбрать рацион питания или продукты, кликнув на кнопку «В корзину».
Перейти на страницу оформления покупки.
Нужно указать электронную почту.
В специальное поле ввести промокод на первый заказ или другой код купона.
Активировать промокод, нажав на «Применить».
После ввода промокода сумма заказа обновится. Останется кликнуть на «Оформить заказ», оплатить его онлайн или дождаться курьера и передать деньги.
Сеть магазинов ВкусВилл дает эксклюзивные скидки участникам клуба. Это промокод на первый заказ, доставку еды, бонусы, чтобы получить дополнительную выгоду, программа лояльности и другие акции.
Для участия в выгодных акциях нужно оформить бесплатную карту на кассе или в приложении ВкусВилл, Едадил или Кошелек. Главное — подписаться на рассылку, чтобы получать первым уведомления о выгодных ценах и уникальных промокодах.
По карте действуют самые выгодные предложения в %month% %year% года, они находятся в разделе «Акции». На страницах представлены акции с товарами для детей, выгодные предложения по праздникам и др.
Действует «Подписка на скидку», где можно получить скидку 10% на 30 дней, оформив подписку за 490 рублей. Она суммируется с другими актуальными предложениями.
В день рождения компания предлагает активировать купон на 300 рублей на 1200 рублей в чеке. Основное условие акции — действует только для покупок онлайн.
Для клиентов предлагается воспользоваться подарочным сертификатом, номиналом 1000 рублей или 2000 рублей. Срок действия — 3 года с момента приобретения.
Нельзя применить для заказа готовых рационов и других продуктов, только при личном посещении магазина.
Новым клиентам и постоянным на счет начисляются баллы за покупки, задания, участие в программах, например «Народный курьер». Каждый балл равен 1 рублю. Например, заполнение анкеты оценивается в 300 баллов или 300 рублей.
Скидку можно использовать при заказе онлайн или самовывозе, а также в любом магазине ВкусВилл. Баллами доступна оплата 100% покупки.
Актуальные промокоды не нужны, клиент лишь оставляет отзыв о продукте, а компания возвращает сумму, равную его стоимости. В акции участвуют новинки из всех категорий.
Особенно акция хорошая для тех, кто делает в первый раз заказ и никогда не пробовал готовые рационы и другие товары от ВкусВилла.
Клиенту нужно заполнить анкету о своем ребенке. Минимальная сумма вознаграждения — 50 рублей. Срок действия предложения не ограничен, вводить промокоды не требуется.
Сервис предлагает дополнительные скидки в рамках программы «Разнообразное питание». Их размер — 3–10%, их получат те, кто заказал любые 30–100 продуктов каждый нечетный месяц и оценил 15–50 из них.
Действующая акция «Больше — выгодней» доступна, даже если у клиента нет карты лояльности. Распространяется на товары с оранжевым ценником, категории «Специальные предложения» и «От нескольких штук».
Специальные предложения с эксклюзивными скидками действуют по карте ВкусВилл и применимы к товарам с желтыми ценниками. Для получения скидки на заказы или покупки в магазинах, нужно использовать карту лояльности или отсканировать QR-код в приложении.
Эксклюзивная скидка в 40% устанавливается на товар, срок годности которого скоро закончится. Это отличная возможность сделать выгодную покупку, попробовав готовую еду или другие продукты, которые ранее не приобретались по полной цене.
Чтобы получить скидку по программе «Любимый товар», нужно активировать карту, заказать позиции на сумму 500 рублей и выбрать любимый продукт. Предложение действует в течение 7 дней с момента активации.
Новые пользователи и постоянные могут купить товар со скидкой 20%.
Специальное предложение не действует на товары категорий «Аптека», «Рестораны», «Зоотовары» и «Супермаркет».
При покупке подарочной карты промокод ВкусМил для активации вводить не нужно, оплата доступна в любом магазине. Номиналы сертификатов: 1000 и 2000 рублей. Обмен на деньги невозможен. Можно использовать совместно с промокодами и другими акционными предложениями.
За покупки подписчиков начисляется вознаграждение: партнеру выдается уникальный промокод на первые и последующие покупки, он делится им с подписчиками. При применении кода пользователю начисляется 10% в течение 90 дней с заказов друзей.
Сайт предлагает оформить доставку или самовывоз. Доставка бесплатная при покупке на сумму от 3000 рублей. При заказе на меньшую сумму, например на 1500 рублей, можно не платить за услуги перевозок, применив специальный купон.
Сервис доставки работает с 8:00 до 23:59. При оформлении заказа можно выбрать временной промежуток для получения. Способы оплаты: картой или наличными при получении и SberPay.
Такая возможность пока не предоставляется, но ее реализация планируется в ближайшем будущем для меню «Баланс» и «Просто еда».
Если у вас не получится забрать заказ в назначенный момент, можно перенести время его доставки. Для этого нужно связаться с сотрудниками магазина не ранее чем за день до даты выполнения.
Нет, заказы в магазине принимаются только по предоплате.
Все актуальные дисконтные предложения магазина и специальные купоны на скидку, которыми можно воспользоваться сегодня, публикуются на этой странице.
Магазин предлагает прогрессивную скидку, размер которой зависит от длительности заказа. Клиентам также доступен дисконт по промокодам и другие виды промопредложений, доступные в личном кабинете.