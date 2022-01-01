Программы лояльности для клиентов

Сеть магазинов ВкусВилл дает эксклюзивные скидки участникам клуба. Это промокод на первый заказ, доставку еды, бонусы, чтобы получить дополнительную выгоду, программа лояльности и другие акции.

Программа лояльности «Давайте дружить»

Для участия в выгодных акциях нужно оформить бесплатную карту на кассе или в приложении ВкусВилл, Едадил или Кошелек. Главное — подписаться на рассылку, чтобы получать первым уведомления о выгодных ценах и уникальных промокодах.

По карте действуют самые выгодные предложения в %month% %year% года, они находятся в разделе «Акции». На страницах представлены акции с товарами для детей, выгодные предложения по праздникам и др.

Действует «Подписка на скидку», где можно получить скидку 10% на 30 дней, оформив подписку за 490 рублей. Она суммируется с другими актуальными предложениями.

В день рождения компания предлагает активировать купон на 300 рублей на 1200 рублей в чеке. Основное условие акции — действует только для покупок онлайн.

Подарочные сертификаты

Для клиентов предлагается воспользоваться подарочным сертификатом, номиналом 1000 рублей или 2000 рублей. Срок действия — 3 года с момента приобретения.

Нельзя применить для заказа готовых рационов и других продуктов, только при личном посещении магазина.

Бонусы ВкусВилл

Новым клиентам и постоянным на счет начисляются баллы за покупки, задания, участие в программах, например «Народный курьер». Каждый балл равен 1 рублю. Например, заполнение анкеты оценивается в 300 баллов или 300 рублей.

Скидку можно использовать при заказе онлайн или самовывозе, а также в любом магазине ВкусВилл. Баллами доступна оплата 100% покупки.

Программа «Народный гурман»

Актуальные промокоды не нужны, клиент лишь оставляет отзыв о продукте, а компания возвращает сумму, равную его стоимости. В акции участвуют новинки из всех категорий.

Особенно акция хорошая для тех, кто делает в первый раз заказ и никогда не пробовал готовые рационы и другие товары от ВкусВилла.

Программа «Детский клуб»

Клиенту нужно заполнить анкету о своем ребенке. Минимальная сумма вознаграждения — 50 рублей. Срок действия предложения не ограничен, вводить промокоды не требуется.

Программа «Разнообразное питание»

Сервис предлагает дополнительные скидки в рамках программы «Разнообразное питание». Их размер — 3–10%, их получат те, кто заказал любые 30–100 продуктов каждый нечетный месяц и оценил 15–50 из них.

Предложение «Больше — выгодней»

Действующая акция «Больше — выгодней» доступна, даже если у клиента нет карты лояльности. Распространяется на товары с оранжевым ценником, категории «Специальные предложения» и «От нескольких штук».

Специальная цена

Специальные предложения с эксклюзивными скидками действуют по карте ВкусВилл и применимы к товарам с желтыми ценниками. Для получения скидки на заказы или покупки в магазинах, нужно использовать карту лояльности или отсканировать QR-код в приложении.

Зеленые ценники

Эксклюзивная скидка в 40% устанавливается на товар, срок годности которого скоро закончится. Это отличная возможность сделать выгодную покупку, попробовав готовую еду или другие продукты, которые ранее не приобретались по полной цене.

Любимый продукт

Чтобы получить скидку по программе «Любимый товар», нужно активировать карту, заказать позиции на сумму 500 рублей и выбрать любимый продукт. Предложение действует в течение 7 дней с момента активации.

Новые пользователи и постоянные могут купить товар со скидкой 20%.

Специальное предложение не действует на товары категорий «Аптека», «Рестораны», «Зоотовары» и «Супермаркет».

Подарочные карты

При покупке подарочной карты промокод ВкусМил для активации вводить не нужно, оплата доступна в любом магазине. Номиналы сертификатов: 1000 и 2000 рублей. Обмен на деньги невозможен. Можно использовать совместно с промокодами и другими акционными предложениями.

Партнерская программа

За покупки подписчиков начисляется вознаграждение: партнеру выдается уникальный промокод на первые и последующие покупки, он делится им с подписчиками. При применении кода пользователю начисляется 10% в течение 90 дней с заказов друзей.