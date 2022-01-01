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6 оценок поставлено средняя 4.8
Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.
Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56
Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru
Телефон:
+7 (495) 108-53-86
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Компания основана в Германии в 1932 году. Она производит качественную бытовую технику по доступным ценам. Ассортимент товаров бренда включает духовые шкафы, варочные панели, микроволновые печи, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, холодильники. В РФ действует российское представительство официального магазина компании. Сэкономить на покупках в нем можно, применив промокод Weissgauff.
Чтобы применить актуальный промокод на официальном сайте интернет-магазина немецкого бренда Weissgauff и получить скидку на бытовую технику, необходимо:
Ознакомиться с актуальными предложениями компании на этой странице.
Выбрать и скопировать скидочный код.
Открыть официальный сайт магазина, кликнуть по нужному товару и нажать «Купить».
Щелкнуть по корзине.
Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Завершить оформление заказа.
Иногда купон Weissgauff не требует вводить код. Чтобы получить скидку к заказу, достаточно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы, а после переадресации на ресурс интернет-магазина сделать покупку.
Применить промокод на официальном сайте компании можно как при совершении первой покупки, так и при оформлении последующих заказах. Главное условие — срок действия кода не должен истечь, предложение должно быть актуально.
Использование купонов фирмы Weissgauff не единственный способ сэкономить на покупках. В интернет-магазине бренда регулярно проводятся акции, участие в которых позволяет покупать товары на выгодных условиях.
Предложение действует только для жителей Санкт-Петербурга. Для участия в акции необходимо:
Купить бытовую технику немецкого бренда в фирменном шоу-руме бренда в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской улице.
Подписаться на Instagram магазина и разместить в сторис отклик о нем.
Оставить отзыв о шоу-руме компании в Яндекс.Картах.
Далее нужно отправить в поддержку компании скриншоты, подтверждающие эти действия. После этого покупатель получает номер, который примет участие в розыгрыше призов.
Это актуальная акция. Для участия надо купить бытовую технику в фирменном шоу-руме немецкого бренда, оставить отзыв о ней на Яндекс.Маркете, а затем выслать скриншот отклика в поддержку компании. Покупатель получает номер, по которому будут разыгрываться призы: пылесосы, микроволновая печь, электроштопор.
Кроме товаров, компания предлагает дополнительные услуги. Это гарантийное обслуживание и установка бытовой техники.
На все товары действует гарантия 12 месяцев. В течение этого времени бытовую технику бесплатно отремонтируют.
На сайте магазина Weissgauff можно заказать установку бытовой техники. Услуга не бесплатная — ее стоимость зависит от местонахождения клиента и типа оборудования.
Оплатить заказ на сайте интернет-магазина можно банковской картой, через СБП или же наличными курьеру при получении товара. Доставка осуществляется курьерской службой. Также можно забрать покупку из одного из пунктов самовывоза. Их полный перечень есть на официальном сайте производителя.
Срок гарантийного обслуживания — 12 месяцев с момента покупки.
В магазине бренда представлены только оригинальные модели. Вместе с покупкой клиент получает гарантийный талон и документацию с указанием страны производства.
При заказе на сайте товары доставляются по всей России одной из транспортных компаний.
Попадаются скидки, действующие на все товары, отдельные категории и определенные модели. Больше информации — в описании.
Высокое качество изготовления обеспечивает ремонтопригодность деталей. Но если какая-то часть техники вышла из строя, заказать оригинальные запчасти можно на официальном сайте бренда.
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