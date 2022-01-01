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Промокоды Weissgauff на Август

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Техника для дома со скидкой в Weissgauff

Немецкий бренд предлагает крупную и мелкую бытовую технику, сочетающую в себе высокотехнологичность и простоту. Любую модель можно купить по сниженной цене, применив промокод Weissgauff. В каталоге есть холодильники, стиральные, посудомоечные, сушильные машины, варочные поверхности ... и пылесосы. Список актуальных дисконтных предложений на этой странице пополняется новыми способами экономии. Использовать купон Вейсгауф можно при оформлении первого и последующих заказов.


Посетить Weissgauff
Контакты Weissgauff

Юридический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, комната № 56

Электронная почта:
zakaz@weissgauff.ru

Телефон:
+7 (495) 108-53-86

Соц. сети:

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Специальные предложения от Weissgauff

Подробнее о магазине бренда Weissgauff

weissgauff

Компания основана в Германии в 1932 году. Она производит качественную бытовую технику по доступным ценам. Ассортимент товаров бренда включает духовые шкафы, варочные панели, микроволновые печи, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, холодильники. В РФ действует российское представительство официального магазина компании. Сэкономить на покупках в нем можно, применив промокод Weissgauff.

Как воспользоваться скидочным купоном в Weissgauff (Вейсгауф)

Чтобы применить актуальный промокод на официальном сайте интернет-магазина немецкого бренда Weissgauff и получить скидку на бытовую технику, необходимо:

  1. Ознакомиться с актуальными предложениями компании на этой странице.

  2. Выбрать и скопировать скидочный код.

  3. Открыть официальный сайт магазина, кликнуть по нужному товару и нажать «Купить».

  4. Щелкнуть по корзине.

  5. Ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».

  6. Завершить оформление заказа.

промокод weissgauff 

Иногда купон Weissgauff не требует вводить код. Чтобы получить скидку к заказу, достаточно кликнуть по подходящему предложению с этой страницы, а после переадресации на ресурс интернет-магазина сделать покупку.

Применить промокод на официальном сайте компании можно как при совершении первой покупки, так и при оформлении последующих заказах. Главное условие — срок действия кода не должен истечь, предложение должно быть актуально.

Акции интернет-магазина

Использование купонов фирмы Weissgauff не единственный способ сэкономить на покупках. В интернет-магазине бренда регулярно проводятся акции, участие в которых позволяет покупать товары на выгодных условиях.

Розыгрыш бытовой техники «Счастливый чек в Северной столице» 

Предложение действует только для жителей Санкт-Петербурга. Для участия в акции необходимо:

  1. Купить бытовую технику немецкого бренда в фирменном шоу-руме бренда в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской улице.

  2. Подписаться на Instagram магазина и разместить в сторис отклик о нем.

  3. Оставить отзыв о шоу-руме компании в Яндекс.Картах.

Далее нужно отправить в поддержку компании скриншоты, подтверждающие эти действия. После этого покупатель получает номер, который примет участие в розыгрыше призов.

Розыгрыш бытовой техники «Будь в +»

 

Это актуальная акция. Для участия надо купить бытовую технику в фирменном шоу-руме немецкого бренда, оставить отзыв о ней на Яндекс.Маркете, а затем выслать скриншот отклика в поддержку компании. Покупатель получает номер, по которому будут разыгрываться призы: пылесосы, микроволновая печь, электроштопор.

Дополнительные сервисы и услуги компании Weissgauff

Кроме товаров, компания предлагает дополнительные услуги. Это гарантийное обслуживание и установка бытовой техники.

Гарантийное обслуживание техники

На все товары действует гарантия 12 месяцев. В течение этого времени бытовую технику бесплатно отремонтируют.

Установка техники

На сайте магазина Weissgauff можно заказать установку бытовой техники. Услуга не бесплатная — ее стоимость зависит от местонахождения клиента и типа оборудования.

Оплата и доставка в магазине Weissgauff

Оплатить заказ на сайте интернет-магазина можно банковской картой, через СБП или же наличными курьеру при получении товара. Доставка осуществляется курьерской службой. Также можно забрать покупку из одного из пунктов самовывоза. Их полный перечень есть на официальном сайте производителя.

Часто задаваемые вопросы про Weissgauff

★ Какую гарантию дает производитель на технику Weissgauff?

Срок гарантийного обслуживания — 12 месяцев с момента покупки.

★ Как можно удостовериться, что на сайте продается оригинальная техника?

В магазине бренда представлены только оригинальные модели. Вместе с покупкой клиент получает гарантийный талон и документацию с указанием страны производства.

★ Есть ли доставка в регионы, где нет фирменных магазинов?

При заказе на сайте товары доставляются по всей России одной из транспортных компаний.

★ На какие категории товаров распространяется промокод?

Попадаются скидки, действующие на все товары, отдельные категории и определенные модели. Больше информации — в описании.

★ Где можно купить запчасти на технику?

Высокое качество изготовления обеспечивает ремонтопригодность деталей. Но если какая-то часть техники вышла из строя, заказать оригинальные запчасти можно на официальном сайте бренда.

Лучшие промокоды Weissgauff

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Weissgauff дарит выгоду 1000 рублей на покупку электрического штопораPRO***
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СкидкаКупон Weissgauff: минус 15% на встраиваемые стиральные машиныне требуется
СкидкаМойка для кухни всего от 8450 рублейне требуется
СкидкаПодборка морозильников от 41400 рублейне требуется
СкидкаЛучшая подборка техники: холодильники Side-by-Side NoFrost от 69990 рублейне требуется
СкидкаПосудомоечные машины настольные: покупай от 19500 рублейне требуется
СкидкаДуховые шкафы с выгодой 15% по купону Weissgauffне требуется
СкидкаЭкономьте до 10% на заказе стильной встраиваемой микроволновой печине требуется

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