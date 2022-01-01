промокод weissgauff 

Акции интернет-магазина

Использование купонов фирмы Weissgauff не единственный способ сэкономить на покупках. В интернет-магазине бренда регулярно проводятся акции, участие в которых позволяет покупать товары на выгодных условиях.

Розыгрыш бытовой техники «Счастливый чек в Северной столице»

Предложение действует только для жителей Санкт-Петербурга. Для участия в акции необходимо:

Купить бытовую технику немецкого бренда в фирменном шоу-руме бренда в ТЦ «Балкания Нова» на Балканской улице. Подписаться на Instagram магазина и разместить в сторис отклик о нем. Оставить отзыв о шоу-руме компании в Яндекс.Картах.

Далее нужно отправить в поддержку компании скриншоты, подтверждающие эти действия. После этого покупатель получает номер, который примет участие в розыгрыше призов.

Розыгрыш бытовой техники «Будь в +»

Это актуальная акция. Для участия надо купить бытовую технику в фирменном шоу-руме немецкого бренда, оставить отзыв о ней на Яндекс.Маркете, а затем выслать скриншот отклика в поддержку компании. Покупатель получает номер, по которому будут разыгрываться призы: пылесосы, микроволновая печь, электроштопор.