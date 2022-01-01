Промокоды Винлаб на Август

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Скидка действует для всех пользователей на все белые вина в интернет-магазине Винлаб с последующим самовывозом. Предложение суммируется со скидками на сайте и НЕ суммируется с другими купонами, со скидками акции «Дополнительная выгода» и не распространяется на товары, участвующие в акции «3 по цене 2».
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Предложение действует при заказе на сайте и в мобильном приложении. Скидки не распространяются на товары, участвующие в акции «3 по цене 2», не суммируются с «Персональными ценами» и другими акциями.
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