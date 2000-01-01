Xcom – крупнейший IT-магазин России

IT-магазин Xcom входит в пятерку лучших компьютерных магазинов России. За двадцатилетнюю историю своего существования через онлайн-платформу было оформлено более 2 миллионов заказов. Сегодня в ассортименте компании 120 тысяч товарных позиций, большинство из которых есть в наличии на складах в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Среди преимуществ бреда: конкурентные цены, оперативное обслуживание и доставка, огромный ассортимент компьютерной и цифровой техники. Для постоянных клиентов предусмотрены приятные бонусы: программа лояльности, возможность оформления кредита на закупку, персональный менеджер, быстрое гарантийное и постгарантийное обслуживание, продуманная логистика. Все это делает покупки в магазине Xcom не только выгодными, но и удобными.

Если с подбором техники возникают сложности, клиентам доступен чат-поддержка на сайте, а также дополнительные услуги по внедрению, сопровождению и технической поддержке приобретаемого оборудования.

Что купить в Xcom shop

В каталоге онлайн-магазина огромный выбор компьютерной и цифровой техники, комплектующих к ней, электроники и аксессуаров. Более 120 товарных позиций собраны в тематические разделы каталога: «Компьютеры и ноутбуки», «Комплектующие», «Серверы», «Периферия», «Оргтехника», «ИБП», «Расходные материалы», «Сетевое оборудование», «Программное обеспечение», «Системы безопасности», «Средства защиты информации», «Торговое оборудование», «Телефония», «Товары для геймеров», «Apple», «Климатическое оборудование», «Телевизоры и проекторы», «Портативная техника».

В отдельные категории вынесены товары, участвующие в распродаже, и акционные предложения. В бестселлеры, как правило, попадают смартфоны, планшеты, игровые ноутбуки, оргтехника, системы видеонаблюдения. На сайте также можно заказать услуги по установке ПО и модернизации оборудования, настройке приложений, инсталляции видеонаблюдения, монтажу сплит-систем и аутсорсингу офисной печати.

Программа лояльности от Xcom shop

Покупая в интернет-магазине Xcom или через мобильное приложение, каждый клиент имеет возможность получить бонусы за покупку. Количество бонусов, которые попадут на счет пользователя, указано в описании к каждому товару. При этом 1 бонус = 1 рубль. Баллы начисляются на виртуальный счет клиента, даже на первый заказ, если он зарегистрирован в системе.

Бонусы аккумулируются на счет после оплаты покупки. Оплатить ими можно до 50% от следующего заказа. Если товары на сайте отмечены стикером «Выгодно», то 100% их стоимости можно перекрыть за счет бонусов.

Срок действия накопленных баллов – 1,5 года. Количество бонусов, которыми будет оплачен товар, клиент выбирает самостоятельно при оформлении заказа.

Оплата заказов

Оплатить покупку на Xcom можно наличными и безналичным расчетом. Первый способ доступен при самовывозе из магазина или при курьерской доставке. Банковской картой можно расплатиться на сайте, при самовывозе и при курьерской доставке. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, ЮMoney.

Юридические лица могут оформить оплату банковским переводом, для этого необходимо связаться с менеджером компании и запросить платежные документы.

Компания Xcom стремится максимально упростить процесс взаиморасчетов, поэтому клиенты могут воспользоваться одним из пакетов рассрочки от банков-партнеров: «СберСпасибо», «Заплати по частям» от ЮКасса, Сервис «Покупай со Сбербанком» и Тинькофф Кредитование.

Доставка товаров

Получить заказ от Xcom клиенты компании могут путем самовывоза из офиса (бесплатно), из пунктов выдачи Boxberry (от 190 рублей) или оформив курьерскую доставку (от 350 рублей). Стоимость и сроки доставки будут зависеть от географии адресата, выбранной курьерской службы, габаритов посылки.

По Москве и Санкт-Петербургу товары доставляют курьеры компании Xcom. Альтернативные курьерские службы: Почта России, DPD, ПЭК и транспортные компании, осуществляющие регулярные перевозки по стране.

Возврат товаров

Вернуть неподошедший товар клиент имеет право в течение семи дней, если нет следов использования, не повреждена упаковка и не сорваны защитные пленки. Вместе с заявлением на возврат покупатель прикладывает к товару чек об оплате и отправляет на почтовый адрес отдела рекламации компании. Расходы по оплате доставки несет покупатель.

В случае неисправности приобретенного товара, имеющего активную гарантию производителя, клиент обращается с рекламациями в авторизованный сервисный центр.

Денежные средства возмещаются на счет покупателя, указанный в заявлении на возврат, в течение 30 дней с момента поступления товара на склад.