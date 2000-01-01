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Промокоды Xcom на Август

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Промокоды от Xcom: актуальные скидки месяца

Актуальные промокоды от Xcom – это гарантированная возможность получить скидку на компьютерную технику, электронику, смартфоны, системы видеонаблюдения, комплектующие к ПК, ноутбуки, прочие товары в крупнейшей IT-сети России. На этой странице нашими менеджерами собраны все скидочные ... купоны по действующим акциям торговой сети. Заходите на нашу страницу перед покупкой, чтобы подобрать свежий скидочный код и получить качественный товар с дисконтом. Становясь клиентом популярного IT-магазина, вы получаете не только товар, но и бонусы в виде быстрого обслуживания, всесторонней клиентской поддержки, услуг по настройке, обновлению оборудования и другие приятные мелочи.


Посетить Xcom
Контакты Xcom

Юридический адрес:
141701, Московская область, Долгопрудный, Транспортный проезд, 8

Электронная почта:
val@xcom.ru

Телефон:
+7 (495) 799-96-69

Соц. сети:

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Специальные предложения от Xcom

Xcom – крупнейший IT-магазин России

IT-магазин Xcom входит в пятерку лучших компьютерных магазинов России. За двадцатилетнюю историю своего существования через онлайн-платформу было оформлено более 2 миллионов заказов. Сегодня в ассортименте компании 120 тысяч товарных позиций, большинство из которых есть в наличии на складах в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Среди преимуществ бреда: конкурентные цены, оперативное обслуживание и доставка, огромный ассортимент компьютерной и цифровой техники. Для постоянных клиентов предусмотрены приятные бонусы: программа лояльности, возможность оформления кредита на закупку, персональный менеджер, быстрое гарантийное и постгарантийное обслуживание, продуманная логистика. Все это делает покупки в магазине Xcom не только выгодными, но и удобными. 

Если с подбором техники возникают сложности, клиентам доступен чат-поддержка на сайте, а также дополнительные услуги по внедрению, сопровождению и технической поддержке приобретаемого оборудования.

Что купить в Xcom shop

В каталоге онлайн-магазина огромный выбор компьютерной и цифровой техники, комплектующих к ней, электроники и аксессуаров. Более 120 товарных позиций собраны в тематические разделы каталога: «Компьютеры и ноутбуки», «Комплектующие», «Серверы», «Периферия», «Оргтехника», «ИБП», «Расходные материалы», «Сетевое оборудование», «Программное обеспечение», «Системы безопасности», «Средства защиты информации», «Торговое оборудование», «Телефония», «Товары для геймеров», «Apple», «Климатическое оборудование», «Телевизоры и проекторы», «Портативная техника». 

В отдельные категории вынесены товары, участвующие в распродаже, и акционные предложения. В бестселлеры, как правило, попадают смартфоны, планшеты, игровые ноутбуки, оргтехника, системы видеонаблюдения. На сайте также можно заказать услуги по установке ПО и модернизации оборудования, настройке приложений, инсталляции видеонаблюдения, монтажу сплит-систем и аутсорсингу офисной печати.

Программа лояльности от Xcom shop

Покупая в интернет-магазине Xcom или через мобильное приложение, каждый клиент имеет возможность получить бонусы за покупку. Количество бонусов, которые попадут на счет пользователя, указано в описании к каждому товару. При этом 1 бонус = 1 рубль. Баллы начисляются на виртуальный счет клиента, даже на первый заказ, если он зарегистрирован в системе.

Бонусы аккумулируются на счет после оплаты покупки. Оплатить ими можно до 50% от следующего заказа. Если товары на сайте отмечены стикером «Выгодно», то 100% их стоимости можно перекрыть за счет бонусов.

Срок действия накопленных баллов – 1,5 года. Количество бонусов, которыми будет оплачен товар, клиент выбирает самостоятельно при оформлении заказа.

Оплата заказов

Оплатить покупку на Xcom можно наличными и безналичным расчетом. Первый способ доступен при самовывозе из магазина или при курьерской доставке. Банковской картой можно расплатиться на сайте, при самовывозе и при курьерской доставке. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, ЮMoney. 

Юридические лица могут оформить оплату банковским переводом, для этого необходимо связаться с менеджером компании и запросить платежные документы.

Компания Xcom стремится максимально упростить процесс взаиморасчетов, поэтому клиенты могут воспользоваться одним из пакетов рассрочки от банков-партнеров: «СберСпасибо», «Заплати по частям» от ЮКасса, Сервис «Покупай со Сбербанком» и Тинькофф Кредитование.

Доставка товаров

Получить заказ от Xcom клиенты компании могут путем самовывоза из офиса (бесплатно), из пунктов выдачи Boxberry (от 190 рублей) или оформив курьерскую доставку (от 350 рублей). Стоимость и сроки доставки будут зависеть от географии адресата, выбранной курьерской службы, габаритов посылки. 

По Москве и Санкт-Петербургу товары доставляют курьеры компании Xcom. Альтернативные курьерские службы: Почта России, DPD, ПЭК и транспортные компании, осуществляющие регулярные перевозки по стране. 

Возврат товаров

Вернуть неподошедший товар клиент имеет право в течение семи дней, если нет следов использования, не повреждена упаковка и не сорваны защитные пленки. Вместе с заявлением на возврат покупатель прикладывает к товару чек об оплате и отправляет на почтовый адрес отдела рекламации компании. Расходы по оплате доставки несет покупатель.

В случае неисправности приобретенного товара, имеющего активную гарантию производителя, клиент обращается с рекламациями в авторизованный сервисный центр.

Денежные средства возмещаются на счет покупателя, указанный в заявлении на возврат, в течение 30 дней с момента поступления товара на склад.

Как воспользоваться промокодом от Xcom

Чтобы получить дополнительную скидку уже на первую покупку, используйте актуальные промокоды. На этой странице собраны все действующие скидочные предложения от магазина Xcom shop. Выбирайте подходящий купон на скидку и активируйте его:

  1. Просмотрите список акций и скопируйте код купона, подходящего под интересующие вас товары.

  2. На сайте Xcom сложите продукцию в корзину и приступайте к оформлению заказа.

  3. Кликните надпись «Ввести промокод», чтобы открылось интерактивное поле. Вставьте в него скопированный промокод и нажмите Enter.

  1. Убедитесь, что скидка сработала: сумма в корзине пересчитана с учетом дисконта.

  2. Закончите оформление заказа.

Обратите внимание, что актуальный промокод можно активировать только один раз. Сроки его действия ограничены условиями акции, поэтому мы регулярно обновляем список скидочных купонов от Xcom shop. Заходите на эту страницу пред покупкой, чтобы получить гарантированную скидку.

Часто задаваемые вопросы про Xcom

★ Возмещаются ли бонусы при отмене заказа?

Если возвращенный товар был оплачен бонусами, то после его возврата баллы будут возмещены на счет клиента. Если товар был снят с производства и не был доставлен покупателю, в качестве поощрения и извинения от компании на виртуальный счет клиента начисляется 500 бонусных баллов.

★ Как я могу отменить заказ?

До момента доставки клиент может отменить заказ в личном кабинете: в истории заказов, в строке «Статус» необходимо кликнуть поле «Отменить заказ». Также клиент может связаться с менеджером компании и отменить заказ, оформленный на сайте.

★ Как воспользоваться услугой «Купить в 1 клик»?

Жители Москвы и области могут оформить покупку в один клик, не авторизуясь на сайте. Товар нужно добавить в корзину и кликнуть на поле быстрой покупки. В интерактивной форме указать свои контактные данные. В течение нескольких минут с покупателем свяжется менеджер, чтобы согласовать нюансы оплаты и доставки.

★ Можно ли оплачивать бонусами товар, к которому применен промокод?

Да, клиент может использовать промокод при оплате товара бонусами, если это не противоречит условиям проводимой акции.

★ Можно ли оплатить доставку бонусами?

Нет, бонусы нельзя использовать на оплату услуг компании, в том числе и по доставке товаров.

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