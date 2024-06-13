Промокоды Якитория (Yakitoria) на Май 2024
Список рабочих купонов и акций Якитория. Актуальных промокодов на сегодня: 13
- Все
- Промокод
- Скидка
500Р
500Р
Промокод
Скидка 500 рублей на первый заказ от 2490 рублей
20%
20%
Промокод
Скидка 20% на первый заказ с доставкой от 1190 рублей
20%
20%
Промокод
Скидка 20% на первый заказ
Промокод
Ролл "Филадельфия Прайм" в подарок к первому заказу от 1190 рублей
Акция
Доставка заказов от 75 рублей
Акция
Ролл Калифорния в подарок за подписку
Акция
Оплата заказов любым удобным способом
Акция
Все новости и акции в одном месте
Акция
Новое меню Якитории
Акция
WOW меню в "Якитории"
20%
20%
Акция
Скидка 20% на самовывоз
20%
20%
Акция
Скидка 20% по карте лояльности на следующий заказ
10%
10%
Акция
Электронная карта лояльности с фиксированной скидкой 10%
Похожие промокоды
Промокод
Пицца с ветчиной и грибами в подарок при заказе от 2719 рублей
300Р
Промокод
Cкидка 300 рублей. на любой заказ от 890 рублей
Акция
Свежие сладости, чай и кофе
Популярные магазины
Лучшие промокоды Якитория
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 500 рублей на первый заказ от 2490 рублей
|NJ8***
|Промокод
|Скидка 20% на первый заказ с доставкой от 1190 рублей
|8H3***
|Промокод
|Скидка 20% на первый заказ
|FIR***
|Промокод
|Ролл "Филадельфия Прайм" в подарок к первому заказу от 1190 рублей
|GZ6***
|Скидка
|Доставка заказов от 75 рублей
|не требуется
|Скидка
|Ролл Калифорния в подарок за подписку
|не требуется
|Скидка
|Оплата заказов любым удобным способом
|не требуется
|Скидка
|Все новости и акции в одном месте
|не требуется
|Скидка
|Новое меню Якитории
|не требуется
|Скидка
|WOW меню в "Якитории"
|не требуется