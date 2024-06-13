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Промокоды Якитория (Yakitoria) на Май 2024

Список рабочих купонов и акций Якитория. Актуальных промокодов на сегодня: 13

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500Р
500Р
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Скидка 500 рублей на первый заказ от 2490 рублей
Активен до 5/31/2024
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20%
20%
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Скидка 20% на первый заказ с доставкой от 1190 рублей
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20%
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Скидка 20% на первый заказ
Активен до 6/29/2024
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Доставка заказов от 75 рублей
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Ролл Калифорния в подарок за подписку
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Новое меню Якитории
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WOW меню в "Якитории"
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Электронная карта лояльности с фиксированной скидкой 10%
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Лучшие промокоды Якитория

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Скидка Оплата заказов любым удобным способом не требуется
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