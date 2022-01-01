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Промокоды Яндекс Еда на Август

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Яндекс Еда с быстрой бесплатной доставкой

Яндекс Еда — популярный сервис, занимающийся доставкой блюд и продуктов. Достаточно выбрать заведение на сайте компании и сделать заказ по каталогу. Среднее время прибытия курьера — 30–40 минут, в большинстве случаев услуга предоставляется бесплатно. Компания предлагает клиентам ски ... дки и подарки по промокодам (бонусы магазинов не действуют). Актуальные купоны Eda.Yandex доступны на этой странице. Участники программы Яндекс Плюс получают при покупках до 7% кэшбэка. Этими средствами можно оплатить до 99% следующего чека.


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Специальные предложения от Яндекс Еда

Информация о сервисе Яндекс.Еда

Платформа Яндекс.Еда специализируется на доставке готовых блюд из заведений общественного питания. При этом сама она не связана с ресторанами питания и выступает в роли посредника. Оформление заказа возможно на официальном сайте платформы или в ее мобильном приложении.

В Yandex.Eda отсутствует условие о минимальной покупке — можно приобрести блюда на любую сумму. Доставка еды в любом случае обойдется в ₽39. Но если приобрести продукты питания или готовые блюда в общей сложности на ₽600 или больше, то товар привезут бесплатно.

Сэкономить при оформлении заказа можно с помощью использования бесплатного купона или акционного промокода сервиса. Все действующие на сегодняшний день специальные предложения сервиса собраны на данной странице.

Из каких ресторанов доставляют блюда

По состоянию на 2022 год доступна услуга доставки еды из следующих заведений общепита:

  • Burger King;

  • Subway;

  • KFC;

  •  Bo;

  •  #FARШ.

Это только часть списка, на сайте популярного сервиса доступны нескольких сотен заведений общепита. При этом перечень будет отличаться в зависимости от города. Также есть возможность приобрести продукты из крупных торговых сетей: Вкусвилл, Азбука Вкуса, Лента, Глобус и ряда других. К любой покупке можно применить промокоды сервиса и получить дополнительную выгоду.

Как сэкономить на сайте Яндекс.Еда

Сегодня есть несколько вариантов получить дисконт в приложении и на официальном сайте Яндекс.Еда. Самый простой вариант — это использование акций заведений общепита и магазинов, из которых можно заказать готовые блюда. Сведения о специальных предложениях партнеров Yandex.Eda публикуются непосредственно на ресурсе службы доставки.

Другой способ получения выгоды — это использование промокодов. Он удобнее, поскольку не нужно ждать, пока ресторан установит скидки в рамках акционного предложения. При этом не нужно соблюдение дополнительных условий, например покупки готовых блюд в каком-то конкретном заведении. Выгода ничуть не уступает акционной — скидочные коды могут снизить стоимость заказа на 40–50% от первоначальной.

Как активировать промокод на сайте и в приложении сервиса доставки

Чтобы использовать действующий акционный промокод на десктопном ресурсе сервиса доставки, понадобится:

  1. Внимательно изучить предложения компании на данной странице.

  2. Выбрать подходящий код и копировать его.

  3. Зайти на сайт Яндекс.Еда.

  4. Кликнуть на нужный ресторан, а затем на блюдо.

  5. Щелкнуть «Верно, далее» справа страницы.

  6. Нажать «У меня есть промокод».

После этого на экране появится всплывающее меню для ввода кода. Необходимо вставить туда цифры, нажать «Применить» и завершить покупку.

 

Активация кода для скидки в мобильном приложении отличается. Она происходит не при оформлении заказа еды, а в специальном разделе программы. Попасть в него можно из главного меню.

 

Купоны платформы также активируются несколько иначе. Чтобы использовать для получения выгоды один из них, потребуется выбрать скидочное предложение с данной страницы, щелкнуть по нему, а после переадресации на ресурс службы доставки сделать покупку. Вручную применять код площадки Яндекс.Еда при этом не нужно, стоимость заказа снизится автоматически.

Лучшие промокоды Яндекс Еда

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Яндекс Еда: 20% скидка на первый заказwhi***
СкидкаПромокод Яндекс Еда: средства для укладки волос Valori Professional с выгодой 35%не требуется
СкидкаТовары бренда Delicare с выгодой 35% по промокоду Улыбка Радуги с купоном Яндекс Едане требуется
СкидкаСкидки до 30% по промокоду Яндекс Еда на ряд блюдне требуется
СкидкаДисконт 30% на сухой шампунь для волос Valori Professional "Repair & nourishing"не требуется
СкидкаДисконт 30% на средства для загара Weisне требуется
СкидкаБальзам после бритья Foammen с выгодой 30%не требуется
СкидкаВыгода 30% на чистящее средство Klogerне требуется
СкидкаВыбирайте рестораны с бесплатной доставкой блюд с купоном Яндекс едане требуется
СкидкаПолучайте блюдо в подарок от ресторанов по промокоду Яндекс Еда продуктыне требуется

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