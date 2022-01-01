Промокоды Яндекс Еда на Август

Информация о сервисе Яндекс.Еда

Платформа Яндекс.Еда специализируется на доставке готовых блюд из заведений общественного питания. При этом сама она не связана с ресторанами питания и выступает в роли посредника. Оформление заказа возможно на официальном сайте платформы или в ее мобильном приложении.

В Yandex.Eda отсутствует условие о минимальной покупке — можно приобрести блюда на любую сумму. Доставка еды в любом случае обойдется в ₽39. Но если приобрести продукты питания или готовые блюда в общей сложности на ₽600 или больше, то товар привезут бесплатно.

Сэкономить при оформлении заказа можно с помощью использования бесплатного купона или акционного промокода сервиса. Все действующие на сегодняшний день специальные предложения сервиса собраны на данной странице.