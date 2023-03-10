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Промокоды Яндекс Лавка (Yandex Lavka) на Октябрь 2023

Список рабочих купонов и акций Яндекс Лавка. Актуальных промокодов на сегодня: 10

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45%
45%
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Скидка 45% на ВЕСЬ первый заказ в Яндекс Лавке от 800 рублей
Активен до 10/31/2023
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300р
300р
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Скидка 300 руб. на третий заказ в Яндекс Лавке от 800 рублей
Активен до 10/31/2023
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Кофе за 1 рубль при повторном заказе в Яндекс Лавке от 500 руб.
Активен до 10/3/2023
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35%
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Скидка до 35% при покупке новинок
Активен до 1/31/2024
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Готовые обеды всего от 149 рублей
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Лучшие промокоды Яндекс Лавка

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