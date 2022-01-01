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В российском онлайн-бутике Yves Saint Laurent можно с большой скидкой купить парфюмерную или туалетную воду для нее и для него, а также уход и макияж от французского бренда. Для этого зарегистрируйтесь на сайте магазина — авторизованным пользователям доступны более низкие цены. А та ... кже посетите раздел Outlet, в котором недорого продаются продукты прошлых линеек косметики. Еще больше скидок на бьюти-продукцию модного дома доступно покупателям онлайн-бутика по акциям и промокодам. Выбирайте купон Yves Saint Laurent на этой странице и заказывайте духи, матовую помаду или другой популярный товар бренда с максимальной экономией.
Телефон:
+7 499 9212102
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На российском сайте YSL Beauté можно купить оригинальную косметику и парфюмерию бренда, основанного французским модельером. Начиная с 2013 года Yves Saint Laurent использует в своих продуктах цветы и растения из собственных садов, находящихся в Атласских горах Марокко. На этих средиземноморских участках, которые по красоте сравнивают с Эдемским садом, собираются драгоценные лепестки шафрана, листья грецкого ореха, гранат, календула, пшеница и лилии для средств торговой марки.
Бренд Ив Сен Лоран следит за безопасностью продукции и ее соответствием международным нормам, подвергает все компоненты проверке внутренних и независимых экспертов. Также компания старается соблюдать экологические принципы производства и минимизировать свое воздействие на окружающую среду.
Магазин бренда предоставляет покупателям множество скидок по промокодам и акциям, за обновлением которых можно следить на текущей странице.
В каталоге бьюти-магазина французской марки собраны:
ароматы для нее и для него классической, восточной и кутюрной коллекции;
все для макияжа: от основы, тона и консилера до теней и актуальных жидких матовых помад;
уходовые продукты для очищения, увлажнения и сохранения молодости кожи;
наборы из духов и помады или туши либо нескольких тональных средств.
В рамках акций и по промокодам при покупке определенных ароматов или заказе на оговоренную сумму можно получить в подарок брендированную коробку, сэмплы или миниатюры уходовых и декоративных средств. Также на сайте есть раздел Outlet, в котором находятся распродающиеся по сниженной цене продукты.
Выбрать косметику в магазине Ив Сен Лоран помогают статьи с советами экспертов. Они содержат подробное пошаговое описание разных макияжей в сопровождении фотографий и перечня использованных средств.
Для покупателей, состоящих в закрытом клубе YSL, доступны цены с большой скидкой, которые действуют уже на первую покупку, а также кэшбэк, подарки к заказам, доступ к закрытым предложениям и новинкам за день до открытия продаж и другие привилегии.
Чтобы вступить в клуб Yves Saint Laurent, достаточно создать аккаунт в онлайн-бутике. После регистрации покупатель попадает на бронзовый уровень привилегий, а вместе с ростом общей суммы покупок постепенно переходит на серебряный, золотой и премиальный черный.
На каждом уровне увеличивается количество подарков. Начиная с Silver можно тратить свои баллы на скидку при оплате покупок. На высшем уровне, кроме основных бонусов, доступна бесплатная экспресс-доставка, гравировка, приглашения на мастер-классы по макияжу и закрытые вечеринки.
Расплатиться за заказ можно наличными в рублях при получении товара из рук курьера или в пункте самовывоза. Но при выборе этого способа оплаты есть ограничение максимальной суммы покупки.
Поддерживается расчет банковской картой онлайн на сайте. За выбор данного варианта оплаты и определенного типа карт может предоставляться промокод со скидкой на косметику и парфюмерию. Но важно учитывать, что в онлайн-бутике нельзя рассчитаться виртуальной банковской картой.
При заказе курьерской доставки на дом и в некоторых пунктах самовывоза также возможна оплата картой, но в каждом отдельном случае нужно уточнять наличие терминала.
При оформлении заказа на сайте онлайн-бутика в зависимости от региона можно выбрать курьерскую доставку компаниями Стриж, CDEK и DPD либо самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD.
Список населенных пунктов, в которые сегодня осуществляется доставка, есть на сайте магазина Yves Saint Laurent. При заказе от определенной суммы услуга будет бесплатной.
При получении товара от работника транспортной компании покупатель может осмотреть посылку, проверить целостность упаковки и соответствие содержимого заказанным позициям. Если будет обнаружен брак или недостача, курьер составит акт и магазин за свой счет еще раз вышлет заказ.
Также покупатель может вернуть косметику и парфюм хорошего качества на протяжении 7 дней после их получения. Товар Yves Saint Laurent должен быть неиспользованным, с сохраненным товарным видом и потребительскими свойствами. Также понадобится документ, подтверждающий факт покупки.
Чтобы получить деньги обратно, нужно отправить письмо на электронную почту онлайн-бутика. Денежные средства будут перечислены на счет покупателя на протяжении 10 дней. Если заказ оплачивался наличными, также можно получить деньги у курьера в момент возврата посылки.
Чтобы сэкономить на покупке брендовой парфюмерии и косметики, воспользуйтесь скидочными купонами магазина, публикуемыми нашим сервисом. Их можно условно разделить на два вида: акции и промокоды.
Вот что нужно сделать, чтобы получить скидку по купону со специальным кодом:
Кликните по кнопке купона. Символы промокода будут открыты и автоматически сохранены в буфере обмена, после чего вы будете перенаправлены на сайт онлайн-бутика французского бренда.
Положите в корзину нужные позиции уходовой и декоративной косметики или парфюма и войдите в нее.
Укажите код купона в предназначенной для него строке и проверьте итоговую стоимость заказа — действует ли скидка.
Заполните разделы о доставке и оплате и ожидайте посылку с товарами YSL.
Чтобы воспользоваться скидочным предложением без промокода, просто нажмите на него. Откроется страница бутика, на которой действует акция, и можно будет заказать аромат, крем или помаду уже со скидкой или подарком.
Баллы положены уже на первый заказ. Их количество предварительно отображается в корзине при оформлении покупки, а начисление на бонусный счет выполняется на протяжении 48 часов после отправки заявки. Пользоваться ими можно 365 дней.
Кроме покупок, бонусы начисляются за подписку на новостную рассылку, привязку к своему профилю аккаунтов в соцсетях, отзывы о продуктах бренда и приглашение друзей.
Магазин не отправляет сэмплы посетителям онлайн-бутика, не купившим товары, но можно получить образцы продуктов в подарок к заказу.
Если одновременно проходит несколько акций, как правило, подарки за покупку не суммируются. Но может применяться несколько скидок, включая промокод и привилегии клуба.
Срок годности косметических товаров бренда нанесен на русифицированную этикетку, которая имеется на каждой упаковке. Важно: этикетка находится не на флаконе, а на картонной коробке.