Zarina — стильная и комфортная женская одежда

Компания Zarina — это стильное сочетание утонченности и яркой индивидуальности. Ее главная цель — подчеркивать женскую красоту и элегантность в неповторимых образах. Одежду бренда отличают три характерные черты: женственность классического стиля, модные детали, соответствующие трендам, и доступность (качественная одежда за небольшие деньги).

Сегодня Zarina входит в концерн модной одежды Melon Fashion Group, который охватывает весь жизненный цикл товаров, от производства до продвижения среди клиентов. Ежедневно в онлайн-магазинах сети совершается более 100 тысяч покупок, а география присутствия охватывает десятки стран. Одежду Зарина можно приобрести в России в 180 стационарных точках продаж или онлайн-магазине.

Что покупают в Zarina

Каталог магазина разбит на 4 категории: «Новинки», «Одежда», «Аксессуары» и «Sale». В каждом разделе можно найти платья, футболки, джинсы, блузки, верхнюю одежду, для спорта или дома и прочие предметы женского гардероба. В отдельную категорию Limited Collection вынесены эксклюзивные коллекции — вечерние платья, брючные костюмы, элегантные пальто.

Хиты продаж размещаются на главной странице. Здесь можно найти брюки с разрезами, джинсы, шифоновые платья, спортивные леггинсы — все то, что является мейнстримом в моде.

Здесь же публикуются лукбуки коллекций, помогающие черпать вдохновение для осенних образов. Для клиентов работает круглосуточная консультация по всем вопросам относительно доставки, скидок, бонусов на первый заказ, подбора одежды и прочих моментов, связанных с покупками на сайте.

Бонусная программа Zarina Club

Клиенты магазина имеют возможность стать участниками накопительной бонусной программы. Для этого необходимо приобрести товар на любую сумму и оформить виртуальную дисконтную карту, зарегистрировавшись на сайте.

За каждую покупку, совершенную в торговой сети, на бонусный счет клиента начисляются бонусы согласно уровню участника программы (Prime, Priority, Star). Они становятся доступными в течение 14 дней с момента покупки. Следить за балансом виртуального счета можно в виртуальном кабинете пользователя. Оплатить накопленными бонусами можно до 30% стоимости товара в соотношении 1 рубль = 1 бонус, если на продукцию уже не применены другие скидки по акциям.

Оплата товаров

Расчеты наличными за товары Зарина осуществляются при доставке посылки курьером, при самостоятельном получении в точках розничной продажи или в отделениях почтовых служб.

Расчет платежными картами осуществляется на сайте, при оплате через QR-код или при получении посылки у курьера. Для оплаты можно использовать карты Visa, MasterCard, CUP, Мир. Держатели карты Сбера «Халва» могут оформлять рассрочку на понравившиеся товары. Количество выплат зависит от периода кредитования и общей стоимости заказа. Граничных сумм для оформления услуги не предусмотрено.

Доставка заказов

Получить товары из магазина Zarina можно несколькими способами:

Самовывозом. Услуга предоставляется бесплатно. Срок формирования посылки – 5 часов после оформления. Максимальный период хранения — 2 дня. Перечень магазинов, из которых доступна услуга самовывоза, указан на сайте.

Курьером с возможностью примерки. Доставка осуществляется в день покупки, если заказ оформлен до полудня (для Москвы). Стоимость — 500 рублей. Для жителей регионов данный тип доставки возможен при заказе от 10 единиц продукции. Товары можно выкупать полностью или частично. Стоимость — от 300 рублей.

Курьерской службой. Доставка на определенную дату и время. Стоимость — от 270 рублей (по тарифам оператора).

До постамата. Не предусматривает примерку и частичный выкуп товаров. Стоимость — от 200 рублей.

Почтой России. Срок доставки — до двух недель, срок хранения — 15 дней, стоимость — от 350 рублей.

Порог стоимости для бесплатной доставки — покупка от 3000 рублей.

Как вернуть товар

Вернуть товар, приобретенный с пометкой «Забрать из магазина», можно только в магазин Зарина в течение 14 дней с момента покупки, приложив чек и накладную.

После визуального осмотра товара сотрудники магазина предоставят клиенту бланк заявления, который необходимо будет заполнить. При себе покупатель должен иметь паспорт. Возврат денежных средств производится в течение 10 дней на банковскую карту, указанную клиентом в заявлении.

Отправка неподошедших клиенту товаров осуществляется любой почтовой или курьерской службой на адрес магазина-склада, указанного на сайте. К возвращаемому товару необходимо приложить копию паспорта, чек и заявление на возврат. После визуального осмотра товара и подтверждения его соответствия требованиям возврата денежные средства возвращаются на счет покупателя, с которого была произведена первоначальная оплата. Стоимость доставки клиенту не возмещается.