Европейцы не сомневались, что Россия станет шведской колонией

Помимо громких своих побед Петр испытал немало и горьких поражений

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Наверняка Петр Первый никогда не думал, что первым человеком в космосе станет его соотечественник. Но именно Петр многое сделал для того, чтобы отсталая от европейских стран Россия превратилась в могучую грозную империю, а после стала передовой космической. Петр Первый, напомним, родился 9 июня 1672 года, умер в возрасте 52 лет 8 февраля 1725 года. Жизнь была у него далеко не сахар. Помимо громких своих побед он испытал немало и горьких поражений. С неудач Петра мы и начнем рассказ.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА. ПОРАЖЕНИЕ ПОД НАРВОЙ

В 16 веке Нарва была российским городом. Но в ходе проигранной нами русско-шведской войны 1610 - 1617 годов этот город с прилегающими к нему Ижорскими землями отошел по Столбовому мирному договору к Швеции. Таким образом Россия лишилась напрочь выхода к Балтийскому морю. Молодой и амбициозный «флотосоздатель» Петр, конечно же, не желал мириться с таким положением. И осенью 1700 года он привел к Нарве огромную по теме временам армию до 200 тысяч человек. С того момента и началась известная Северная война.

Нарва же представляла собой самую мощную шведскую крепость, каменные стены которой были далеко не под силу слабой русской артиллерии. Сама крепость имела 400 орудий. А шведская армия на то время была самой сильной в мире. Командовал шведской армией король Карл 12-й. (Он родился 17 июня 1682 года. Умер в 1718 году в возрасте 36 лет). То есть, шведскому королю полководцу было в начале этой войны всего 18 лет. Однако же под его началом имелось множество опытных, закаленных в боях генералов, в отличие от русской армии, не имевшей искусных военачальников. К тому же в российской армии, по выводам аналитиков, не было ни достаточной дисциплины, ни материального обеспечения, ни обученности солдат, а стало быть и ни шансов на победу. Но именно нарвское поражение, по мнению историка Владимира Мединского, послужило началом мощного становления и российской армии, и государства российского.

С первых дней у нас все пошло довольно паршиво. Войско медленно продвигалось к Нарве под осенними ливнями, по болотному бездорожью. Дрянное и намокшее одеяние солдат рвалось по швам. Лошади гибли от недостатка фуража. Значительная часть российского войска рассредоточилась по отдаленным от Нарвы селениям, деревням и занималась, как пишут историки, добычей фуража. Полагаем, что часто наши солдаты тот фураж отнимали у местного населения. Наверняка таким же образом добывали себе пропитание, что, конечно же, не вызывало у местных симпатий к нашим. А потому эти местные жители легко выдавали наступающим на Нарву шведам все данные о расположении российских войск. Так шведы часто заставали врасплох и разбивали наши воинские подразделения. Иногда эти шведы поджигали со всех сторон деревню, в которой расположились русские.

Нарва же представляла собой самую мощную шведскую крепость, каменные стены которой были далеко не под силу слабой русской артиллерии

Царь Петр, по-видимому, все более понимает, что поражение неизбежно и перед самым приходом шведского авангарда к Нарве, он вместе с Меншиковым уезжает из армии, оставляя вместо себя командовать наемника герцога де Круа. Время - середина ноября. Де Круа не говорит по-русски и воинским талантом не обладает. Перед атакой шведов он выставил войска тонкой фронтовой линией а несколько километров. Разыгралась снежная буря. Солдаты который час стоят, жутко мерзнут. И из-за бури только в последний момент замечают уже почти у себя перед носом атакующее их оружейными выстрелами и штыками шведское войско. Наши в большинстве своем побежали. Сам командующий де Круа тут же сдался в плен. В результате этой атаки шведы потеряли около 700 человек. Наши потери были раз в десять больше. Уцелевшие отступили, бросив оружие.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

После этого сокрушительного петровского поражения, уже второго после азовского, Европа поставила на России крест, объявив русских неисторической нацией, и целиком разочаровалась в Петре, которого еще недавно принимала за прогрессивного и толкового европейского правителя. Великий и уважаемый немецкий ученый логик, философ, пророк, математик, механик, физик, юрист, историк, и т.д, и т. д. Готфрид Вильгельм Лейбниц предсказал России скорую перспективу шведской колонии. Что России это будет во благо, потому как русские, заговорив по-шведски, придут к европейской цивилизации, к европейским ценностям.

Но европейцы, как это часто у них бывает, глубоко ошиблись. Если король Карл Двенадцатый, упиваясь славой, расслабился, то Петр, стиснув зубы, занялся работою над ошибками и подготовкой к разгрому непобедимой шведской армии. Он отказался от иностранных генералов, стал выдвигать в военачальники своих. Ввел постоянный рекрутский набор из крестьян и дворян, дабы готовить профессиональную армию, флот. Запустил свое военное производство с упором на артиллерию. Построил хорошую тыловую организацию, обеспечивающую армию всем необходимым. Страна, можно сказать, стала жить под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!». Особое внимание уделялось талантливым воинам. Крепостной, но толковый парень мог стать офицером.

Король Карл Двенадцатый Фото: другой источник.

Так в октябре 1702 года была одержана первая победа над шведами со взятием их стратегической крепости Нотебург (нынешний Шлиссельбург). В мае 1703 года две роты под командованием Петра и Меншикова, посаженные на шлюпки взяли на абордаж в устье Невы два больших шведских корабля. И в этом бою Петр участвовал лично. В том же году несколько западнее Шлиссельбурга на территории, принадлежащей Швеции, Петр взялся строить свой Петербург. Король Карл Двенадцатый даже не стал препятствовать, не сомневаясь, что возьмет этот город, который потом пригодится Швеции. Но впереди у шведов, как нам известно, была Полтава. И об этой части Петровской истории мы поговорим в следующем выпуске.

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Еще более любопытные подробности о жизни Петра Первого, о его ратных неудачах и подвигах наши читатели могут узнать из интересных и поучительных лекций Владимира Мединского. Послушать можно по этой ссылке.