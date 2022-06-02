Говорят, царь-то ненастоящий!

Петр раздвинул границы своей империи на огромные территории. Создал для ее защиты мощную армию и флот

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Один из самых жестоких мифов, созданных еще при жизни Петра, гласил, что царя российского подменили. И сей миф ушел в широкие массы. Даже иные современники в это верят. А потому рассмотрим вопрос серьезно.

РОДИЛА ЦАРИЦА В НОЧЬ НЕ ТО СЫНА, НЕ ТО ДОЧЬ?

Впервые заговорили о подмене царевича еще в его детстве, когда шла жестокая борьба за власть между двумя царскими родами: Милославскими и Нарышкиными после смерти в 1676 году царя Алексея Михайловича Романова - отца Петра. Напомним, что первая жена Алексея Михайловича была Мария Милославская - мать Фёдора III, Ивана V и царевны Софьи Алексеевны. Вторая жена Наталья Нарышкина - мать Петра. Тот и другой род бились за то, чтобы посадить на престол своего наследника. Можно предположить, что именно Милославские, отличившиеся коварством, и пустили слух, который звучал так: на самом деле Наталья Нарышкина родила не сына, а дочь, которую Нарышкины подменили на мальчика, дабы претендовать на царство.

Взрослеющий царевич Петр скоро сам стал укреплять эту легенду своими далеко не царскими поступками - излишней тягой и любопытством к мужицкому труду, например. А когда юноша Петр близко сошелся с немцами, особенно с Францем Лефортом из слободы Кукуй, стал перенимать немецкие обычаи, появился слух, что царевич-то незаконнорожденный от Франца Лефорта. Следовательно, он не может посягать на трон.

А когда царь Петр вернулся из поездки в Европу и стал жестко устанавливать в патриархальной России европейские ценности, бурно заговорили о его третьей подмене. Якобы и ликом царь изменился до неузнаваемости, и ростом сделался он гораздо выше, и даже близких родственников он не узнает.

Впервые заговорили о подмене царевича еще в его детстве

Все варианты выглядят, скажем так, нелепо. В первом случае подготовить и провести втихую в многолюдных царских палатах столь сложную операцию по подмене новорожденной девочки на мальчика технически невозможно. Во втором случае тайную связь царицы с каким-то немцем рассматривать просто глупо. Ну а миф третий еще глупее. Петр отправился тогда за границу хотя и с фальшивым паспортом на имя Петра Михайлова, дабы не привлекать к себе повышенное внимание, однако свита его из почти ста человек, включая Менщикова, знала кто есть «Михайлов», оберегала его и не допустила бы цареубийства.

ЦАРЬ И КАРТОШКА

Есть версия, что до царствования Петра Первого россияне, как и сам царь всея Руси, понятия не имели, что такое картофель и с чем его едят. Именно Петру Первому иные историки приписывают плюсом в карму завоз картофеля из Голландии в конце XVII века. То есть в году, выходит, 1698-м, когда Петр вернулся из первой своей поездки в Голландию. Смеем предположить, что это не так, ибо в Европе (точней в Испании) картофель распробовали минимум как в 1573 году, о чем есть письменное свидетельство. И скоро эта культура распространилась по всей Европе, получив в Германии название Kartoffel.

Немецкие военные и штатские, как известно, еще задолго до рождения Петра валом валили на российские земли на российскую службу. Помимо основных ремесел они вовсю занимались и садово-огородными делами. Несомненно, что эти допетровские немцы и завезли к нам первый Kartoffel. Сам Петр, заметим, с юности ошивался в немецкой слободе Кукуй, где любовницей у него была садовница, огородница Анна Монс. А посему Петру, как и множеству россиян, вкус картофеля был знаком. Другое дело, что Русская Православная Церковь потребление и выращивание картофеля считала делом... греховным! Известный историк Владимир Мединский, в этой связи, приводит речь патриарха Никона, который еще в 1666 году (царь Петр родился в 1672-м) обрушился на тех, кто курит табак, лузгает семечки, употребляет в пищу «богопротивную картовь»? Выходит, потребление на Руси «картови» уже стало приобретать столь опасные масштабы, что сам патриарх был вынужден обратиться к широким массам с предупреждением.

Никаких петровских указов по выращиванию картофеля не обнаружено

«Картовь», как табак, семечки, бритье бород и т.п. ассоциировалось с наносом в патриархальную Россию бесовских европейских ценностей. И это, наверное, главная причина нашей отсталости в картофелеводстве в те времена.

Петр Первый вполне вероятно мог завести из Голландии некие новые сорта картошки, но не более того. Никаких петровских указов по выращиванию картофеля не обнаружено.

НЕНАВИДЕЛ ЛИ ПЕТР МОСКОВСКУЮ РУСЬ?

Еще одна из легенд гласит, что Петр ненавидел Москву, как и всю Россию. Хотя нет документов, в которых бы император засвидетельствовал сие. Разумеется, много что в России Петру не нравилось, как и всякому нормальному человеку во всякой его родной стране. И с тем, что Петру не нравилось, он боролся жестко, наживая себе врагов, создавших ему в отместку и этот миф.

А настоящая правда в том, что император Петр раздвинул границы своей империи на огромные территории. Создал для ее защиты мощную армию и флот. Он же вынес идею создания первой в России Академии наук, издав указ: «Сделать академию, а ныне приискать из русских, кто учен и к тому склонность имеет, также начать переводить книги юриспруденции».

Впрочем трудно было бы перечислить здесь все дела полезные, которые сделал Петр для России. Посему отметем мы и этот миф. Известно, что чем значительнее историческая фигура, тем больше всяких нелепиц вокруг нее.

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Еще более любопытные и правдивые подробности о жизни Петра Первого и людей его окружения наши читатели могут узнать из интересных и поучительных лекций Владимира Мединского. Послушать можно по этой ссылке.

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