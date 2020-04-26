Последние новости на утро 26 апреля 2020: в России начали готовиться к отмене ограничений

26 Апр 2020 2020-04-26T07:22:46+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 26 апреля 2020 года

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапном снятии ранее введенных из-за вспышки коронавируса ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

Составить рекомендации с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с распространением инфекции должны Министерства труда, экономического развития, здравоохранения и Роспотребнадзор. К слову, ранее глава ведомства Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Она сказала, что необходимы еще «минимум две недели жестких ограничений».

«По всем мерам, которые сейчас реализуются в России, главный приоритет – это человек, это гражданин, попытка сохранить его занятость, попытка сохранить его доходы. В тех случаях, когда это невозможно, когда он становится безработным, - повысить тот уровень поддержки, который человек будет получать», - сказал помощник президента России Максим Орешкин.

В свою очередь, Росстат сообщил, что за три месяца этого года – период с января по март – реальные располагаемые доходы россиян по сравнению с первым кварталом 2019 года сократились на 0,2%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU