Последние новости на утро 5 октября 2021: Глава Роспотребнадзора сообщила о приостановке массовых мероприятий

«КП» – о последних новостях на утро 5 октября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 5 октября 2021 года. Из-за крайне напряженной ситуации с коронавирусом по всей России отменены массовые мероприятия. Об этом накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что на сегодняшний день многолюдные мероприятия с участием до трех тысяч человек можно проводить только в двух регионах страны. Главный санитарный врач России также рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 67 субъектах страны, а снижение – только в пяти.

На фоне очередного всплеска пандемии кандидат медицинских наук Иван Коновалов в эфире Радио «КП» рассказал, что происходит с вакцинированным человеком, если он заражается «Дельта»-штаммом коронавируса до выработки антител, и как в этом случае вакцина влияет на тяжесть болезни.

К слову, в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке национального каталога вирусов, который призван помочь ученым и медикам в борьбе с распространением инфекций. По его словам, «эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей».

Сбой в работе сервисов и приложений Facebook не привел к утечке конфиденциальной информации о пользователях соцсети. По крайней мере, так утверждают в одноименной компании. Причиной же самого крупного сбоя в работе Facebook за 17 лет и почти семичасового простоя стали неудачные изменения в конфигурации роутеров.

Ранее эксперты компании Cloudflare рассказали, что масштабные сбои в работе сайтов и приложений во всем мире 4 октября были вызваны резким ростом общей нагрузки на DNS-маршрутизаторы из-за сетевых проблем компании Facebook, даже если ресурсы с ней никак не связаны. Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсети за сбой в работе своего детища.

Вчера компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2», она будет постепенно наполняться, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

«Комсомольская правда» отрядила на Кубу своего главного «специалиста по революциям» – спецкора Владимира Ворсобина, прошедшего все майданы и бунты последних десятилетий, – чтобы понять, продаст ли Остров свободы идеалы Че Гевары за «ножки Байдена» и есть ли в XXI веке будущее у социализма советского образца.

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В самом Facebook дают крайне скупые комментарии. Компания лишь извинилась перед пользователями за доставленные неудобства и заверила, что работает над решением проблемы. В чем причина такого глобального сбоя, не ясно даже спустя несколько часов, среди версий – оплошность сотрудников, хакерская атака и саботаж (подробности).

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