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23 оценки поставлены средняя 4
В каталоге интернет-магазина BeCompact собраны тысячи товаров в десятках категорий. В их числе — компьютеры, ноутбуки и комплектующие, офисная и бытовая техника. В магазине также доступны товары для спорта, туризма и активного отдыха. Компания регулярно проводит акции, организует ра ... спродажи, публикует промокоды на скидки. Используя купоны BeCompact, собранные в этом разделе, можно тратить на покупку электроники и бытовой техники меньше. Они позволяют получить дисконт почти на весь ассортимент магазина.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Электронная почта:
zakaz@becompact.ru
Телефон:
+7 (495) 488-71-70
Соц. сети:
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Интернет-магазин BeCompact — компания, предлагающая широкий выбор электроники, а также техники для дома и бизнеса. В каталоге представлены компьютеры и комплектующие, смартфоны и планшеты, телевизоры, аудиотехника и тысячи наименований в других категориях. Любители активного отдыха и спорта тоже найдут здесь много интересного.
Магазин BeCompact периодически проводит акции, на сайте постоянно действует раздел с распродажами, где можно найти электронику со скидками. Актуальные спецпредложения компании, промокоды для получения дисконта и купоны общедоступных акций собраны на этой странице. Воспользоваться ими могут все пользователи.
В интернет-магазине BeCompact представлен широкий выбор товаров, доступных со скидками. В акциях часто участвуют:
компьютерная техника и комплектующие;
мониторы и телевизоры;
смартфоны, планшеты и аксессуары для них;
аудио- и видеотехника;
мелкая и крупная бытовая техника;
товары для активного отдыха и спорта.
С актуальными акциями и спецпредложениями компании можно ознакомиться в этом разделе. Здесь собраны все действующие скидки интернет-магазина.
Компания открыта к сотрудничеству с предпринимателями, осуществляющими оптовые закупки товара для перепродажи или использования в иных коммерческих целях. Для бизнеса действуют оптовые цены, прейскурант с которыми доступен на сайте. Предпринимателям, постоянно сотрудничающим с Бикомпакт, доступны не только специальные цены, но и бесплатная доставка, отсрочка оплаты, а также услуги персонального менеджера.
Оплатить покупку можно онлайн на сайте магазина с помощью банковской карты. Доступен расчет безналичным платежом для юридических и физических лиц. При заказе курьерской доставки или самовывозе возможна оплата наличными при получении. Отправка покупок наложенным платежом не поддерживается.
При пересылке в регионы плата за доставку взимается при получении. Она рассчитывается по тарифам перевозчика отдельно и не входит в стоимость заказа, оплачиваемую при его оформлении.
Доставка заказов по территории Москвы и Подмосковья осуществляется силами собственной курьерской службы. Тарифы зависят от размеров посылки и расстояния от склада до места назначения. Минимальная стоимость доставки составляет 300 рублей. В столице также доступен самовывоз товара из пунктов выдачи, он бесплатен.
В другие населенные пункты РФ отправка осуществляется силами транспортной компании СДЭК. По желанию клиента возможен выбор другого перевозчика. Стоимость пересылки зависит от массы, габаритов товара и удаленности заказчика. Компания не отправляет в регионы телевизоры и мониторы, а также продукты, масса которых превышает 25 кг или габариты составляют более 60 х 60 х 60 см.
В соответствии с законодательством РФ на все товары в магазине действует официальная гарантия производителя или продавца. При обнаружении дефектов товара или при возникновении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисный центр компании. Для этого можно предварительно подать заявку на сайте магазина.
Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения посылки. Для его оформления нужно подать заявку на сайте компании и отправить посылку по адресу, который укажет сотрудник компании. Отправка товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, или на указанные в заявке реквизиты в течение 10 дней. Нельзя вернуть продукты надлежащего качества, обмен или возврат которых не предусмотрен законодательством о защите прав потребителей.
В рамках акций интернет-магазин предоставляет партнерам промокоды — специальные комбинации букв и цифр, используемые для активации скидок. Все купоны с актуальными кодами можно найти на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением и получить дисконт по промокоду, необходимо:
Найти купон соответствующей акции на этой странице, и скопировать его код.
Перейти по ссылке в интернет-магазин и приступить к выбору участвующих в акции продуктов.
Добавить интересующую позицию из каталога в корзину.
Перейти в корзину для оформления покупки.
В меню оформления найти внизу страницы поле «Промокод» и вставить в него ранее скопированный код купона.
Активировать промокод, чтобы пересчитать стоимость заказа с учетом скидки.
Завершить оформление покупок, перейдя к оплате и указав параметры доставки.
Стоит обратить внимание, что акционные предложения с промокодами могут не суммироваться с другими видами скидок. Если для одного товара доступно несколько вариантов дисконтных предложений, нужно выбрать одно из них, самое привлекательное.
В интернет-магазине постоянно проводятся акции, в рамках которых пользователям предоставляются скидки. Приняв участие в одной из них, можно получить дисконт на первый заказ, бесплатную доставку или просто купить интересующий товар дешевле.
Все действующие сегодня дисконтные предложения интернет-магазина и промокоды компании собраны на этой странице.
Оптовым покупателям доступна бесплатная доставка заказов курьерской службой интернет-магазина. Обычным клиентам магазин может предлагать ее в рамках акций.
Стоимость пересылки заказов в магазине зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Минимальная стоимость отправки по Москве — 300 рублей. Тарифы на пересылку в регионы рассчитываются компанией-перевозчиком.
Возврат товаров надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения. Действуют ограничения на возврат некоторых позиций, установленные Постановлением Правительства № 2463.
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