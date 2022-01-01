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Промокоды BeCompact на Август

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Скидка
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Скидка
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Скидка
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предложение

Скидка
Автомобильные товары по самым доступным ценам от BeCompact
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по Москве от BeCompact

На некоторые товары действует бесплатная доставка.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

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Скидка
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9400Р
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Скидка
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Промокоды BeCompact на скидки в магазине

В каталоге интернет-магазина BeCompact собраны тысячи товаров в десятках категорий. В их числе — компьютеры, ноутбуки и комплектующие, офисная и бытовая техника. В магазине также доступны товары для спорта, туризма и активного отдыха. Компания регулярно проводит акции, организует ра ... спродажи, публикует промокоды на скидки. Используя купоны BeCompact, собранные в этом разделе, можно тратить на покупку электроники и бытовой техники меньше. Они позволяют получить дисконт почти на весь ассортимент магазина.


Посетить BeCompact
Контакты BeCompact

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44

Электронная почта:
zakaz@becompact.ru

Телефон:
+7 (495) 488-71-70

Соц. сети:

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Специальные предложения от BeCompact

Подробнее о магазине электроники BeCompact

Интернет-магазин BeCompact — компания, предлагающая широкий выбор электроники, а также техники для дома и бизнеса. В каталоге представлены компьютеры и комплектующие, смартфоны и планшеты, телевизоры, аудиотехника и тысячи наименований в других категориях. Любители активного отдыха и спорта тоже найдут здесь много интересного.

Магазин BeCompact периодически проводит акции, на сайте постоянно действует раздел с распродажами, где можно найти электронику со скидками. Актуальные спецпредложения компании, промокоды для получения дисконта и купоны общедоступных акций собраны на этой странице. Воспользоваться ими могут все пользователи.

Популярная электроника в Бикомпакт с дисконтом

В интернет-магазине BeCompact представлен широкий выбор товаров, доступных со скидками. В акциях часто участвуют:

  • компьютерная техника и комплектующие;

  • мониторы и телевизоры;

  • смартфоны, планшеты и аксессуары для них;

  • аудио- и видеотехника;

  • мелкая и крупная бытовая техника;

  • товары для активного отдыха и спорта.

С актуальными акциями и спецпредложениями компании можно ознакомиться в этом разделе. Здесь собраны все действующие скидки интернет-магазина.

Выгодные условия для бизнеса в BeCompact

Компания открыта к сотрудничеству с предпринимателями, осуществляющими оптовые закупки товара для перепродажи или использования в иных коммерческих целях. Для бизнеса действуют оптовые цены, прейскурант с которыми доступен на сайте. Предпринимателям, постоянно сотрудничающим с Бикомпакт, доступны не только специальные цены, но и бесплатная доставка, отсрочка оплаты, а также услуги персонального менеджера.

Оплата заказов

Оплатить покупку можно онлайн на сайте магазина с помощью банковской карты. Доступен расчет безналичным платежом для юридических и физических лиц. При заказе курьерской доставки или самовывозе возможна оплата наличными при получении. Отправка покупок наложенным платежом не поддерживается.

При пересылке в регионы плата за доставку взимается при получении. Она рассчитывается по тарифам перевозчика отдельно и не входит в стоимость заказа, оплачиваемую при его оформлении.

Доставка покупок в магазине

Доставка заказов по территории Москвы и Подмосковья осуществляется силами собственной курьерской службы. Тарифы зависят от размеров посылки и расстояния от склада до места назначения. Минимальная стоимость доставки составляет 300 рублей. В столице также доступен самовывоз товара из пунктов выдачи, он бесплатен.

В другие населенные пункты РФ отправка осуществляется силами транспортной компании СДЭК. По желанию клиента возможен выбор другого перевозчика. Стоимость пересылки зависит от массы, габаритов товара и удаленности заказчика. Компания не отправляет в регионы телевизоры и мониторы, а также продукты, масса которых превышает 25 кг или габариты составляют более 60 х 60 х 60 см.

Гарантия и возврат в BeCompact

В соответствии с законодательством РФ на все товары в магазине действует официальная гарантия производителя или продавца. При обнаружении дефектов товара или при возникновении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисный центр компании. Для этого можно предварительно подать заявку на сайте магазина.

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения посылки. Для его оформления нужно подать заявку на сайте компании и отправить посылку по адресу, который укажет сотрудник компании. Отправка товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, или на указанные в заявке реквизиты в течение 10 дней. Нельзя вернуть продукты надлежащего качества, обмен или возврат которых не предусмотрен законодательством о защите прав потребителей.

Как использовать промокоды в онлайн-магазине BeCompact для получения дисконта

В рамках акций интернет-магазин предоставляет партнерам промокоды — специальные комбинации букв и цифр, используемые для активации скидок. Все купоны с актуальными кодами можно найти на этой странице. Чтобы воспользоваться предложением и получить дисконт по промокоду, необходимо:

  1. Найти купон соответствующей акции на этой странице, и скопировать его код.

  2. Перейти по ссылке в интернет-магазин и приступить к выбору участвующих в акции продуктов.

  3. Добавить интересующую позицию из каталога в корзину.

  4. Перейти в корзину для оформления покупки.

  5. В меню оформления найти внизу страницы поле «Промокод» и вставить в него ранее скопированный код купона.

  6. Активировать промокод, чтобы пересчитать стоимость заказа с учетом скидки.

  7. Завершить оформление покупок, перейдя к оплате и указав параметры доставки.

Стоит обратить внимание, что акционные предложения с промокодами могут не суммироваться с другими видами скидок. Если для одного товара доступно несколько вариантов дисконтных предложений, нужно выбрать одно из них, самое привлекательное.

Часто задаваемые вопросы про BeCompact

★ Какие скидки доступны в BeCompact?

В интернет-магазине постоянно проводятся акции, в рамках которых пользователям предоставляются скидки. Приняв участие в одной из них, можно получить дисконт на первый заказ, бесплатную доставку или просто купить интересующий товар дешевле.

★ Где найти актуальные предложения скидок Бикомпакт?

Все действующие сегодня дисконтные предложения интернет-магазина и промокоды компании собраны на этой странице.

★ Есть ли в BeCompact бесплатная доставка?

Оптовым покупателям доступна бесплатная доставка заказов курьерской службой интернет-магазина. Обычным клиентам магазин может предлагать ее в рамках акций.

★ Сколько стоит доставка в BeCompact?

Стоимость пересылки заказов в магазине зависит от габаритов посылки и адреса получателя. Минимальная стоимость отправки по Москве — 300 рублей. Тарифы на пересылку в регионы рассчитываются компанией-перевозчиком.

★ Можно ли вернуть товар в Бикомпакт?

Возврат товаров надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения. Действуют ограничения на возврат некоторых позиций, установленные Постановлением Правительства № 2463.

Лучшие промокоды BeCompact

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СкидкаТовары для бани и сауны по выгодным ценамне требуется
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СкидкаБесплатная доставка по Москве от BeCompactне требуется
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