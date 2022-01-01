Подробнее о магазине электроники BeCompact

Интернет-магазин BeCompact — компания, предлагающая широкий выбор электроники, а также техники для дома и бизнеса. В каталоге представлены компьютеры и комплектующие, смартфоны и планшеты, телевизоры, аудиотехника и тысячи наименований в других категориях. Любители активного отдыха и спорта тоже найдут здесь много интересного.

Магазин BeCompact периодически проводит акции, на сайте постоянно действует раздел с распродажами, где можно найти электронику со скидками. Актуальные спецпредложения компании, промокоды для получения дисконта и купоны общедоступных акций собраны на этой странице. Воспользоваться ими могут все пользователи.

Популярная электроника в Бикомпакт с дисконтом

В интернет-магазине BeCompact представлен широкий выбор товаров, доступных со скидками. В акциях часто участвуют:

компьютерная техника и комплектующие;

мониторы и телевизоры;

смартфоны, планшеты и аксессуары для них;

аудио- и видеотехника;

мелкая и крупная бытовая техника;

товары для активного отдыха и спорта.

С актуальными акциями и спецпредложениями компании можно ознакомиться в этом разделе. Здесь собраны все действующие скидки интернет-магазина.

Выгодные условия для бизнеса в BeCompact

Компания открыта к сотрудничеству с предпринимателями, осуществляющими оптовые закупки товара для перепродажи или использования в иных коммерческих целях. Для бизнеса действуют оптовые цены, прейскурант с которыми доступен на сайте. Предпринимателям, постоянно сотрудничающим с Бикомпакт, доступны не только специальные цены, но и бесплатная доставка, отсрочка оплаты, а также услуги персонального менеджера.

Оплата заказов

Оплатить покупку можно онлайн на сайте магазина с помощью банковской карты. Доступен расчет безналичным платежом для юридических и физических лиц. При заказе курьерской доставки или самовывозе возможна оплата наличными при получении. Отправка покупок наложенным платежом не поддерживается.

При пересылке в регионы плата за доставку взимается при получении. Она рассчитывается по тарифам перевозчика отдельно и не входит в стоимость заказа, оплачиваемую при его оформлении.

Доставка покупок в магазине

Доставка заказов по территории Москвы и Подмосковья осуществляется силами собственной курьерской службы. Тарифы зависят от размеров посылки и расстояния от склада до места назначения. Минимальная стоимость доставки составляет 300 рублей. В столице также доступен самовывоз товара из пунктов выдачи, он бесплатен.

В другие населенные пункты РФ отправка осуществляется силами транспортной компании СДЭК. По желанию клиента возможен выбор другого перевозчика. Стоимость пересылки зависит от массы, габаритов товара и удаленности заказчика. Компания не отправляет в регионы телевизоры и мониторы, а также продукты, масса которых превышает 25 кг или габариты составляют более 60 х 60 х 60 см.

Гарантия и возврат в BeCompact

В соответствии с законодательством РФ на все товары в магазине действует официальная гарантия производителя или продавца. При обнаружении дефектов товара или при возникновении гарантийного случая необходимо обратиться в сервисный центр компании. Для этого можно предварительно подать заявку на сайте магазина.

Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента получения посылки. Для его оформления нужно подать заявку на сайте компании и отправить посылку по адресу, который укажет сотрудник компании. Отправка товаров надлежащего качества осуществляется за счет покупателя. Деньги возвращаются на счет, с которого производилась оплата, или на указанные в заявке реквизиты в течение 10 дней. Нельзя вернуть продукты надлежащего качества, обмен или возврат которых не предусмотрен законодательством о защите прав потребителей.