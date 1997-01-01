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Промокоды bonprix на Август

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Все акции онлайн-магазина Бонприкс

Дочерний проект Otto Group, торговая площадка Бонприкс, предлагает десятки тысяч позиций, среди которых одежда, домашние товары, обувь и аксессуары по низким ценам с доставкой по всей России. Ритейлер постоянно запускает сезонные распродажи, дарит бонусы за рекомендации и генерирует ... промокоды от bonprix на скидку. В ассортименте магазина есть домашний текстиль, предметы декора, комфортное и соблазнительное нижнее белье, одежда из экохлопка, вещи для мужчин, детей и многое другое.


Посетить bonprix
Контакты bonprix

Юридический адрес:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2

Электронная почта:
info@bonprix.ru

Телефон:
+7 (495) 755-93-37

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от bonprix

Об интернет-магазине Бонприкс

Немецкая компания по производству и реализации модной одежды bonprix была создана в 1986 г. как дочерняя компания Otto Group. Изначально ритейлер специализировался на распространении каталогов в Германии и доставке одежды по почте. В течение следующего десятилетия он расширил географию продаж по всей Европе, а в 1997 году открыл свой первый интернет-магазин. После этого основным направлением деятельности bonprix стала электронная коммерция. 

В 2019 году компания открыла пилотный омниканальный магазин в Гамбурге с выставочным залом, где клиенты делают покупки с помощью приложения. И сегодня это многоканальный розничный продавец, который располагает онлайн- и офлайн-магазинами, а также печатает каталоги, распространяя их по 30 странам мира, среди которых есть и Россия.

Компания поддерживает экологию и права животных. 75% ассортимента обуви и 95% сумок бренда имеют сертификат PETA-Approved-Vegan от крупнейшей организации по защите прав животных в мире. В своих коллекциях бренд использует материалы на растительной основе, такие как Lyocell, Tencel или Modal. Еще он создает коллекции одежды из органического хлопка и переработанного полиэстера, Lenzing и Ecovero, которые в настоящее время являются самым экологически чистыми вискозными волокнами на рынке.

Российский онлайн-магазин bonprix постоянно проводит акции, распродажи и предлагает промокоды на скидку.

Популярные товары магазина bonprix 

Магазин предлагает одежду нескольких собственных брендов, среди которых повседневные вещи, деним, стильные предметы гардероба и классика. Кроме фирменных марок, ритейлер занимается розничной продажей одежды популярных мировых брендов, купальников, нижнего белья и товаров для дома. 

Стабильным спросом у покупателей пользуются сезонные товары, одежда больших размеров, вещи из экоматериалов, удобное белье и качественная обувь. Хиты продаж онлайн-магазина можно посмотреть, зайдя в нужную категорию и расположив позиции по популярности.

Поощрение за рекомендации друзьям

Каждому покупателю, оформившему хотя бы одну покупку, ритейлер предлагает сгенерировать партнерскую ссылку и делиться ею со своими друзьями. Впервые зарегистрировавшись по этой ссылке и сделав заказ в bonprix, приглашенный получит скидку и бесплатную доставку, а порекомендовавшему магазин клиенту будет начислен бонус. Такие бонусы можно обменивать на скидки и другие подарки от ритейлера.

Способы оплаты в магазине bonprix

Оплатить заказанный товар можно наличными и банковской картой, если выбрана доставка до ПВЗ PickPoint, Hermes, Boxberry и магазинов сети Пятерочка. При получении на Почте России доступен наличный расчет, а в постаматах 5Post — только картой. Если в качестве способа доставки выбрана курьерская служба, то возможность оплаты банковской картой нужно уточнить при согласовании времени доставки. 

Также клиенты магазина могут рассчитаться онлайн картой при оформлении заказа. Безопасность платежных данных в этом случае обеспечивается за счет тройной идентификации, включая систему Assist и защиту 3D-Secure.

Условия доставки

Ритейлер доставляет заказы по всей России курьерской службой, до пунктов выдачи и постаматов транспортных компаний. Магазин сотрудничает с 5Post, PickPoint, Boxberry, Hermes и Почтой России. Выбрать удобный для себя вариант и сравнить стоимость транспортных услуг перевозчиков можно в момент оформления заказа.

Клиентам, оформившим заказ с курьерской доставкой, доступна примерка и частичный выкуп во всех городах России. После поступления посылки в населенный пункт клиента с ним связывается курьер для согласования удобной даты и временного интервала доставки. В момент получения заказа клиенту дается на примерку 15 минут, после чего он может оплатить только те вещи, которые ему подошли. При этом в одном заказе может быть не более 7 вещей.

Условия возврата

Клиент вправе отказаться от товара в течение 14 дней после получения заказа. Для этого нужно положить вещи в упаковку, в которой они были доставлены, и отправить по адресу склада интернет-магазина. Нужно приложить заполненное и подписанное заявление на возврат, которое можно скачать на сайте магазина. После поступления товара на склад продавца деньги будут возвращены клиенту в течение 10 дней.

Как применить промокод в интернет-магазине

Коды купонов bonprix состоят из 5 символов. Они рассылаются клиентам по электронной почте, в SMS, печатаются в бумажных каталогах и публикуются на нашем сайте. Чтобы получить скидку по промокоду, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать интересующий купон и кликнуть на него, после чего промокод скопируется в буфер обмена, а клиент будет перенаправлен в онлайн-магазин.

  2. Положить выбранные товары корзину и перейти к оформлению заказа.

  3. Вставить промокод в специальное поле и нажать «Оформить заказ».

После активации промокода в корзине отобразится скидка, бесплатная доставка или другие преимущества, обозначенные в купоне.

Часто задаваемые вопросы про bonprix

★ Как оформить заказ с оплатой при получении?

Для этого нужно выбрать при оформлении заказа соответствующую опцию.

★ Зачем подписываться на новости магазина?

Подписавшись на рассылку bonprix, клиенты в числе первых узнают об акциях, скидках и распродажах. А еще подписчикам присылают персональные промокоды, советы стилистов, информацию о новейших трендах и горячие предложения из раздела «Скидки».

★ На какой адрес отправить неподошедшие вещи, заказанные в Бонприкс?

Адрес возврата указан на оригинальном пакете, в котором был доставлен заказ. Для обратной отправки нужно приклеить стикер с адресом магазина поверх наклейки с адресом клиента.

★ Есть ли сообщества ритейлера в социальных сетях?

Да. Компания имеет официальные страницы в VK, Instagram, YouTube, Телеграм и других социальных сетях.

★ Можно ли заказать бумажный каталог на сайте?

Это можно сделать, заполнив специальную форму на сайте.

Лучшие промокоды bonprix

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