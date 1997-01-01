Об интернет-магазине Бонприкс

Немецкая компания по производству и реализации модной одежды bonprix была создана в 1986 г. как дочерняя компания Otto Group. Изначально ритейлер специализировался на распространении каталогов в Германии и доставке одежды по почте. В течение следующего десятилетия он расширил географию продаж по всей Европе, а в 1997 году открыл свой первый интернет-магазин. После этого основным направлением деятельности bonprix стала электронная коммерция.

В 2019 году компания открыла пилотный омниканальный магазин в Гамбурге с выставочным залом, где клиенты делают покупки с помощью приложения. И сегодня это многоканальный розничный продавец, который располагает онлайн- и офлайн-магазинами, а также печатает каталоги, распространяя их по 30 странам мира, среди которых есть и Россия.

Компания поддерживает экологию и права животных. 75% ассортимента обуви и 95% сумок бренда имеют сертификат PETA-Approved-Vegan от крупнейшей организации по защите прав животных в мире. В своих коллекциях бренд использует материалы на растительной основе, такие как Lyocell, Tencel или Modal. Еще он создает коллекции одежды из органического хлопка и переработанного полиэстера, Lenzing и Ecovero, которые в настоящее время являются самым экологически чистыми вискозными волокнами на рынке.

Российский онлайн-магазин bonprix постоянно проводит акции, распродажи и предлагает промокоды на скидку.

Популярные товары магазина bonprix

Магазин предлагает одежду нескольких собственных брендов, среди которых повседневные вещи, деним, стильные предметы гардероба и классика. Кроме фирменных марок, ритейлер занимается розничной продажей одежды популярных мировых брендов, купальников, нижнего белья и товаров для дома.

Стабильным спросом у покупателей пользуются сезонные товары, одежда больших размеров, вещи из экоматериалов, удобное белье и качественная обувь. Хиты продаж онлайн-магазина можно посмотреть, зайдя в нужную категорию и расположив позиции по популярности.

Поощрение за рекомендации друзьям

Каждому покупателю, оформившему хотя бы одну покупку, ритейлер предлагает сгенерировать партнерскую ссылку и делиться ею со своими друзьями. Впервые зарегистрировавшись по этой ссылке и сделав заказ в bonprix, приглашенный получит скидку и бесплатную доставку, а порекомендовавшему магазин клиенту будет начислен бонус. Такие бонусы можно обменивать на скидки и другие подарки от ритейлера.

Способы оплаты в магазине bonprix

Оплатить заказанный товар можно наличными и банковской картой, если выбрана доставка до ПВЗ PickPoint, Hermes, Boxberry и магазинов сети Пятерочка. При получении на Почте России доступен наличный расчет, а в постаматах 5Post — только картой. Если в качестве способа доставки выбрана курьерская служба, то возможность оплаты банковской картой нужно уточнить при согласовании времени доставки.

Также клиенты магазина могут рассчитаться онлайн картой при оформлении заказа. Безопасность платежных данных в этом случае обеспечивается за счет тройной идентификации, включая систему Assist и защиту 3D-Secure.

Условия доставки

Ритейлер доставляет заказы по всей России курьерской службой, до пунктов выдачи и постаматов транспортных компаний. Магазин сотрудничает с 5Post, PickPoint, Boxberry, Hermes и Почтой России. Выбрать удобный для себя вариант и сравнить стоимость транспортных услуг перевозчиков можно в момент оформления заказа.

Клиентам, оформившим заказ с курьерской доставкой, доступна примерка и частичный выкуп во всех городах России. После поступления посылки в населенный пункт клиента с ним связывается курьер для согласования удобной даты и временного интервала доставки. В момент получения заказа клиенту дается на примерку 15 минут, после чего он может оплатить только те вещи, которые ему подошли. При этом в одном заказе может быть не более 7 вещей.

Условия возврата

Клиент вправе отказаться от товара в течение 14 дней после получения заказа. Для этого нужно положить вещи в упаковку, в которой они были доставлены, и отправить по адресу склада интернет-магазина. Нужно приложить заполненное и подписанное заявление на возврат, которое можно скачать на сайте магазина. После поступления товара на склад продавца деньги будут возвращены клиенту в течение 10 дней.