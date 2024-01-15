Промокоды Canapé club (Канапе клаб) на Ноябрь 2023
Список рабочих купонов и акций Canapé club. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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Лучшие промокоды Canapé club
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|Дарим 700 рублей за отзыв на Яндекс.Картах
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|При заказе от 50000 рублей - официант бесплатно
|не требуется
|Скидка
|Дарим 700 рублей за регистрацию на сайте
|не требуется
|Скидка
|Двойной полезный кэшбэк с Банком Хоум Кредит до 6%
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|Скидка
|Скидка 20%, если сумма заказа равна или больше 100 000 рублей
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