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Топовая уходовая косметика Clarins — это экоподход, натуральные ингредиенты, сбалансированные формулы, персонализированный уход, большой выбор продукции для здоровья и красоты кожи. В каталоге Кларанс более тысячи наименований косметики, а эффективные рецепты стали визитной карточко ... й бренда. Клиенты могут приобрести как полноформатные упаковки, так и миниатюры косметических средств, чтобы оценить результативность продукции. В нашей подборке собраны действующие купоны Clarins, используя которые можно получить существенную экономию, приобретая продукцию французского бренда.
Электронная почта:
service.ru@clarins.com
Телефон:
8-800-770-06-06
Соц. сети:
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Clarins — компания, основанная в 1954 году Жаком Куртеном-Кларансом. Предлагает большой ассортимент косметических средств и парфюмерии, которые выпускает сама под собственным брендом на основе своих исследований. В РФ товары продаются в фирменном интернет-магазине под управлением филиала компании Clarins Russia. Клиент может приобрести косметику по выгодным ценам и использовать бесплатную почтовую или курьерскую доставку.
Снизить сумму заказа можно, активировав промокод Clarins. Вся последняя информация о скидочных кодах, бесплатных купонах и проводящихся в %year% году выгодных акциях собрана здесь. Данные регулярно обновляются, поэтому тут — исключительно актуальные сведения, которые помогут получить хорошую скидку в онлайн-магазине косметики популярного французского бренда.
В каталоге сайта онлайн-магазина представлены средства для ухода за кожей, волосами, солнцезащитные кремы, различная косметика для женщин и мужчин. Товары удобно рассортированы по категориям, также есть поиск по названию. Благодаря этому покупатель быстро найдет нужное косметическое средство. На любую позицию каталога компании можно получить выгодную скидку по актуальному промокоду.
Возможность получить выгодную скидку дает регистрация на сайте онлайн-магазина. Она уменьшает стоимость отдельных товаров на 15%. Если оформить заказ как гость, большая часть косметики обойдется дороже.
Другой способ сэкономить — покупка акционных товаров. Условия акций всегда разные — это может быть скидка на определенную категорию косметических средств, уменьшение суммы заказа при покупке набора или что-то другое. Детальную информацию можно найти в специальном разделе сайта онлайн-магазина.
Также на ресурсе компании есть страница «WOW предложения». Там собрана косметика, которую можно приобрести по выгодным ценам. Часто стоимость товаров снижается на 40–50%, так что покупать в этом разделе выгодно.
Еще одна возможность сэкономить — использование промокодов бренда. Они не требуют соблюдения особых условий. Для получения скидки достаточно ввести действующий код в специальное поле при оформлении покупки.
Чтобы применить на сайте Clarins промокод, понадобится:
Изучить выгодные акционные предложения компании отсюда.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Открыть сайт онлайн-магазина.
Найти интересующий товар и добавить его в корзину.
На странице оформления покупки ввести скидочный код в специальное поле.
Завершить заказ.
После этого к покупке будет применена скидка, соответствующая номиналу промокода. Последняя зависит от условий акции, в рамках которой компания выпустила код, поэтому может отличаться. Активация через приложение происходит точно так же, отличия лишь в оптимизированном под экран смартфона интерфейсе программы.
В отдельных случаях скидочные купоны бренда активируются иначе. Для уменьшения суммы заказа необходимо выбрать акционное предложение здесь и кликнуть по нему, а после перехода на сайт онлайн-магазина оформить покупку. Скидка активируется автоматически, ввод кода не требуется.
Для оформления заказа необходимо:
Открыть сайт онлайн-магазина.
Выбрать товар.
Нажать на его превью.
Кликнуть кнопку «Добавить в корзину».
Щелкнуть по значку сумки.
Нажать «Оформить заказ».
Заполнить анкету с личными данными.
Выбрать способ доставки и оплаты.
Оплатить покупку.
Товары доставляют курьером до двери или в пункты выдачи онлайн-магазина. Если сумма заказа меньше ₽4500, доставка обойдется в ₽300. Если покупка стоит дороже, то ее доставят бесплатно. Оплата возможна картой на сайте или наличными при получении.
Подарочный сертификат, приобретенный на сайте, можно использовать только в интернет-магазине Кларанс.
На сайте Clarins откройте вкладку с подарочными сертификатами, выберите дизайн карты, укажите получателя и сумму покупки. Заполните остальные поля интерактивной формы. В указанное время сертификат будет отправлен на электронную почту получателя.
Номер заказа отображается в личном кабинете покупателя. Если заказ оформлен без регистрации, то все данные будут продублированы в письме, отправленном на электронную почту клиента.
Чтобы изменить детали заказа или условия доставки, необходимо связаться с менеджером компании по телефонам, указанным на сайте, и внести соответствующие коррективы.
При оформлении заказа на электронную почту, указанную при регистрации, придет ссылка от компании-перевозчика с трекинговым номером посылки. По нему можно отслеживать ее статус.