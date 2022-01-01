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Промокоды Dostavista на Август

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Скидка
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Истекает через 22 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Станьте курьером и получайте до 5460 рублей в день
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

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Скидка
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Истекает через 16 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Мобильные приложения для Android и iOS по промокоду Dostavista
Истекает через 49 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Оплачивайте наложенным платежом за услуги доставки товаров
Истекает через 66 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Услуги по переезду и перевозке ваших вещей по низким ценам
Истекает через 185 дней Открыть Акцию

149Р
купон

Скидка
Срочная доставка до 1500 кг или 17 куб.м. от 149 рублей
Истекает через 153 дня Открыть Акцию

125Р
купон

Скидка
Premium доставка до 50 кг от 125 рублей по промокоду Dostavista
Истекает через 112 дней Открыть Акцию

149Р
купон

Скидка
Запланируйте доставку курьера в удобное вам время от 149 рублей
Истекает через 43 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Установите приложение Dostavista для InSales
Истекает через 22 дня Открыть Акцию

150Р
купон

Скидка
Срочная доставка по городу от 150 рублей по промокоду Достависта
Истекает через 93 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Быстрая перевозка кабеля в барабанах в удобное для вас время по выгодным ценам
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Перевозка тяжеловесных грузов в Москве по выгодным ценам
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Быстрая перевозка леса автотранспортом в удобное для вас время по выгодным ценам
Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
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Истекает сегодня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
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Истекает через 2 дня Открыть Акцию

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предложение

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Промокоды курьерской службы Достависта

Компания Dostavista предлагает недорогую курьерскую доставку различных типов грузов: документов, еды, подарков, мебели, стройматериалов по 24 городам России. Сервис принимает заказы от физических лиц и организаций, помогая организовать удобную и оперативную логистику десяткам тысяч ... клиентов. Компания предлагает гарантию возврата объявленной стоимости отправления и умеренные цены на услуги. А с купонами от Достависта, опубликованными на этой странице, можно получить скидку на курьерские услуги.


Посетить Dostavista
Контакты Dostavista

Юридический адрес:
121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково».

Телефон:
8 (495) 137-55-37

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Dostavista

О сервисе Достависта

Компания Dostavista доставляет пакеты документов, продукты, технику, стройматериалы, предметы интерьера и любой другой груз весом до 1,5 тонн. Услуга оказывается день в день. Сервис работает в 10 странах мира с частными клиентами, организациями, а в России представлен в 24 городах. Плотно сотрудничает с ресторанами и ритейлерами, количество которых более 50 000. Услуги организациям и ИП оказываются на основании агентского договора, подписанного клиентом и Dostavista. В качестве закрывающих документов сервис предоставляет акт выполненных работ, отчет агента и акт сверки.

Бизнес-модель B2B2C, которую практикует Dostavista, подразумевает оформление заказа через сайт или мобильное приложение, где программа назначает ближайшего по расположению на карте курьера с высоким рейтингом. 

Всего за минуту без звонков и заключения договора здесь можно оформить срочную доставку пешим курьером или доставщиком на автомобиле. Поскольку сервис работает круглосуточно, воспользоваться услугой можно даже в выходные дни и поздним вечером. Однако следует учитывать, что контакт-центр работает с 06:00 до 24:00 без выходных. 

Курьерская служба Достависта предлагает выгодные цены на транспортные услуги, где стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния, срочности и сложности маршрута. А действующий промокод сервиса поможет сэкономить на услугах курьера, предоставив персональную скидку.

Популярные услуги сервиса Dostavista

Самые популярные услуги среди пользователей сервиса — экспресс-доставка документов, посылок, корреспонденции, покупок, цветов, еды и подарков для физических лиц. При этом курьер может выкупить товар за свои деньги и получить оплату от покупателя по факту доставки. 

У юридических лиц популярна бесплатная маршрутизация, выделенная поддержка для клиентов, интеграция с модулем системы управления сайтом или по API, что позволяет избавить бизнес от рутины по вызову курьера. Клиенты сами введут адреса доставки на сайте магазина, а владелец бизнеса отправляет все заказы нажатием одной кнопки. 

Еще одна актуальная услуга Dostavista — заказ с объявленной ценностью, где сервис берет на себя ответственность за риски утраты и порчи груза, обязуясь компенсировать ущерб в размере указанной суммы до 50 000 рублей. К работе с ценными грузами допускаются только проверенные курьеры.

Мобильное приложение Dostavista

Бесплатное приложение можно установить на смартфон с операционной системой Андроид и iOS. C приложением можно в любую минуту создавать новые заказы и следить за уже созданными. Тут можно задать вопрос службе поддержки, которая оперативно решает возникающие проблемы. 

Варианты оплаты

Оплатить услуги Dostavista физическому лицу можно банковской картой онлайн или наличными.

Юридические лица оплачивают услуги доставки по выставленному счету после заключения договора с сервисом. Чтобы акцептовать договор, нужно зарегистрировать личный кабинет юридического лица, нажав на кнопку регистрации. Затем необходимо создать заявку, заполнить реквизиты компании, скачать договор, подписать его и загрузить скан в личном кабинете. После проверки документов, которая занимает около часа, сервис пришлет

счет по электронной почте.

Способы доставки

Заказы доставляются курьерами компании на грузовых малотоннажных и легковых автомобилях. Кроме этого, клиентам сервиса доступна доставка пешим курьером. По времени доставка осуществляется за 2, 4 часа, а также экспрессом, где профессиональные доставщики с термосумками приезжают в течение 40 минут, забирают заказ и сразу же отвозят клиенту.

Физическим лицам доступна доставка только за 2 часа. Владельцы бизнеса могут выбрать все временные интервалы.

Отказ от услуг сервиса

После заказа услуги Dostavista у клиента появляется обязательство по оплате доставки. Бесплатно отменить заказ можно только в течение 5 минут после назначения курьера. Если потребность в обмене заказа возникла позже, клиенту придется оплатить ложный выезд.

В случаях, когда в процессе оказания услуги груз был утерян или поврежден, компания компенсирует объявленную стоимость в сумме до 50 тысяч рублей.

Как воспользоваться купоном сервиса

Промокоды и акции сервиса, опубликованные на этой странице, позволяют получить единовременную скидку на выбранную услугу. Чтобы активировать код, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать скидочный купон с акцией или промокодом.

  2. Ознакомиться с его условием и кликнуть по спецпредложению. Промокод будет скопирован автоматически, а система перенаправит клиента на сайт Dostavista.

  3. Кликнуть на кнопку «Заказать доставку».

  4. Выбрать временной интервал, способ доставки, вес посылки и заполнить другие данные в карточке заказа.

  5. Под зоной выбора способа оплаты найти ссылку «У меня есть промокод». 

  6. Кликнуть на нее и вставить промокод в открывшееся поле.



Если все сделано верно, сумма заказа уменьшится на номинал промокода.

Часто задаваемые вопросы про Dostavista

★ Нужна ли регистрация на сервисе Достависта для оформления заказа?

Нет, заявку на доставку можно сделать без личного кабинета.

★ Нужно, чтобы курьер купил товар, а затем привез по адресу. Можно ли перевести ему деньги на карту?

Нет. Но можно воспользоваться опцией «Выкуп» при оформлении заказа. В этом случае курьер купит товар за свои деньги, а клиент компенсирует ему стоимость груза наличными.

★ Упаковывают ли сотрудники сервиса доставляемые товары?

Нет. Груз передается в том виде, в котором был получен курьером.

★ Зачем нужно объявлять ценность отправления?

При отсутствии заявленной ценности вся ответственность за груз лежит на курьере. Для исполнения заказов с объявленной ценностью назначаются проверенные курьеры, а Dostavista обязуется компенсировать ущерб в размере указанной суммы.

★ Как понять, что груз передается курьеру Достависты, а не постороннему человеку?

После того как система назначит курьера, в личном кабинете пользователя отобразятся его контактные данные и фото. Кроме того, клиент может запросить паспорт у курьера для идентификации личности.

Лучшие промокоды Dostavista

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКомпенсируем до 50000 рублей в случае потери или поврежденияне требуется
СкидкаAPI-интеграция для бизнеса с самописной системой оформления заказовне требуется
СкидкаИнтегрируйте нашу доставку в вашу систему оформления заказов по APIне требуется
СкидкаСтаньте курьером и получайте до 5460 рублей в деньне требуется
СкидкаЭкспесс-доставка в течение нескольких дней от 100 рублей по промокоду Dostavistaне требуется
СкидкаМобильные приложения для Android и iOS по промокоду Dostavistaне требуется
СкидкаОплачивайте наложенным платежом за услуги доставки товаровне требуется
СкидкаУслуги по переезду и перевозке ваших вещей по низким ценамне требуется
СкидкаСрочная доставка до 1500 кг или 17 куб.м. от 149 рублейне требуется
СкидкаPremium доставка до 50 кг от 125 рублей по промокоду Dostavistaне требуется

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