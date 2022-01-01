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14 оценок поставлено средняя 4.5
Компания Dostavista предлагает недорогую курьерскую доставку различных типов грузов: документов, еды, подарков, мебели, стройматериалов по 24 городам России. Сервис принимает заказы от физических лиц и организаций, помогая организовать удобную и оперативную логистику десяткам тысяч ... клиентов. Компания предлагает гарантию возврата объявленной стоимости отправления и умеренные цены на услуги. А с купонами от Достависта, опубликованными на этой странице, можно получить скидку на курьерские услуги.
Юридический адрес:
121205, Россия, г. Москва, Территория инновационного центра «Сколково».
Телефон:
8 (495) 137-55-37
Соц. сети:
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Компания Dostavista доставляет пакеты документов, продукты, технику, стройматериалы, предметы интерьера и любой другой груз весом до 1,5 тонн. Услуга оказывается день в день. Сервис работает в 10 странах мира с частными клиентами, организациями, а в России представлен в 24 городах. Плотно сотрудничает с ресторанами и ритейлерами, количество которых более 50 000. Услуги организациям и ИП оказываются на основании агентского договора, подписанного клиентом и Dostavista. В качестве закрывающих документов сервис предоставляет акт выполненных работ, отчет агента и акт сверки.
Бизнес-модель B2B2C, которую практикует Dostavista, подразумевает оформление заказа через сайт или мобильное приложение, где программа назначает ближайшего по расположению на карте курьера с высоким рейтингом.
Всего за минуту без звонков и заключения договора здесь можно оформить срочную доставку пешим курьером или доставщиком на автомобиле. Поскольку сервис работает круглосуточно, воспользоваться услугой можно даже в выходные дни и поздним вечером. Однако следует учитывать, что контакт-центр работает с 06:00 до 24:00 без выходных.
Курьерская служба Достависта предлагает выгодные цены на транспортные услуги, где стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния, срочности и сложности маршрута. А действующий промокод сервиса поможет сэкономить на услугах курьера, предоставив персональную скидку.
Самые популярные услуги среди пользователей сервиса — экспресс-доставка документов, посылок, корреспонденции, покупок, цветов, еды и подарков для физических лиц. При этом курьер может выкупить товар за свои деньги и получить оплату от покупателя по факту доставки.
У юридических лиц популярна бесплатная маршрутизация, выделенная поддержка для клиентов, интеграция с модулем системы управления сайтом или по API, что позволяет избавить бизнес от рутины по вызову курьера. Клиенты сами введут адреса доставки на сайте магазина, а владелец бизнеса отправляет все заказы нажатием одной кнопки.
Еще одна актуальная услуга Dostavista — заказ с объявленной ценностью, где сервис берет на себя ответственность за риски утраты и порчи груза, обязуясь компенсировать ущерб в размере указанной суммы до 50 000 рублей. К работе с ценными грузами допускаются только проверенные курьеры.
Бесплатное приложение можно установить на смартфон с операционной системой Андроид и iOS. C приложением можно в любую минуту создавать новые заказы и следить за уже созданными. Тут можно задать вопрос службе поддержки, которая оперативно решает возникающие проблемы.
Оплатить услуги Dostavista физическому лицу можно банковской картой онлайн или наличными.
Юридические лица оплачивают услуги доставки по выставленному счету после заключения договора с сервисом. Чтобы акцептовать договор, нужно зарегистрировать личный кабинет юридического лица, нажав на кнопку регистрации. Затем необходимо создать заявку, заполнить реквизиты компании, скачать договор, подписать его и загрузить скан в личном кабинете. После проверки документов, которая занимает около часа, сервис пришлет
счет по электронной почте.
Заказы доставляются курьерами компании на грузовых малотоннажных и легковых автомобилях. Кроме этого, клиентам сервиса доступна доставка пешим курьером. По времени доставка осуществляется за 2, 4 часа, а также экспрессом, где профессиональные доставщики с термосумками приезжают в течение 40 минут, забирают заказ и сразу же отвозят клиенту.
Физическим лицам доступна доставка только за 2 часа. Владельцы бизнеса могут выбрать все временные интервалы.
После заказа услуги Dostavista у клиента появляется обязательство по оплате доставки. Бесплатно отменить заказ можно только в течение 5 минут после назначения курьера. Если потребность в обмене заказа возникла позже, клиенту придется оплатить ложный выезд.
В случаях, когда в процессе оказания услуги груз был утерян или поврежден, компания компенсирует объявленную стоимость в сумме до 50 тысяч рублей.
Промокоды и акции сервиса, опубликованные на этой странице, позволяют получить единовременную скидку на выбранную услугу. Чтобы активировать код, нужно сделать следующее:
Выбрать скидочный купон с акцией или промокодом.
Ознакомиться с его условием и кликнуть по спецпредложению. Промокод будет скопирован автоматически, а система перенаправит клиента на сайт Dostavista.
Кликнуть на кнопку «Заказать доставку».
Выбрать временной интервал, способ доставки, вес посылки и заполнить другие данные в карточке заказа.
Под зоной выбора способа оплаты найти ссылку «У меня есть промокод».
Кликнуть на нее и вставить промокод в открывшееся поле.
Если все сделано верно, сумма заказа уменьшится на номинал промокода.
Нет, заявку на доставку можно сделать без личного кабинета.
Нет. Но можно воспользоваться опцией «Выкуп» при оформлении заказа. В этом случае курьер купит товар за свои деньги, а клиент компенсирует ему стоимость груза наличными.
Нет. Груз передается в том виде, в котором был получен курьером.
При отсутствии заявленной ценности вся ответственность за груз лежит на курьере. Для исполнения заказов с объявленной ценностью назначаются проверенные курьеры, а Dostavista обязуется компенсировать ущерб в размере указанной суммы.
После того как система назначит курьера, в личном кабинете пользователя отобразятся его контактные данные и фото. Кроме того, клиент может запросить паспорт у курьера для идентификации личности.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Компенсируем до 50000 рублей в случае потери или повреждения
|не требуется
|Скидка
|API-интеграция для бизнеса с самописной системой оформления заказов
|не требуется
|Скидка
|Интегрируйте нашу доставку в вашу систему оформления заказов по API
|не требуется
|Скидка
|Станьте курьером и получайте до 5460 рублей в день
|не требуется
|Скидка
|Экспесс-доставка в течение нескольких дней от 100 рублей по промокоду Dostavista
|не требуется
|Скидка
|Мобильные приложения для Android и iOS по промокоду Dostavista
|не требуется
|Скидка
|Оплачивайте наложенным платежом за услуги доставки товаров
|не требуется
|Скидка
|Услуги по переезду и перевозке ваших вещей по низким ценам
|не требуется
|Скидка
|Срочная доставка до 1500 кг или 17 куб.м. от 149 рублей
|не требуется
|Скидка
|Premium доставка до 50 кг от 125 рублей по промокоду Dostavista
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