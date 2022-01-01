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купон
50%
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40%
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47%
купон
50%
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63 оценки поставлены средняя 4
Компания ECCO — скандинавский производитель обуви, входящий в число мировых лидеров по объемам ее выпуска. Она работает с 1963 года. В официальном интернет-магазине Экко представлен каталог продукции для всех сезонов. Здесь можно заказать комфортную и модную обувь всех стилей и разм ... еров. Компания предлагает доставку покупок по России курьером или транспортными службами. Чтобы сделать ее доступнее, компания часто проводит акции, организует распродажи, которые можно найти в этом разделе. Используя скидочные купоны ECCO, можно снизить расходы на покупку обуви. Дополнительно сэкономить поможет программа лояльности и бесплатная доставка.
Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12
Электронная почта:
info@ecco-ros.ru
Телефон:
8 (800) 444 25 25, 8 (495) 933 56 20
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Онлайн-магазин Ecco — это тысячи позиций качественной обуви, сумок на разные случаи жизни и аксессуаров. Большим спросом пользуются изделия из кожи и с защитой от воды со скидками от официального сайта. Более 98% товара производится на собственных обувных фабриках в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Словакии, Португалии, Таиланде и в Индии.
Часто на сайте производителя покупают женские и мужские кроссовки, кеды, ботильоны, ботинки и лоферы. Скидки применяются и на аксессуары: сумки, рюкзаки, ремни, стельки и др. Скидочные выгодные предложения касаются всех категорий, но на одни действуют постоянные выгодные предложения, а на другие — временные.
Сэкономить в интернет-магазине поможет промокод Ecco на скидку 5% и более стоимости заказа. Действующие промокоды на %month% %year% года собраны на этой странице сайта.
Чтобы применить к заказу промокод Ecco, входить в личный кабинет не нужно. Авторизация пригодится в том случае, если клиент участвует в программе лояльности и копит бонусы. Достаточно придерживаться инструкции, чтобы активировать купон:
На этом сайте выбрать подходящее скидочное предложение и кликнуть по нему. Оно скопируется, и произойдет автоматическая переадресация на сайт компании.
В любом разделе интернет-магазина выбрать подходящую качественную модель, размер и нажать «Добавить в корзину».
Кликнуть на изображение корзины или «Перейти к оформлению».
В поле «Промокод» вставить уникальный набор букв и символов.
Кликнуть «Ок».
Страница обновится, и отобразится новая цена со скидкой для выгодной покупки. Останется указать способ получения заказа, оплаты и контактные данные. Если информация введена верно, на почту придет письмо с подробной информацией о покупке.
Если использовать купон для выгодной покупки на сайте от производителя, где промокод Экко не нужен, на этой странице нужно нажать на предложение — и сайт перенаправит на страницу со скидками. Останется выбрать модель, размер качественной обуви и оформить заказ.
Программы лояльности дают возможность сделать покупку выгодной, предоставляя скидку 50–100% на качественный товар. Интернет-магазин предлагает клиентам воспользоваться программой лояльности и подарочными картами для выгодной покупки.
Совершая покупки на сайте производителя при помощи бонусной карты, на счет начисляются баллы. Ими можно оплатить до 50% от стоимости товара в фирменных магазинах.
Чтобы стать ее участником, нужно скачать приложение от производителя Экко из App Store или Google Play и авторизоваться по номеру телефона. Второй вариант — заполнить анкету в одной из точек продаж качественной обуви и получить физическую карту для выгодных покупок.
Предусмотрено три уровня привилегий. При покупке на общую сумму до 15 000 рублей кэшбэком начисляется 5% от суммы заказа и присваивается «Классический» уровень. Если совершить покупки на общую сумму до 150 000 рублей, кэшбэком возвращается 10% и осуществляется переход на «Серебряный» уровень, а свыше 15 000 рублей «Золотой», а с каждого заказа 15% возвращается.
Баллы на качественную обувь действуют в течение 365 дней с момента зачисления на карту. Воспользоваться ими для выгодной покупки можно в любой момент.
Подарочную карту можно приобрести и использовать в любом из магазинов. Доступные номиналы: 3000, 5000 и 10 000 рублей. Активация доступна в течение года с момента приобретения.
Сервисы созданы, чтобы упростить взаимодействие клиентов с магазином. Они могут ознакомиться с размерной сеткой, узнать, как отличить подделку от оригинала и как осуществить обмен или возврат.
Возврат товара, приобретенного через интернет-магазин с промокодом или без него, возможен в течение 30 календарных дней через фирменные постаматы PickPoint или по адресу г. Москва, ул. Новопесчаная, 25/23, А/Я 101, ООО «ЭККО-РОС». Заполнить заявление можно онлайн.
При обмене или возврате выгодной покупки необходимо иметь с собой документы: удостоверение личности и кассовый или товарный чек.
Для заказа правильного размера через интернет-магазин рекомендуется сделать замер и сравнить его с таблицей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Для этого нужно положить лист бумаги у стены, поставить стопу и прижать пятку к стене. Сделать отметку карандашом у кончика большого пальца, а расстояние замерить линейкой и сопоставить с размерной сеткой.
Выбирая пару для себя важно помнить, что ориентир по размеру — самая длинная нога. Также учитываются индивидуальные особенности стопы (например, полнота), конструкция качественной обуви Экко, отделка и колодка.
Главное отличие подделки от оригинала — наличие QR-кода в виде наклейки на коробке и на заводской упаковке. Действующим считается тот, что не перечеркнут.
Чтобы не стать жертвой подделок, рекомендуется покупать качественную обувь по выгодным предложениям в официальных магазинах, на интернет-площадках и сайтах-партнерах. Среди них Wildberries, Lamoda, Ozon, Яндекс.Маркет, Rendez-vous, Детский мир, MyToys.ru, Nils, Mr. Tall, ТОО «ЭККО-РОС Казахстан», ИООО «ЭККО-БЕЛРОС», ООО «Лестейт», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «Реинвент», ООО «ЭКИПЦЕНТР» и ООО «НРС».
Доставка по выгодному предложению от Экко есть в Москву и МО, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в другие регионы России. Стоимость услуги — 300–900 рублей, а при заказе от 5000 рублей — бесплатно.
Сроки — от доставки в день покупки до 21 дня, в зависимости от выбранного региона. Есть возможность доставки курьером, в постаматы PickPoint, пункты выдачи Boxberry и самовывоз.
Как оплатить качественную обувь: по карте, наличными или по квитанции. В интернет-магазине доступно оформление рассрочки для выгодной покупки с картой «Свобода» или «Халва» — до 3-х месяцев. Бонус для участников программы лояльности — начисление рейтинговых и бонусных баллов.
В онлайн-магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых клиенты получают скидки. Среди них — дисконт за подписку, на первый заказ, за накопленные баллы кэшбэка.
Все актуальные акции компании, принять участие в которых можно сегодня, собраны на этой странице.
Большинство скидок в магазине (например, общедоступный дисконт и по промокоду) не сочетаются.
Программа лояльности в интернет-магазине позволяет накапливать кэшбэк за покупки, чтобы оплачивать им до 50% от стоимости следующих заказов.
Вернуть качественную обувь можно в течение месяца, если она не подошла по каким-то параметрам и не имеет следов носки. Товар ненадлежащего качества с дефектом, возникшим по вине производителя, можно вернуть в течение гарантийного периода.
|Тип купона
|Описание
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