Как воспользоваться скидочным купоном Ecco

Сэкономить в интернет-магазине поможет промокод Ecco на скидку 5% и более стоимости заказа. Действующие промокоды на %month% %year% года собраны на этой странице сайта.

Чтобы применить к заказу промокод Ecco, входить в личный кабинет не нужно. Авторизация пригодится в том случае, если клиент участвует в программе лояльности и копит бонусы. Достаточно придерживаться инструкции, чтобы активировать купон:

На этом сайте выбрать подходящее скидочное предложение и кликнуть по нему. Оно скопируется, и произойдет автоматическая переадресация на сайт компании. В любом разделе интернет-магазина выбрать подходящую качественную модель, размер и нажать «Добавить в корзину». Кликнуть на изображение корзины или «Перейти к оформлению». В поле «Промокод» вставить уникальный набор букв и символов. Кликнуть «Ок».

Страница обновится, и отобразится новая цена со скидкой для выгодной покупки. Останется указать способ получения заказа, оплаты и контактные данные. Если информация введена верно, на почту придет письмо с подробной информацией о покупке.

Если использовать купон для выгодной покупки на сайте от производителя, где промокод Экко не нужен, на этой странице нужно нажать на предложение — и сайт перенаправит на страницу со скидками. Останется выбрать модель, размер качественной обуви и оформить заказ.