  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Ecco

Промокоды Ecco на Август

Акции и купоны Ecco на Август 2022

400р
купон

Промокод
Промокод Ecco: минус 400 рублей при покупке товаров без скидки
Истекает сегодня Открыть Промокод

Беспл
доставка

Скидка
При заказе от 5000 рублей доставим ваш заказ бесплатно с промокодом Экко
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Получи выгоду 50% на второй товар по купону Экко
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Успей купить обувь для женщин с выгодой до 50%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Детская одежда с экономией до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO THERAP W дешевле на 40%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Минус 47% при покупке кроссовок ECCO EXOSTRIDE W
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO BIOM 2.0 с экономией 50%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

48%
купон

Скидка
При покупке кроссовок ECCO MX W получи дисконт 48%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на рюкзаки при покупке обуви
Истекает через 1 день Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Минус 44% при заказе кроссовок ECCO CHUNKY SNEAKER W
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

41%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO BIOM 2.1 с выгодой 41%
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
При покупке кроссовок ECCO BIOM 2.1 X получи дисконт 47%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Успей заказать кроссовки ECCO CHUNKY SNEAKER W с экономией 44%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

400р
купон

Промокод
Промокод Ecco: минус 400 рублей при покупке товаров без скидки
Истекает сегодня Открыть Промокод

Беспл
доставка

Скидка
При заказе от 5000 рублей доставим ваш заказ бесплатно с промокодом Экко
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Получи выгоду 50% на второй товар по купону Экко
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Успей купить обувь для женщин с выгодой до 50%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Детская одежда с экономией до 50%
Истекает сегодня Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO THERAP W дешевле на 40%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Минус 47% при покупке кроссовок ECCO EXOSTRIDE W
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO BIOM 2.0 с экономией 50%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

48%
купон

Скидка
При покупке кроссовок ECCO MX W получи дисконт 48%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на рюкзаки при покупке обуви
Истекает через 1 день Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Минус 44% при заказе кроссовок ECCO CHUNKY SNEAKER W
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

41%
купон

Скидка
Кроссовки ECCO BIOM 2.1 с выгодой 41%
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
При покупке кроссовок ECCO BIOM 2.1 X получи дисконт 47%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Успей заказать кроссовки ECCO CHUNKY SNEAKER W с экономией 44%
Истекает через 28 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

KIKO MILANO

-беспл

Акция

Бесплатная доставка при покупке от 3000 рублей по купону KIKO MILANO

Finn Flare

-66%

Акция

Деликатное женское платье из вискозы с дисконтом 66% по купону Finn Flare

Спортмастер

-50%

Акция

При покупке платья женского FILA FILA получи дисконт 50%

Ralf Ringer

-20%

Промокод

Скидка 20% на первый заказ на сайте по промокоду Ralf Ringer

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

400Р
на ВСЁ

Промокод
Промокод Ecco: скидка 400 рублей на любую обувь без скидок
Открыть Промокод

61%
купон

Скидка
Подборка мужской обуви на весну-лето со скидкой до 61% с купоном Ecco
Открыть Акцию

400Р
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокод Ecco: скидка 400 рублей на любую обувь за полную стоимость
Открыть Промокод

50%
купон

Скидка
Купон Ecco даёт до 50% на распродаже обуви
Открыть Акцию

60%
купон

Скидка
Финальные скидки до 60% на сезонную коллекцию обуви по купону Ecco
Открыть Акцию

10%
купон

Промокод
Промокод Экко дарит 10% на первый заказ через приложение
Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

63 оценки поставлены средняя 4

Промокоды ECCO и акции интернет-магазина

Компания ECCO — скандинавский производитель обуви, входящий в число мировых лидеров по объемам ее выпуска. Она работает с 1963 года. В официальном интернет-магазине Экко представлен каталог продукции для всех сезонов. Здесь можно заказать комфортную и модную обувь всех стилей и разм ... еров. Компания предлагает доставку покупок по России курьером или транспортными службами. Чтобы сделать ее доступнее, компания часто проводит акции, организует распродажи, которые можно найти в этом разделе. Используя скидочные купоны ECCO, можно снизить расходы на покупку обуви. Дополнительно сэкономить поможет программа лояльности и бесплатная доставка.


Посетить Ecco
Контакты Ecco

Юридический адрес:
119590, Москва, ул. Довженко, д.12

Электронная почта:
info@ecco-ros.ru

Телефон:
8 (800) 444 25 25, 8 (495) 933 56 20

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Ecco

Интернет-магазин сумок, обуви и аксессуаров Ecco

Онлайн-магазин Ecco — это тысячи позиций качественной обуви, сумок на разные случаи жизни и аксессуаров. Большим спросом пользуются изделия из кожи и с защитой от воды со скидками от официального сайта. Более 98% товара производится на собственных обувных фабриках в Китае, Вьетнаме, Индонезии, Словакии, Португалии, Таиланде и в Индии. 

ecco

Часто на сайте производителя покупают женские и мужские кроссовки, кеды, ботильоны, ботинки и лоферы. Скидки применяются и на аксессуары: сумки, рюкзаки, ремни, стельки и др. Скидочные выгодные предложения касаются всех категорий, но на одни действуют постоянные выгодные предложения, а на другие — временные.

Как воспользоваться скидочным купоном Ecco

Сэкономить в интернет-магазине поможет промокод Ecco на скидку 5% и более стоимости заказа. Действующие промокоды на %month% %year% года собраны на этой странице сайта. 

Чтобы применить к заказу промокод Ecco, входить в личный кабинет не нужно. Авторизация пригодится в том случае, если клиент участвует в программе лояльности и копит бонусы. Достаточно придерживаться инструкции, чтобы активировать купон: 

  1. На этом сайте выбрать подходящее скидочное предложение и кликнуть по нему. Оно скопируется, и произойдет автоматическая переадресация на сайт компании. 

  2. В любом разделе интернет-магазина выбрать подходящую качественную модель, размер и нажать «Добавить в корзину».

  3. Кликнуть на изображение корзины или «Перейти к оформлению».

  4. В поле «Промокод» вставить уникальный набор букв и символов.

  5. Кликнуть «Ок». 

промокод ecco

активация промокода

Страница обновится, и отобразится новая цена со скидкой для выгодной покупки. Останется указать способ получения заказа, оплаты и контактные данные. Если информация введена верно, на почту придет письмо с подробной информацией о покупке. 

Если использовать купон для выгодной покупки на сайте от производителя, где промокод Экко не нужен, на этой странице нужно нажать на предложение — и сайт перенаправит на страницу со скидками. Останется выбрать модель, размер качественной обуви и оформить заказ.

Программа лояльности

Программы лояльности дают возможность сделать покупку выгодной, предоставляя скидку 50–100% на качественный товар. Интернет-магазин предлагает клиентам воспользоваться программой лояльности и подарочными картами для выгодной покупки.

Бонусная программа Ecco

Совершая покупки на сайте производителя при помощи бонусной карты, на счет начисляются баллы. Ими можно оплатить до 50% от стоимости товара в фирменных магазинах. 

Чтобы стать ее участником, нужно скачать приложение от производителя Экко из App Store или Google Play и авторизоваться по номеру телефона. Второй вариант — заполнить анкету в одной из точек продаж качественной обуви и получить физическую карту для выгодных покупок. 

Предусмотрено три уровня привилегий. При покупке на общую сумму до 15 000 рублей кэшбэком начисляется 5% от суммы заказа и присваивается «Классический» уровень. Если совершить покупки на общую сумму до 150 000 рублей, кэшбэком возвращается 10% и осуществляется переход на «Серебряный» уровень, а свыше 15 000 рублей «Золотой», а с каждого заказа 15% возвращается. 

Баллы на качественную обувь действуют в течение 365 дней с момента зачисления на карту. Воспользоваться ими для выгодной покупки можно в любой момент. 

Подарочная карта 

 

Подарочную карту можно приобрести и использовать в любом из магазинов. Доступные номиналы: 3000, 5000 и 10 000 рублей. Активация доступна в течение года с момента приобретения.

Сервисы и техподдержка магазина Ecco

Сервисы созданы, чтобы упростить взаимодействие клиентов с магазином. Они могут ознакомиться с размерной сеткой, узнать, как отличить подделку от оригинала и как осуществить обмен или возврат. 

Обмен и возврат товара 

Возврат товара, приобретенного через интернет-магазин с промокодом или без него, возможен в течение 30 календарных дней через фирменные постаматы PickPoint или по адресу г. Москва, ул. Новопесчаная, 25/23, А/Я 101, ООО «ЭККО-РОС». Заполнить заявление можно онлайн. 

При обмене или возврате выгодной покупки необходимо иметь с собой документы: удостоверение личности и кассовый или товарный чек. 

Соответствие размеру 

Для заказа правильного размера через интернет-магазин рекомендуется сделать замер и сравнить его с таблицей, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Для этого нужно положить лист бумаги у стены, поставить стопу и прижать пятку к стене. Сделать отметку карандашом у кончика большого пальца, а расстояние замерить линейкой и сопоставить с размерной сеткой. 

Выбирая пару для себя важно помнить, что ориентир по размеру — самая длинная нога. Также учитываются индивидуальные особенности стопы (например, полнота), конструкция качественной обуви Экко, отделка и колодка. 

Как отличить подделку 

Главное отличие подделки от оригинала — наличие QR-кода в виде наклейки на коробке и на заводской упаковке. Действующим считается тот, что не перечеркнут. 

Чтобы не стать жертвой подделок, рекомендуется покупать качественную обувь по выгодным предложениям в официальных магазинах, на интернет-площадках и сайтах-партнерах. Среди них Wildberries, Lamoda, Ozon, Яндекс.Маркет, Rendez-vous, Детский мир, MyToys.ru, Nils, Mr. Tall, ТОО «ЭККО-РОС Казахстан», ИООО «ЭККО-БЕЛРОС», ООО «Лестейт», ООО «ТРАЕКТОРИЯ», ООО «Реинвент», ООО «ЭКИПЦЕНТР» и ООО «НРС».

Оплата и доставка в магазине Ecco

Доставка по выгодному предложению от Экко есть в Москву и МО, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в другие регионы России. Стоимость услуги — 300–900 рублей, а при заказе от 5000 рублей — бесплатно. 

Сроки — от доставки в день покупки до 21 дня, в зависимости от выбранного региона. Есть возможность доставки курьером, в постаматы PickPoint, пункты выдачи Boxberry и самовывоз. 

Как оплатить качественную обувь: по карте, наличными или по квитанции. В интернет-магазине доступно оформление рассрочки для выгодной покупки с картой «Свобода» или «Халва» — до 3-х месяцев. Бонус для участников программы лояльности — начисление рейтинговых и бонусных баллов.

Часто задаваемые вопросы про Ecco

★ Какие акции можно найти в ECCO?

В онлайн-магазине регулярно проводятся акции, в рамках которых клиенты получают скидки. Среди них — дисконт за подписку, на первый заказ, за накопленные баллы кэшбэка.

★ Где найти действующие акции Экко?

Все актуальные акции компании, принять участие в которых можно сегодня, собраны на этой странице.

★ Можно ли комбинировать скидки в ECCO?

Большинство скидок в магазине (например, общедоступный дисконт и по промокоду) не сочетаются.

★ Есть ли в магазине Экко программа лояльности?

Программа лояльности в интернет-магазине позволяет накапливать кэшбэк за покупки, чтобы оплачивать им до 50% от стоимости следующих заказов.

★ Можно ли вернуть обувь в ECCO?

Вернуть качественную обувь можно в течение месяца, если она не подошла по каким-то параметрам и не имеет следов носки. Товар ненадлежащего качества с дефектом, возникшим по вине производителя, можно вернуть в течение гарантийного периода.

Лучшие промокоды Ecco

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Ecco: минус 400 рублей при покупке товаров без скидкиmkr***
СкидкаПри заказе от 5000 рублей доставим ваш заказ бесплатно с промокодом Экконе требуется
СкидкаПолучи выгоду 50% на второй товар по купону Экконе требуется
СкидкаУспей купить обувь для женщин с выгодой до 50%не требуется
СкидкаДетская одежда с экономией до 50%не требуется
СкидкаКроссовки ECCO THERAP W дешевле на 40%не требуется
СкидкаМинус 47% при покупке кроссовок ECCO EXOSTRIDE Wне требуется
СкидкаКроссовки ECCO BIOM 2.0 с экономией 50%не требуется
СкидкаПри покупке кроссовок ECCO MX W получи дисконт 48%не требуется
СкидкаДисконт 30% на рюкзаки при покупке обувине требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.