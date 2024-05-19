Промокоды Farfor (Фарфор) на Май 2024
Список рабочих купонов и акций Farfor. Актуальных промокодов на сегодня: 17
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300Р
300Р
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Скидка 300 рублей при заказе от 1690 рублей
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"Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
47%
47%
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Скидка 47% на сет "Выпускной" на один первый или повторный заказ
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Сет "Микс" в подарок на первый или один повторный заказ от 1490 рублей
300Р
300Р
Промокод
Скидка 300 рублей на всё меню по купону
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Ролл "Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
20%
20%
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Скидка 20% за самовывоз по купону
47%
47%
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Скидка -47% на сет "Выпускной" по купону
36%
36%
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Скидка 36% на ассорти роллов "Победа"
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Акция
Скидка 14% на пиццу месяца "Лесная"
20%
20%
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Скидка 20% в "Счастливые часы"
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Всем именинникам сет Лето в подарок при заказе от 1200 рублей
50Р
50Р
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50 бонусов за самовывоз
20%
20%
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Счастливые часы -20% на пиццу
125Р
125Р
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65Р
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Лучшие промокоды Farfor
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 300 рублей при заказе от 1690 рублей
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|Промокод
|"Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
|DDZ***
|Промокод
|Скидка 47% на сет "Выпускной" на один первый или повторный заказ
|BDK***
|Промокод
|Сет "Микс" в подарок на первый или один повторный заказ от 1490 рублей
|YCH***
|Промокод
|Скидка 300 рублей на всё меню по купону
|SKI***
|Промокод
|Ролл "Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
|FIL***
|Промокод
|Скидка 20% за самовывоз по купону
|САМ***
|Промокод
|Скидка -47% на сет "Выпускной" по купону
|NTL***
|Скидка
|Скидка 36% на ассорти роллов "Победа"
|не требуется
|Скидка
|Скидка 14% на пиццу месяца "Лесная"
|не требуется