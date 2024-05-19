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Промокоды Farfor (Фарфор) на Май 2024

Список рабочих купонов и акций Farfor. Актуальных промокодов на сегодня: 17

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300Р
300Р
Промокод
Скидка 300 рублей при заказе от 1690 рублей
Активен до 5/31/2024
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Промокод
"Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
Активен до 5/31/2024
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47%
47%
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Скидка 47% на сет "Выпускной" на один первый или повторный заказ
Активен до 5/31/2024
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Промокод
Сет "Микс" в подарок на первый или один повторный заказ от 1490 рублей
Активен до 5/19/2024
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300Р
300Р
Промокод
Скидка 300 рублей на всё меню по купону
Активен до 5/31/2024
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Промокод
Ролл "Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей
Активен до 5/31/2024
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20%
20%
Промокод
Скидка 20% за самовывоз по купону
Активен до 8/31/2024
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47%
47%
Промокод
Скидка -47% на сет "Выпускной" по купону
Активен до 5/31/2024
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36%
36%
Акция
Скидка 36% на ассорти роллов "Победа"
Активен до 7/6/2024
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14%
14%
Акция
Скидка 14% на пиццу месяца "Лесная"
Активен до 6/1/2024
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20%
20%
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Скидка 20% в "Счастливые часы"
Активен до 5/31/2025
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Всем именинникам сет Лето в подарок при заказе от 1200 рублей
Активен до 2/28/2025
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50Р
50Р
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50 бонусов за самовывоз
Активен до 1/31/2025
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20%
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Счастливые часы -20% на пиццу
Активен до 10/31/2024
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125Р
125Р
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Десерты от 125 рублей
Активен до 11/9/2024
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65Р
65Р
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Напитки от 65 рублей
Активен до 12/7/2024
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Заказывайте в приложении и получите пиццу в подарок
Активен до 1/31/2025
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Лучшие промокоды Farfor

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 300 рублей при заказе от 1690 рублей TMD***
Промокод "Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей DDZ***
Промокод Скидка 47% на сет "Выпускной" на один первый или повторный заказ BDK***
Промокод Сет "Микс" в подарок на первый или один повторный заказ от 1490 рублей YCH***
Промокод Скидка 300 рублей на всё меню по купону SKI***
Промокод Ролл "Филадельфия Лайт" в подарок при заказе от 1490 рублей FIL***
Промокод Скидка 20% за самовывоз по купону САМ***
Промокод Скидка -47% на сет "Выпускной" по купону NTL***
Скидка Скидка 36% на ассорти роллов "Победа" не требуется
Скидка Скидка 14% на пиццу месяца "Лесная" не требуется