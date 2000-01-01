промокод глобус

Как приобрести товары со скидкой в Глобус

Самый простой способ получить скидку и приобрести товары из каталога гипермаркета по максимально выгодной цене — оформить заказ продуктов из раздела «Акции». Их цена снижена на 15–20% от первоначальной (а иногда и больше). Соблюдение каких-либо дополнительных условий не требуется. В раздел попадают самые разные товары, от продуктов питания до бытовой техники. Возможен заказ с доставкой до двери или в пункт выдачи.

Другой вариант экономии — временные скидки. Они распространяются на все позиции каталога сети гипермаркетов или на отдельные категории товаров и, как правило, приурочены к началу сезона. Цены снижаются на 10–15% от первоначальных. Соблюдения каких-либо условий не требуется: достаточно оформить заказ в течение срока действия скидки. При приобретении скидочных товаров сохраняется доступ к выгодной доставке Глобус.

Максимально выгодную покупку можно сделать в разделе «Собственное производство». Там доступны продукты питания, которые производит сама сеть гипермаркетов. Цены на них примерно в 1,5–2 раза ниже, чем на остальные товары из каталога Globus.

В магазине есть программа лояльности, которая предусматривает начисление кэшбэка за каждую покупку. За потраченные 100 ₽ дают 1 бонус. В дальнейшем накопленные баллы можно обменять на выгодную скидку или даже оплатить ими всю сумму заказа. Обмен происходит исходя из курса 1 балл = 1 рубль. Участникам программы лояльности предоставляется и ряд других привилегий. Так, они имеют право на получение скидки 10% на первую покупку за 48 часов до дня рождения, непосредственно в этот день и в течение 5 суток после него. Также им доступны специальные предложения, которыми не могут воспользоваться остальные покупатели сети гипермаркетов.

Кроме того, скидка предоставляется, если клиент магазина активирует промокод или бонусный купон Глобус. Это самый выгодный вариант экономии: скидочные коды есть всегда, они не требуют соблюдения жестких условий, цена товаров может быть снижена до 50%.