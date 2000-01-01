промокод глобус

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Промокоды Глобус на Август

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Скидка
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Промокоды сервиса доставки продуктов Глобус

Курьерский сервис Globus — это более 40 тысяч наименований продуктов с доставкой на дом из гипермаркетов одноименной сети в день оформления заказа. В каталоге есть все необходимое для пополнения продовольственного запаса или пикника. В большом ассортименте представлены полуфабрикаты ... , выпечка, шашлык, соленая, копченая рыба и другие деликатесы. Для держателей бонусной карты предусмотрена программа лояльности и скидки. Также в интернет-магазине можно воспользоваться промокодом Глобуса, активировав персональную скидку.


Посетить Глобус
Контакты Глобус

Телефон:
8 (800) 234-80-20

Соц. сети:

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Специальные предложения от Глобус

Подробнее об интернет-магазине Глобус

Глобус — немецкая сеть гипермаркетов, которая начала работать в России в 2006 году. Первые торговые точки компании появились в ЦФО. Сейчас у бренда 19 магазинов в нескольких городах страны. Ассортимент каждого из них — более 65 000 различных товаров. В день каждый гипермаркет торговой сети посещают от 15 000 до 30 000 покупателей.

Сегодня делать выгодные покупки в Глобус можно online. Компания открыла собственный интернет-магазин, в котором предусмотрена доставка продуктов на дом из гипермаркетов сети. При оформлении заказа от 6000 ₽ их доставят абсолютно бесплатно. При покупках на меньшую сумму стоимость доставки составит всего 99 ₽.

Магазин Глобус дает возможность сэкономить на покупках, активировав при оформлении заказа бонусный промокод сети гипермаркетов или бесплатный купон. Информация о выгодных скидочный предложениях и бонусных кодах компании собрана на этой странице. Она постоянно обновляется, поэтому здесь вы найдете только самые свежие данные.

Ассортимент предложений сервиса Глобус

Интернет-магазин предлагает свежие продукты, полуфабрикаты, бакалею и алкогольную продукцию. Также в каталоге официального сайта сети гипермаркетов можно найти:

  • косметику;

  • бытовую химию;

  • канцтовары;

  • бытовую технику;

  • текстиль;

  • товары для детей.

При заказе любого товара из каталога можно сэкономить, применив бонусный промокод или один из скидочных купонов компании Глобус.

Как приобрести товары со скидкой в Глобус

Самый простой способ получить скидку и приобрести товары из каталога гипермаркета по максимально выгодной цене — оформить заказ продуктов из раздела «Акции». Их цена снижена на 15–20% от первоначальной (а иногда и больше). Соблюдение каких-либо дополнительных условий не требуется. В раздел попадают самые разные товары, от продуктов питания до бытовой техники. Возможен заказ с доставкой до двери или в пункт выдачи.

Другой вариант экономии — временные скидки. Они распространяются на все позиции каталога сети гипермаркетов или на отдельные категории товаров и, как правило, приурочены к началу сезона. Цены снижаются на 10–15% от первоначальных. Соблюдения каких-либо условий не требуется: достаточно оформить заказ в течение срока действия скидки. При приобретении скидочных товаров сохраняется доступ к выгодной доставке Глобус.

Максимально выгодную покупку можно сделать в разделе «Собственное производство». Там доступны продукты питания, которые производит сама сеть гипермаркетов. Цены на них примерно в 1,5–2 раза ниже, чем на остальные товары из каталога Globus.

В магазине есть программа лояльности, которая предусматривает начисление кэшбэка за каждую покупку. За потраченные 100 ₽ дают 1 бонус. В дальнейшем накопленные баллы можно обменять на выгодную скидку или даже оплатить ими всю сумму заказа. Обмен происходит исходя из курса 1 балл = 1 рубль. Участникам программы лояльности предоставляется и ряд других привилегий. Так, они имеют право на получение скидки 10% на первую покупку за 48 часов до дня рождения, непосредственно в этот день и в течение 5 суток после него. Также им доступны специальные предложения, которыми не могут воспользоваться остальные покупатели сети гипермаркетов.

Кроме того, скидка предоставляется, если клиент магазина активирует промокод или бонусный купон Глобус. Это самый выгодный вариант экономии: скидочные коды есть всегда, они не требуют соблюдения жестких условий, цена товаров может быть снижена до 50%.

Как активировать промокод Глобус

Чтобы использовать промокод сети гипермаркетов, необходимо:

  1. Ознакомиться с выгодными акционными предложениями компании.

  2. Выбрать подходящий код и скопировать его.

  3. Открыть сайт сети гипермаркетов.

  4. Найти в каталоге нужный товар и добавить его в корзину.

  5. Кликнуть по значку тележки.

  6. Указать адрес, заполнить анкету и перейти к оплате.

  7. Ввести промокод в специальное поле и кликнуть «Применить».

  8. Произвести оплату и закончить оформление покупки.

промокод глобус

После выполнения этих действий окончательная сумма заказа уменьшится. Величина предоставленной покупателю сети гипермаркетов скидки зависит от ценности активированного им кода. А она может отличаться, так как определяется условиями акции. Иногда предоставляется не скидка, а привилегированные условия обслуживания, например доступ к бесплатной доставке Глобус для оформляемого заказа.

В отдельных случаях купоны сети гипермаркетов активируются иначе. Чтобы уменьшить сумму покупки, необходимо выбрать подходящее выгодное акционное предложение с этой страницы и щелкнуть по нему. После этого произойдет переход в онлайн-магазин Globus. Там следует найти нужный товар в каталоге и оформить заказ. Вводить при этом промокоды не требуется — скидка активируется автоматически.

Часто задаваемые вопросы про Глобус

★ Куда обращаться, если качество привезенных продуктов не понравилось, а доставщик уехал?

При обнаружении дефектного товара или продуктов со сроком годности менее 50% от общего периода следует прислать фотографии и перечень непригодных товаров через форму обратной связи. Сотрудники оперативно разберутся в ситуации и перезвонят.

★ В течение какого периода заказ доступен для редактирования?

Редактирование возможно, пока заказ пребывает в статусе «Создан». Сведения о периоде, в который возможна корректировка, доступна в строке «Изменение заказа доступно до…». Следует учитывать, что данный период может быть сокращен, поэтому лучше сформировать корректный заказ сразу.

★ Почему в заказе замененный товар?

Если при оформлении покупки пользователь согласился на замену, то при отсутствии заказанной позиции магазин подбирает аналогичный по цене и составу продукт.

★ Когда сделать заказ с получением в день оформления?

Сроки оказания транспортных услуг указаны при оформлении заказа. Чем позже оформлена покупка, тем меньше вероятность, что заказ будет сделан в текущий день. Также сроки доставки зависят от наличия в заказе продуктов собственного приготовления или товаров, которые продаются с ограничением по количеству единиц в день.

★ Как заказать продукты из гипермаркета Глобус?

Чтобы сделать заказ, потребуется создать личный кабинет на сайте магазина, выбрать гипермаркет, наполнить корзину и кликнуть на кнопку «Оформить заказ». Определившись с датой доставки, отметить возможность замены и указать нужный промежуток времени. Затем выбрать способ оплаты и нажать кнопку «Завершить оформление».

Лучшие промокоды Глобус

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Глобус: минус 20% на первые два заказа от 3500 рублейP81***
ПромокодПромокод Глобус на первый заказ: минус 400 рублей на первый заказ от 3000 рублейP88***
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