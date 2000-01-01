Подробнее о магазине одежды Gloria Jeans

Компания Gloria Jeans – это один из первых частных ритейлеров одежды в России. Деятельность она начала в 1988 году, в числе первых производителей на территории СССР занявшись пошивом джинсов. Сегодня компания входит в число крупнейших поставщиков одежды в стране, владеет более чем 500 розничными магазинами на территории РФ и ближнего зарубежья, а также крупным онлайн-порталом.

Наличие собственных производственных и торговых мощностей позволяет Глория Джинс полностью контролировать весь процесс: от разработки новых моделей до реализации товара клиентам. Благодаря вертикальной структуре компании удается поддерживать баланс цены и качества, оставляя стильную и комфортную одежду доступной. Тратить на ее покупку еще меньше помогут акции и промокоды, найти которые можно в этом разделе.

Стильная одежда в Gloria Jeans

В каталоге магазина представлены тысячи позиций, основная доля которых приходится на продукцию для детей и молодежи. На сайте всегда можно заказать с дисконтом:

джинсы, брюки и шорты;

рубашки, футболки, свитеры и джемперы;

верхнюю одежду;

головные уборы и аксессуары;

спортивную одежду.

На сайте действует раздел Sale, в котором собраны дисконтные предложения, доступные для всех. Там можно найти и заказать удобную и модную одежду со скидкой.

Дисконтная программа для постоянных клиентов

Постоянные покупатели Gloria Jeans могут принять участие в программе лояльности, чтобы получать бонусы до 30% от стоимости заказов. Для этого нужно оформить дисконтную карту онлайн или в розничном магазине компании. Все участники программы лояльности получают постоянную скидку 10% на все товары, не участвующие в акциях. Дополнительный дисконт до 25% предоставляется к праздникам, таким как дни рождения покупателя и его детей.

В рамках специальных акций магазина на карту программы лояльности начисляются бонусы. Их можно использовать для погашения стоимости следующих заказов. Баллами оплачивается до 30% от суммы в чеке.

Как оплатить заказ в магазине

Оплатить заказ на сайте Gloria Jeans можно двумя способами: картой на сайте и наличными при получении. Если стоимость покупок превышает установленный порог, то за онлайн-предоплату предоставляется дополнительный дисконт. Производить расчеты можно как непосредственно картой, указав ее реквизиты в форме на сайте, так и через сервисы Apple Pay, Google Pay или через мобильный банкинг.

Обладателям карт «Халва» доступна мгновенная рассрочка на 2 или 3 месяца. В таком случае товар оплачивается равными частями без первоначального взноса. Актуальные условия кредитования доступны на сайте Совкомбанка.

Основным средством оплаты при получении являются наличные. В некоторых случаях возможен расчет картой, но необходимо уточнять наличие терминала у курьера или в пункте выдачи посылок. Если выбрана почтовая пересылка наложенным платежом, дополнительно взимается комиссия за отправку перевода. Она оплачивается отдельно от основной стоимости перевозки.

Доставка покупок

Покупателям доступны несколько вариантов доставки заказов. Самый быстрый из них – самовывоз из ближайшего магазина в день оформления. При выборе этого варианта доступны примерка и частичный выкуп. Если в ближайшем магазине нужные товары отсутствуют, их можно заказать. Доставка производится в течение 3 дней. В таком случае возможен только полный выкуп посылки, но, если часть продуктов не подошла, предусмотрен их возврат на месте.

Компания Глория Джинс осуществляет перевозку заказов по всей России, с доставкой на дом или пункт выдачи. Пересылка выполняется ТК «СДЭК», DPD, «СберЛогистика», PickPoint, а также Почтой России. Тарифы на доставку зависят от объемов заказа и адреса получателя.

Условия возврата и обмена

Вернуть покупку, которая не подошла, можно в течение 90 дней с момента получения в розничном магазине Gloria Jeans или почтой. Принимаются только товары надлежащего качества, не имеющие следов ношения, с сохраненными бирками и упаковкой. При почтовой пересылке важно убедиться, что все требования соблюдены. Если компания решила, что товар не соответствует условиям возврата, обратная его пересылка не осуществляется.

При наличии брака и дефектов, возникших по вине производителя или продавца, важно засвидетельствовать их при получении, чтобы отказаться от посылки. Если этого не сделать, в дальнейшем претензии не принимаются. Деньги возвращаются покупателю на карту, реквизиты которой были указаны при оформлении возврата, в течение 10 дней.

Прямой обмен товара в магазине не предусмотрен. Если продукт не подошел по размеру или цвету, то для получения его аналога необходимо оформлять возврат. Получение нового товара, с другим размером или цветом, оформляется как новый заказ.