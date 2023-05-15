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Промокоды KFC (КФС) на Май 2023

Список рабочих купонов и акций KFC. Актуальных промокодов на сегодня: 13

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Часто задаваемые вопросы про KFC

★ Какие веганские продукты можно купить на сайте The Body Shop?

В магазине продаются восстанавливающие масла для лица, тоники с маслом чайного дерева, очищающие гели для умывания, крем-гели для душа, питательные маски для волос, йогурты для тела и другие средства для веганов.

★ Для чего регистрироваться на сайте 2 Берега?

Создание личного кабинета клиента позволит участвовать в программе лояльности, получать дополнительные бонусы и поощрения.

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Скидка Бесплатная доставка заказов от 600₽ в KFC не требуется