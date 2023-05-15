Промокоды KFC (КФС) на Май 2023
Список рабочих купонов и акций KFC. Актуальных промокодов на сегодня: 13
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|Кофе (0,2 л) на выбор всего за 1 рубль
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