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Промокоды LookFantastic на Август

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Скидки и акции на сайте магазина Lookfantastic

На сайте Lookfantastic размещена продукция более чем 400 брендов. Здесь продаются товары по уходу за кожей лица, тела и волос для женщин и мужчин разных возрастов. Часто проводятся акции, связанные с сезонными распродажами, а для получения скидки можно использовать промокоды Lookfan ... tastic. Их поиском на постоянной основе занимаются работники ресурса, добавляя новые по мере их появления. Поэтому все коды действующие.


Посетить LookFantastic
Контакты LookFantastic

Юридический адрес:
Look Fantastic Customer Service Department, Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, CW9 7RA

Электронная почта:
partnerships@thehutgroup.com

Телефон:
+44 161 813 1481

Соц. сети:

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Специальные предложения от LookFantastic

Как на сайте LookFantastic применить код купона

Клиентам ЛукФантастик предлагаются промокоды и купоны, каждым из них можно воспользоваться лишь один раз. Они действуют для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей ресурса. Чтобы применить скидочные купоны с набором цифр и букв, рекомендуется следовать инструкции:

  1. Выбрать актуальное предложение на сайте и нажать на него. Набор символов скопируется автоматически. 

  2. Пользователь будет перенаправлен на сайт продавца, где ему надо будет выбрать понравившиеся товары и добавить их в корзину. 

  3. Перейти в корзину и пролистать до конца перечня товаров до пункта «Ввод промокода». 

  4. Кликнуть на кнопку «Применить промокод».

Страница автоматически обновится, и клиент увидит итоговую сумму покупки. Также будет указана сумма доставки, если форма с адресом заполнена верно.

Подробнее об интернет-магазине LookFantastic

Интернет-магазин LookFantastic является официальным ритейлером по продаже уходовой и лечебной косметики для тела, лица и волос более чем от 400 мировых брендов. На сайте можно найти средства для мужчин и женщин. 

Английский онлайн-бутик создан в 1996 году, а в 2006-м появилась адаптированная версия ресурса для пользователей из России. Сайт пользуется спросом — его посещают более 40 000 человек ежемесячно. 

Проект напрямую сотрудничает с брендами, чтобы обеспечить подлинность товаров. В интернет-магазине представлены новинки от компаний-партнеров и полюбившиеся клиентами продукты от Babyliss, Clinique, DERMADoctor, Filorga, Garnier, J.One, L'Oréal Professionnel, Max Factor, Natasha Denona, Paul Mitchell и др. 

Наиболее популярные товары в магазине

Наибольшим спросом на сайте пользуются акционные товары. Клиентам предлагаются скидки до 40–50% по промокодам и без них. Они связаны с сезонными распродажами. Среди популярных позиций — пудры, восстанавливающие кремы для душа, маски, скрабы и дефинирующие средства для волос. 

Также среди популярных товаров: 

  • масла для тела;

  • эмульсии для лица;

  • гели для очищения кожи рук;

  • кондиционеры;

  • парфюм;

  • помады для губ;

  • сыворотки для увлажнения кожи.

Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.

Реферальная программа на сайте ЛукФантастик

Для владельцев веб-сайтов и блогов предлагается зарегистрироваться в партнерской программе LookFantastic. Чтобы участвовать в ней, нужно подать заявку. Процедура регистрации бесплатна и занимает 2–3 минуты. 

Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке администрацией ресурса. Можно заполнить форму на сайте: указать ФИО, вид используемой социальной площадки и приложить ссылку на нее. Также потенциальному участнику предлагается еще один вариант регистрации — отправить на электронную почту ЛукФантастик письмо с описанием сайта или блога. 

Участникам программы выдаются уникальные отслеживаемые ссылки. Их можно разместить на баннере, странице в Инстаграм и других местах. С каждой транзакции, проведенной через ссылку, пользователь получает кэшбэк от 1%. 

Оплата заказа на сайте ЛукФантастик

Официальный сайт LookFantastic предлагает оплатить покупку картой Visa, MasterCard, Maestro. Дополнительные способы переводов — через платежные системы American Express, PayPal, WebMoney и ЮMoney. 

Все транзакции проводятся по защищенным платежным шлюзам. Для подтверждения операции потребуется ввести одноразовый защитный код. Он придет на номер телефона или в приложение банка/электронного кошелька. 

Способы доставки заказов от LookFantastic 

Компания доставляет посылки по России и всему миру. Курьерские сервисы P2P и Boxberry привозят заказы в течение 5 дней. Если оформить самовывоз из пункта выдачи, то перевозками будет заниматься Почта России, сроки — 6–9 рабочих дней. 

Чтобы оформить заказ, нужно указать способ получения и точный адрес проживания клиента. Если выбран самовывоз, сайт автоматически определит ближайшее к дому отделение Почты России. Стоимость — от 900 рублей, а бесплатная доставка доступна при оформлении заказа на сумму от 5500 рублей. 

Возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества 

Если клиента не устроит товар по любой причине, он может вернуть его в магазин. Для этого понадобится заполнить форму на возврат и оплатить обратную пересылку. Как только посылка прибудет на место, деньги за нее переведут на счет покупателя в течение 10 рабочих дней. 

В случае обнаружения дефекта можно вернуть заказ в течение 14 суток. Главное условие — чтобы все товарные качества и чеки были сохранены. Если хотя бы одно из них не будет выполнено, интернет-магазин не сможет вернуть деньги за покупку.

Часто задаваемые вопросы про LookFantastic

★ Зачем нужна регистрация и как это сделать?

Зарегистрированному пользователю не требуется каждый раз вводить сведения о себе для оформления заказа. Можно привязать банковскую карту и отслеживать прогресс по реферальной программе в личном кабинете. Для регистрации нужно ввести электронную почту и придумать пароль. Если аккаунт создан, уведомление об этом поступит на email.

★ Что делать, если не удается применить промокод?

Проверить, стабильно ли соединение с сетью. Потому что все уникальные коды, размещенные на этом сайте, действительны.

★ После оформления заказа сообщат о статусе посылки?

Администрация ресурса не сообщает об этом посредством звонка или СМС-оповещения. Статус заказа можно посмотреть в личном кабинете или на сайте транспортной компании, которая занимается перевозкой посылки.

★ Купонам требуется активация?

Купоны нужно активировать только в случаях, если к ним прилагаются уникальные наборы букв и символов. В остальных следует нажать на предложение — и произойдет перенаправление на страницу с акционными предложениями.

★ Где найти форму для оформления возврата заказа?

Обычно печатный вариант кладут в коробку или пакет с товаром. Если форма не приложена, ее можно скачать с официального сайта магазина и распечатать самостоятельно.

Лучшие промокоды LookFantastic

Тип купонаОписаниеКод
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СкидкаКупоны Лукфантастик на скидку 30% на любимые бьюти-продуктыне требуется
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СкидкаСкидки до 25% на лосьоны и кремы для телане требуется
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СкидкаПромокод LookFantastic на заказ: косметика премиум-класса с выгодой до 30%не требуется
СкидкаLookFantastic купон дарит скидку 30% на подборку косметики для кожи лицане требуется

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