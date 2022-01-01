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63 оценки поставлены средняя 4.3
Сэкономить в магазине товаров для детей и мам помогут промокоды от Mothercare. Компания бесплатно распространяет скидочные купоны в интернете, полный список акций собран на этой странице. На сайте Мазекея продают одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, мебель для детской комнаты ... , коляски, средства ухода, косметику и другие полезные вещи. На многие позиции установлены дисконтные цены. Участники местной программой лояльности получают баллы, которыми можно полностью или частично рассчитываться за покупки на сайте и в магазинах-партнерах (The Body Shop, Victoria’s Secret).
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Правды, д. 26
Электронная почта:
mothercare_rus@alshaya.com
Телефон:
+7 (499) 270-40-40
Соц. сети:
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Компания Mothercare продает товары для детей возрастом до 10 лет, их мам и женщин, готовящихся к рождению ребенка. Здесь можно купить качественную одежду и обувь, аксессуары, мебель, средства ухода, коляски и много другое. Организация сотрудничает с ведущими торговыми марками России и Европы. Среди ее главных партнеров такие известные бренды, как Disney, Reima, Котофей, OH MA!, Kapika, Cybex и Inglesina.
История сети Mothercare началась в 1961 году с открытия магазина в Суррее (Великобритания). В середине восьмидесятых компания вышла на международный рынок, подписав ряд договоров о франшизе в Европе. Сегодня организация, количество филиалов которой уже превысило 1200, представлена в 53 странах. Первый российский магазин открылся в 1994 году в Москве. В настоящее время отделения сети работают в десятках крупных городов РФ.
Жители других населенных пунктов России могут делать покупки через сайт Мазекея. Кроме товаров, клиентам здесь предлагают много вспомогательных материалов, от гида для беременных мам и советов по подбору товаров до видеоконсультаций онлайн. Служба поддержки принимает звонки ежедневно с 9:30 до 20:30 по Москве, написать письмо на электронную почту можно и ночью.
В интернет-магазине Mothercare действует комплексная система поощрений. На многие товары установлена дисконтная цена по акциям, получить скидку помогают и промокоды, бесплатно распространяемые в сети. Для постоянных клиентов предусмотрена программа лояльности «Клуб привилегий», участие в которой означает регулярные бонусы и подарки.
На сайте можно заказать одежду, обувь и аксессуары для новорожденных, детей до 10 лет, молодых и будущих мам. Другие разделы:
Кормление. Все для вскармливания грудью и из бутылочки, пустышки и прорезыватели, посуда, весы, пароварки, стульчики, фартуки и слюнявчики.
Гигиена и уход. Антибактериальные средства, косметика, подгузники, аксессуары для купания, бытовая химия.
Детская комната. Кроватки, ковры, комоды, стульчики, постельные принадлежности, пеленание, увлажнители воздуха, средства безопасности, игры и развлечения.
Коляски. Для новорожденных (люльки, трансформеры, 2 в 1 и 3 в 1), прогулочные, модели-велосипеды, аксессуары и детские чемоданы.
Автокресла и переноски. Все для перевозки ребенка в автомобиле.
Игрушки. Книги, погремушки, куклы, конструкторы и трансформеры, роботы, машинки, музыкальные инструменты, наборы для творчества, велосипеды, самокаты и другой детский транспорт.
На все вещи и материалы распространяется официальная гарантия производителя. Ненужную одежду можно сдать на благотворительность в ближайшем магазине Мазекея, получив при этом купон или промокод на скидку.
Чтобы присоединиться к программе лояльности магазина, достаточно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. При каждой покупке участнику начисляются звезды — баллы. Размер вознаграждения зависит от суммы чека. При накоплении определенного количества бонусов клиенту предоставляют возможность выбрать одну из доступных привилегий.
В программе Mothercare есть 4 уровня, для перехода на следующую ступень нужно собирать звезды. Чем выше статус, тем дороже подарок можно выбрать. Акция распространяется и на покупки в магазинах-партнерах Victoria’s Secret и The Body Shop. Новым участникам «Клуба привилегий» и клиентам, отпраздновавшим день рождения, администрация дарит дополнительные звезды.
При оплате товара в пункте выдачи или курьеру всегда принимают наличные рубли. За услугу наложенного платежа обычно взимают комиссию, поэтому практичнее сразу рассчитаться на сайте. Деньги можно внести с банковской карты (Мир, MasterCard, Visa) через систему Assist или посредством сервисов Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. В розничных магазинах Mothercare также принимают подарочные сертификаты. Это ваучер определенного номинала, которым можно полностью или частично оплатить покупку.
Забрать посылку самостоятельно можно в магазине, пункте выдачи транспортной компании СДЭК или отделении Почты России. Во многих городах также работают курьерские службы. За их услуги берется 100%-ная предоплата (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Если цена заказа превышает определенную сумму, транспортировку оплачивает продавец. Выбор вариантов доставки может быть ограничен, когда речь идет о крупногабаритном и/или тяжелом товаре.
От посылки можно отказаться до ее получения. При предварительной оплате деньги вернут в течение 10 календарных дней за вычетом расходов на доставку. Товар надлежащего качества компания Мазекея принимает в течение 30 суток после покупки. Исключение сделано для вещей, не подлежащих возврату или уже побывавших в эксплуатации. При наличии брака или неполной комплектации товар сначала отправят на экспертизу. Если проблема возникла по вине производителя или перевозчика, клиенту компенсируют все расходы, включая доставку.
На этой странице собраны все действующие купоны продавца. Для активации некоторых предложений достаточно перейти по ссылке, но в большинстве случаев нужно еще указать промокод. Так называют пароль, состоящий из набора букв и цифр или слова. Порядок применения кода купона:
Скопировать промокод.
Перейти по ссылке на сайт Mothercare.
Выбрать товар и размер.
Нажать «В корзину».
Перейти к оформлению покупки.
Ввести скопированные данные в поле «Промокод или купон Клуба привилегий».
Нажать «Применить» и убедиться в получении скидки.
Выбрать способы доставки и оплаты, указать контактные данные и завершить оформление заказа.
Промокоды не сочетаются с бонусами, полученными по программе лояльности. Еще они могут не сработать, если на товар уже установлена дисконтная цена по другой акции.
Нет, но покупатель может вернуть любой товар в течение 30 дней (кроме вещей, обозначенных как не подлежащие возврату).
При покупке запрашивают имя, фамилию, номер телефона и email, а регистрироваться или нет, каждый решает сам.
Ссылки для скачивания программы в магазинах Google Play, App Store и App Gallery доступны на странице «Клуба привилегий».
Да, это официальный интернет-магазин бренда.
Все актуальные предложения компании уже собраны здесь.
|Тип купона
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