Отличные джинсы и другая качественная одежда от бренда Levis

Джинсы – важный элемент гардероба многих людей. Поэтому количество компаний, занятых производством качественных джинсов, исчисляется десятками. Однако одной из самых известных среди них является американская марка Levis, которая выпустила свои первые джинсы в 1873 году. Сейчас же ее торговая сеть состоит из нескольких сотен магазинов, которые можно найти практически в любом уголке Земли.

В России у бренда Левис работает несколько фирменных салонов. Также россияне могут приобрести продукцию в официальном онлайн-магазине ТМ Levi Strauss & Co. Здесь можно приобрести все, что необходимо для стильного внешнего вида. Нужно лишь зайти на сайт, выбрать товар, положить его в корзину и завершить оформление покупки.

Кроме богатого ассортимента, Levis предлагает покупателям скидки по промокодам, позволяющие сэкономить. С ними можно познакомиться на этой странице. Тут представлены только актуальные предложения по скидке.

Популярные фирменные предложения бренда

Продуктовый ассортимент джинсового бренда состоит не только из джинсов: список доступных для покупки на сайте компании товаров включает в себя сумки, шорты, свитера, комбинезоны и т. д. Хотя центральным продуктом бренда Levis по-прежнему остаются джинсы, также популярны ее фирменные рубашки, куртки, шорты, футболки и обувь. Причем речь идет как о мужской и женской линейках, так и о детской, а также унисекс. Яркими примерами тому служат джинсы Original Jeans, джинсовые куртки Type 3 Sherpa Trucker Jacket, шорты Hemmed Shorts и футболки Graphic Jet Tee (Genderless).

Само собой, у каждого свой собственный вкус, а потому при покупке фирменной одежды Левис не стоит полагаться исключительно на востребованность модели. Особенно учитывая то, что на многие из них, а не только на самые популярные, предоставляются ощутимые скидки по промокодам. Действующие промокоды можно подыскать прямо на этой страничке.

Программа по сбору и переработке вещей

Начиная с 2019 года бренд Levis предлагает россиянам участие в специальной программе по сбору и переработке предметов одежды из денима Reuse.Recycle.Levi’s®. Для Recycle Boxes подходят чистые вещи (не только Levis) любого денима: шорты, джинсы, куртки, юбки, рубашки, жилетки, сумки, платья и прочее.

Собранная таким образом одежда будет отослана на сортировку во «Второе Дыхание», откуда хорошие вещи отправятся нуждающимся, а плохие – на переработку для использования в качестве наполнителя для мебели или в роли строительного материала.

За каждый пакет вещей, в котором должен присутствовать хотя бы один предмет из денима, полагается купон с 20% дисконтом на следующий чек в Levis. Он не суммируется с остальными акциями и скидочными предложениями фирменного магазина. Его примут лишь в тех магазинах, которые участвуют в акции Reuse.Recycle.Levi’s®.

Доступные способы оплаты

Оплатить приобретенный на сайте онлайн-магазина товар можно как картой, так и наличными при его получении.

Доступные варианты доставки

Доставка купленного товара выполняется по всей территории РФ. Ее стоимость рассчитывается автоматически и напрямую зависит от региона доставки (200–800 рублей). В том случае, если совокупный ценник заказа превышает 5 тысяч рублей, доставка будет бесплатной.

В число доступных вариантов по доставке входят курьерская доставка, самовывоз из ПВЗ, доставка в постамат или Почтой России. Все они имеют как свои собственные ограничения, так и цену, которая прибавляется к стоимости сделанного заказа.

Условия возврата товара

Если товар ненадлежащего качества или просто не нравится покупателю, на протяжении двух недель после получения его можно вернуть при условии отсутствия следов эксплуатации, а также наличия ярлыков и оригинальной упаковки без повреждений.

Для возврата приобретенной продукции нужно произвести три простых шага:

Оформить соответствующее заявление и вложить его в посылку. Вложить документ для подтверждения факта покупки (чек или любой другой). Послать заказ с озвученным пакетом документов назад в интернет-магазин.

Важно: отправить товар с распечатанным заявлением регистрируемым почтовым отправлением, а не наложенным платежом с помощью Почты России (адрес получателя: 140961, ОПС Московский АСЦ, а/я 142, ООО «Купишуз»). Кроме того, его возврат можно осуществить и с помощью постамата PickPoint. Следует помнить, что стоимость доставки не будет возмещена.