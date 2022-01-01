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Двойная скидка по карте Клуба Красоты Л’Окситан или скидка 10% на все для владельцев 0% карт и новых клиентов действует при покупке в интернет-магазине и фирменных салонах Л’Окситан. Предложение не действует на подарочные и Spa-сертификаты, Spa-курсы, продукты и наборы по специальным ценам. а также не суммируется со скидками по клубным, партнерским и бонусным картам, другими скидками и промокодами.

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Скидка
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Промокоды для экокосметики Локситан

На этом сайте всегда актуальные скидочные промокоды от Loccitane — французского бренда натуральных продуктов по уходу за кожей лица, тела, волосами, а также декоративной косметики. Натуральные экстракты растений, инновационные формулы, разработанные в лабораториях Прованса, а также ... отсутствие испытаний на животных — это то, за что российские покупатели выбирают косметику Локситан. Интернет-магазин постоянно проводит акции и предлагает участие в программе лояльности.


Посетить Loccitane
Контакты Loccitane

Юридический адрес:
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, 1 эт., пом. 1, комн. 2.

Телефон:
8 800 700 45 11

Соц. сети:

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Специальные предложения от Loccitane

Об интернет-магазине Loccitane

Бренд Локситан, основанный в 1976 году, имеет более 3000 магазинов в более чем 90 странах мира, а также онлайн-маркеты, один из которых доступен в России. История бренда началась во Франции с небольшого производства эфирного масла, а позже — изготовления натурального мыла и кремов. 

Сегодня компания напрямую сотрудничает с более чем 130 французскими фермерами и 10 000 сборщиков растений. Это гарантирует, что продукты изготовлены из компонентов, полученных из экологически безопасных источников. Группа Локситан не тестирует свои продукты, активные ингредиенты или сырье на животных на любом этапе производственного процесса. Более того, компания требует от всех своих поставщиков строгого соблюдения стандартов и правил.

Концерн Loccitane продолжает проводить исследования в области молекулярной биологии в собственных лабораториях Верхнего Прованса, чтобы создавать инновационные продукты по уходу за телом, лицом и волосами. Что важно, концерн испытывает новые косметические средства, придерживаясь гуманных и надежных методов исследований. 

Российский интернет-магазин, предлагающий продукцию бренда, регулярно генерирует промокоды, проводит акции, распродажи и практикует программу лояльности. Благодаря щедрой бонусной системе можно сэкономить тысячи рублей на уходовых средствах.

Популярные товары онлайн-магазина Loccitane

Среди бестселлеров продаж интернет-магазина следующие позиции:

  • масло L'Occitane, содержащее бессмертник, который борется с возрастными изменениями и придает коже здоровый блеск;

  • лосьон для тела с концентратом миндального молока, делающий кожу шелковистой;

  • гель для лица Aqua Réotier с гиалуроновой кислотой и кальцием для ультраувлажнения кожи лица;

  • скраб для тела Verbena Body Salt Scrub с натуральными абразивными частицами и смесью питательных масел, которые еще долго остаются после процедуры очищения;

  • крем для рук с маслом ши и приятным ароматом, который смягчает кожу рук и оставляет долгое ощущение увлажнения;

  • парфюмированная вода Terre de Lumière с нотами миндаля, амбры и пряностей для повседневного использования;

  • вспенивающееся миндальное масло для душа с омега-6 и омега-9 для питания сухой кожи.

Также среди покупателей популярны пилинги, спреи, бустеры, маски и прочие средства по уходу за кожей лица, тела, а также помады и декоративная косметика. Самые продаваемые товары можно найти в рубрике онлайн-магазина «Бестселлеры». 

Программа лояльности

Клиенты, сделавшие любую покупку в торговой сети и интернет-магазине, могут оформить карту клуба красоты Локситан и получать скидку на следующие покупки. При общей сумме покупок до 3000 рублей клиенту предоставляется скидка в размере 5% и спецпредложения. При достижении пороговой суммы 19 000 рублей скидка увеличивается до 10%. Плюс к этому покупателю дополнительно предоставляются подарки ко дню рождения, приглашения на закрытые мероприятия и участие в специальных акциях. При общих покупках на сумму от 99 000 рублей за клиентом сохраняются все имеющиеся привилегии, а скидка вырастает до 15%.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно наличными при получении, а также онлайн в момент оформления заказа картой Visa, MasterCard, Maestro, МИР и JCB. Кроме этого, можно расплатиться за покупку через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Все платежи, перечисленные с банковских карт, проходят через сайт ПАО Сбербанк. 

Варианты доставки

При заказе от определенной суммы доставка курьерской службой IML осуществляется бесплатно. Также клиенты могут забрать товар самостоятельно из пунктов самовывоза и торговых залов сети Loccitane. При оформлении клиент может заказать доставку в подарочном пакете, указав, какие именно продукты следует упаковать.

Условия возврата

Если клиент получил товар ненадлежащего качества и решил отказаться от покупки, ему необходимо позвонить сотрудникам интернет-магазина по телефону, указанному на сайте ритейлера. От товара надлежащего качества, согласно Постановлению Правительства РФ, отказаться возможности нет.

Как применить промокод в магазине Loccitane

Скидочные купоны, опубликованные на этом сервисе, содержат описание акций и промокоды. Для активации промокода нужно сделать следующее:

  1. Выбрать купон, подходящей покупке.

  2. Кликнуть на промокод и перейти в интернет-магазин. При переходе на сайт ритейлера сервис автоматически скопирует промокод в буфере обмена.

  3. Наполнить корзину нужными товарами.

  4. Перейти в карточку заказа и вставить промокод в предназначенную ячейку, а после — нажать «Воспользоваться».

Если купон не активировался, нужно выбрать при оформлении заказа способ оплаты наличными курьеру и вписать промокод со сведениями о его источнике в комментарии к заказу.

Часто задаваемые вопросы про Loccitane

★ Где посмотреть время и дату заказа?

После подтверждения заказа с менеджером интернет-магазина Loccitane и передачи товара в доставку с клиентом связывается сотрудник курьерской службы и сообщает время доставки. Либо клиент может самостоятельно позвонить в курьерскую службу и согласовать дату и временной интервал доставки.

★ Как внести изменения в заказ?

Изменения можно внести до момента отгрузки в курьерскую службу, позвонив сотрудникам интернет-магазина.

★ Как узнать размер скидки по клубной карте?

Узнать свой статус в программе лояльности можно, позвонив по телефону, указанному на сайте онлайн-магазина.

★ Как отписаться от рассылок интернет-магазина?

Для этого нужно написать письмо на электронную почту интернет-магазина и выразить намерение отписаться от рассылки. Другой способ — позвонить по номеру телефона, опубликованному на сайте ритейлера.

★ Действует ли клубная карта в интернет-магазине?

Да. При оформлении заказа скидка по клубной карте будет рассчитана автоматически. Если этого не произошло, нужно указать способ оплаты при получении, а после — указать номер карты в комментарии.

Лучшие промокоды Loccitane

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