Тип купона Описание Код

Промокод Купон на скидку 10% на первый заказ WEL***

Скидка Скидка до 50% при оплате бонусами не требуется

Скидка Скидка 10% на первый заказ друга и 2500 бонусов в подарок Вам не требуется

Скидка Кешбэк 3% от суммы заказа не требуется

Скидка Программа питания "Диабет" от 2400 рублей в день не требуется

Скидка Рацион "Anti-age" по цене от 1900 рублей в день не требуется

Скидка Меню "Men's health" от 2500 рублей не требуется

Скидка Программа питания "Общее восстановление" от 2400 рублей не требуется

Скидка Бесплатная доставка рационов не требуется