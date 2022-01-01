  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Подружка

Промокоды Подружка на Август

Акции и купоны Подружка на Август 2022

89%
купон

Скидка
Скидки до 89% на средства по уходу за полостью рта от «R.O.C.S.» по промокоду Подружка
Истекает через 61 день Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Антиперспиранты «Adidas» с дисконтом до 80% по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

62%
купон

Скидка
Бамбуковые зубные щётки от «ACECO» со скидкой до 62%
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Высококачественная косметика «ALFREDO FEEMAS» с дисконтом до 35%
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

34%
купон

Скидка
Большой выбор косметических средств для автозагара с дисконтом до 34% по промокоду Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Мужская косметика AXE с выгодой до 20%
Истекает через 91 день Открыть Акцию

785Р
купон

Скидка
Парфюмерия «ALAN BRAY» от 785 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

759Р
купон

Скидка
Высококачественная туалетная вода «ART PARFUM» от 759 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

749Р
купон

Скидка
Натуральная косметика «John Farmer» в оригинальной упаковке от 749 рублей
Истекает через 61 день Открыть Акцию

499Р
купон

Скидка
Косметические средства для собак «Alfredog» от 499 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

145Р
купон

Скидка
Большой выбор женских прокладок «Always» от 145 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

145Р
купон

Скидка
Косметика из органических ингредиентов «A'Pieu» от 145 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

137Р
купон

Скидка
Освежители воздуха «Air Wick» от 137 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

129Р
купон

Скидка
Специализированные средства «KENSUKO Hair Care» для восстановления поврежденных волос от 129 рублей
Истекает через 61 день Открыть Акцию

119Р
купон

Скидка
Большой выбор пятновыводителей для белья «ACE» от 119 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

2=3
подарок

Скидка
При покупке двух средств A'Pieu получите третье в подарок
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

89%
купон

Скидка
Скидки до 89% на средства по уходу за полостью рта от «R.O.C.S.» по промокоду Подружка
Истекает через 61 день Открыть Акцию

80%
купон

Скидка
Антиперспиранты «Adidas» с дисконтом до 80% по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

62%
купон

Скидка
Бамбуковые зубные щётки от «ACECO» со скидкой до 62%
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Высококачественная косметика «ALFREDO FEEMAS» с дисконтом до 35%
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

34%
купон

Скидка
Большой выбор косметических средств для автозагара с дисконтом до 34% по промокоду Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

20%
купон

Скидка
Мужская косметика AXE с выгодой до 20%
Истекает через 91 день Открыть Акцию

785Р
купон

Скидка
Парфюмерия «ALAN BRAY» от 785 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

759Р
купон

Скидка
Высококачественная туалетная вода «ART PARFUM» от 759 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

749Р
купон

Скидка
Натуральная косметика «John Farmer» в оригинальной упаковке от 749 рублей
Истекает через 61 день Открыть Акцию

499Р
купон

Скидка
Косметические средства для собак «Alfredog» от 499 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

145Р
купон

Скидка
Большой выбор женских прокладок «Always» от 145 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

145Р
купон

Скидка
Косметика из органических ингредиентов «A'Pieu» от 145 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

137Р
купон

Скидка
Освежители воздуха «Air Wick» от 137 рублей по купону Подружка
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

129Р
купон

Скидка
Специализированные средства «KENSUKO Hair Care» для восстановления поврежденных волос от 129 рублей
Истекает через 61 день Открыть Акцию

119Р
купон

Скидка
Большой выбор пятновыводителей для белья «ACE» от 119 рублей
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

2=3
подарок

Скидка
При покупке двух средств A'Pieu получите третье в подарок
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Armani Beauty

/

Акция

Получи помаду ROUGE D'ARMANI MATTE всего за 1977 рублей

KRASOTKAPRO

-16%

Акция

Хит продаж косметических средств от «IBX» с экономией до 16%

Lancome

-лучшее

Акция

Увлажняющий плампер для губ с эффектом объема по выгодной цене от Lancôme

Letique

-40Р

Акция

Выгода 40 рублей при покупке холодного обертывания и щетки для сухого массажа

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

49Р
купон

Скидка
По промокоду Подружка подборка корейских товаров всего от 49 рублей
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Косметика любимых брендов с выгодой до 30% по купону Подружка
Открыть Акцию

20%
на ВСЁ

Скидка
Купон Подружка: эксклюзивная именная скидка 20% на ВСЁ

Каждый месяц 25-го числа для покупательниц с определенными именами действует скидка 20%, с 9:00 до 12:00 – 25%. Следите за объявлением имен каждый месяц в наших группах в социальных сетях, а также ожидайте приглашения на Ваши Именины в email и sms-рассылках

Открыть Акцию

15%
на ВСЁ

Скидка
Дарим скидку 15% на ВСЁ каждый месяц 15 числа по промокоду Подружка

Скидка по акции не суммируется с другими скидками сети, кроме утренней. Скидка не действует на товары, уже участвующие в других акциях со снижением цены.

Открыть Акцию

15%
купон

Скидка
Скидка 15% на ВСЕ по купону Подружка
Открыть Акцию

5%
купон

Скидка
Подпишитесь на новости и получите скидку 5%
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Косметика мировых брендов на сайте Подружка

Подружка — это сеть магазинов косметики и парфюмерии производства США, Европы, Кореи и Японии. Товары высокого качества можно купить со скидкой, используя промокод от Подружка. В ассортименте магазина есть все: от гелей для душа до кистей для макияжа, а также бытовая химия и полезны ... е снэки. При заказе от 990 рублей доставка в пункты самовывоза бесплатная. Каждый раз, совершая покупку, используйте купон сайта Подружка, который дает право еще больше уменьшить сумму в чеке.


Посетить Подружка
Контакты Подружка

Юридический адрес:
115280 Москва ул. Ленинская Слобода, д. 19, Бизнес центр «Омега плаза»

Телефон:
8 495 380 28 28

Соц. сети:

vk

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Подружка

Подружка — мультибрендовый магазин с огромным ассортиментом beauty-товаров

Интернет-магазин Подружка — место приятного шопинга для любой женщины. Это не масс-маркет с косметикой сомнительного качества, на сайте представлены продукты известных мировых брендов: из Европы, США, нашумевшая корейская косметика и уникальные товары из Японии. Также в каталоге магазине можно найти качественную продукцию производства России. Здесь каждый подберет вариант для себя в зависимости от типа кожи и возраста.

Самые популярные товары на сайте

Подружка предлагает косметику для лица, тела, красоты волос и макияжа. Наиболее популярными категориями являются «Уход» и «Макияж». В каждой из них более 2000 наименований товара.

Среди уходовых позиций больше всего пользуются популярностью средства для тела: гели для душа, кремы, бальзамы для волос и жидкое мыло. В топ-5 наиболее популярных товаров данной категории входят:

  • бальзам для волос LOREAL ELSEVE Эксперт Цвета с эффектом ламинирования;

  • лак для тонких волос TAFT;

  • гель-уход для душа Nivea;

  • крем-краска для волос LOREAL EXCELLENCE тон 7.1;

  • бальзам-ополаскиватель для волос GARNIER FRUCTIS.

В категории «Макияж» самый актуальный товар — туши для ресниц от ESSENCE, LOREAL, BOURJOIS. Также спросом пользуются карандаши для бровей, подводки для глаз, румяна и пудра тех же брендов (ESSENCE и LOREAL, в частности).

Программа лояльности

При оформлении дисконтной карты Подружка у клиента появляется возможность получить скидку в размере от 3 до 10%. Скидка 3% действует всегда. Минус 5% в чеке можно получить, если сумма покупок за прошлый месяц составила более 1000 рублей. Если клиент отоварился в магазине на сумму более 1500 рублей в предыдущем месяце, то может рассчитывать на скидку в размере 10%.

Как оплатить заказ: возможные способы

В интернет-магазине Подружка есть три метода оплаты товара: наличными при получении, банковской картой при получении или на сайте. Воспользоваться можно картами VISA, MasterCard.

Способы доставки товара

Получить продукцию магазина можно несколькими способами: самовывозом, курьерской доставкой и в пункте выдачи заказов.

Самовывоз доступен в магазине Подружка в г. Москва, Центр. Если заказ составил менее 500 рублей, требуется онлайн-плата. Если сумма заказа выше 15000 рублей, также потребуется обязательная онлайн-оплата. Доставка покупки бесплатная, независимо от ее стоимости.

Стоимость курьерской доставки будет зависеть от суммы заказа. Если он менее 2999 рублей, доставка обойдется в 249 рублей, а если более 2999 рублей — будет бесплатной. Примерные сроки — один календарный день. Когда заказ приезжает в город, менеджер связывается с покупателем и уточняет удобное время доставки. Бесплатное хранение на складе возможно не более 14 дней.

Забрать заказ можно в пункте выдачи. Цена такого способа доставки зависит от суммы итого: менее 990 рублей — 199 рублей, более 990 рублей — бесплатно. Если цена заказа более 15000 рублей, принимается только онлайн-оплата.

Доставка занимает 1–2 календарных дня.

Способы возврата товара в интернет-магазине

Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего или качества и получить возмещение в течении 10 дней после оформления Заявления на возврат на сайте интернет-магазина. Стоимость товара возмещается в полном объеме, за исключением затрат на доставку. Важно в момент доставки проверить комплектацию и соответствие товара заявленным на сайте характеристикам. Ставя подпись в квитанции о доставке, покупатель соглашается с надлежащим качеством своей покупки.

Для оформления возврата на адрес электронной почты продавца нужно выслать следующие документы: заявление, товарный чек, фото бракованного товара (если он таким является), копию паспорта, реквизиты платежной банковской карты для перевода денежных средств.

Как использовать промокод на сайте Подружка

Используя промокод или купон, можно сделать так, чтобы покупка стала еще выгоднее. Добавить промокод на сайте можно так:

  1. Выбрать подходящую акцию и кликнуть на нее. Промокод автоматически скопируется, и произойдет автоматическое перенаправление на сайт магазина с акционными товарами.

  2. Выбрать интересующую позицию косметики и нажать кнопку «Купить».

  3. Перейти во вкладку корзина и нажать кнопку «Оформить заказ».

  4. Произойдет переадресация на страницу оформления заказа. Там следует ввести личные данные и выбрать город доставки.

  5. Ниже, после поля с данными о доставке, появится окошко «Промокод», куда его и нужно ввести.

  6. Нажать ОК и в правой части экрана кнопку «Оформить заказ». В результате произойдет пересчет суммы с учетом промокода.

 Чтобы применить промокод, нужно пройти регистрацию, в противном случае клиент не сможет воспользоваться скидкой.

Часто задаваемые вопросы про Подружка

★ Какой срок действия подарочного сертификата при покупке?

Срок действия — 12 месяцев. После истечения этого срока воспользоваться сертификатом невозможно.

★ Как узнать о текущих скидках?

Все действующие скидки можно увидеть на этой странице. Мы тщательно следим за актуальностью акций, добавляем новые и действующие дисконтные предложения и переносим в архив неактуальные. Также только у нас вы сможете найти эксклюзивные промокоды.

★ Обязательно ли указывать номер телефона при регистрации скидочной карты?

Да, это обязательная опция. Без номера телефона невозможно зарегистрировать карту и пользоваться акционными предложениями. При этом от рассылки по номеру или e-mail можно отказаться.

★ На какие товары можно использовать купон или промокод?

Купон или промокод предлагается на категорию товаров, отдельные товары или группу позиций на сайте. Детальнее о возможностях промокода или купона нужно читать в его описании.

★ Как восстановить карту при утере?

В случае утери карты скидкой можно воспользоваться по номеру телефона, на который она была зарегистрирована. Или обратиться в магазин Подружка с просьбой восстановить карту.

Лучшие промокоды Подружка

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаСкидки до 89% на средства по уходу за полостью рта от «R.O.C.S.» по промокоду Подружкане требуется
СкидкаАнтиперспиранты «Adidas» с дисконтом до 80% по купону Подружкане требуется
СкидкаБамбуковые зубные щётки от «ACECO» со скидкой до 62%не требуется
СкидкаВысококачественная косметика «ALFREDO FEEMAS» с дисконтом до 35%не требуется
СкидкаБольшой выбор косметических средств для автозагара с дисконтом до 34% по промокоду Подружкане требуется
СкидкаМужская косметика AXE с выгодой до 20%не требуется
СкидкаПарфюмерия «ALAN BRAY» от 785 рублей по купону Подружкане требуется
СкидкаВысококачественная туалетная вода «ART PARFUM» от 759 рублей по купону Подружкане требуется
СкидкаНатуральная косметика «John Farmer» в оригинальной упаковке от 749 рублейне требуется
СкидкаКосметические средства для собак «Alfredog» от 499 рублейне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.