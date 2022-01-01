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62%
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35%
купон
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20%
купон
785Р
купон
759Р
купон
749Р
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Подружка — это сеть магазинов косметики и парфюмерии производства США, Европы, Кореи и Японии. Товары высокого качества можно купить со скидкой, используя промокод от Подружка. В ассортименте магазина есть все: от гелей для душа до кистей для макияжа, а также бытовая химия и полезны ... е снэки. При заказе от 990 рублей доставка в пункты самовывоза бесплатная. Каждый раз, совершая покупку, используйте купон сайта Подружка, который дает право еще больше уменьшить сумму в чеке.
Юридический адрес:
115280 Москва ул. Ленинская Слобода, д. 19, Бизнес центр «Омега плаза»
Телефон:
8 495 380 28 28
Соц. сети:
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Интернет-магазин Подружка — место приятного шопинга для любой женщины. Это не масс-маркет с косметикой сомнительного качества, на сайте представлены продукты известных мировых брендов: из Европы, США, нашумевшая корейская косметика и уникальные товары из Японии. Также в каталоге магазине можно найти качественную продукцию производства России. Здесь каждый подберет вариант для себя в зависимости от типа кожи и возраста.
Подружка предлагает косметику для лица, тела, красоты волос и макияжа. Наиболее популярными категориями являются «Уход» и «Макияж». В каждой из них более 2000 наименований товара.
Среди уходовых позиций больше всего пользуются популярностью средства для тела: гели для душа, кремы, бальзамы для волос и жидкое мыло. В топ-5 наиболее популярных товаров данной категории входят:
бальзам для волос LOREAL ELSEVE Эксперт Цвета с эффектом ламинирования;
лак для тонких волос TAFT;
гель-уход для душа Nivea;
крем-краска для волос LOREAL EXCELLENCE тон 7.1;
бальзам-ополаскиватель для волос GARNIER FRUCTIS.
В категории «Макияж» самый актуальный товар — туши для ресниц от ESSENCE, LOREAL, BOURJOIS. Также спросом пользуются карандаши для бровей, подводки для глаз, румяна и пудра тех же брендов (ESSENCE и LOREAL, в частности).
При оформлении дисконтной карты Подружка у клиента появляется возможность получить скидку в размере от 3 до 10%. Скидка 3% действует всегда. Минус 5% в чеке можно получить, если сумма покупок за прошлый месяц составила более 1000 рублей. Если клиент отоварился в магазине на сумму более 1500 рублей в предыдущем месяце, то может рассчитывать на скидку в размере 10%.
В интернет-магазине Подружка есть три метода оплаты товара: наличными при получении, банковской картой при получении или на сайте. Воспользоваться можно картами VISA, MasterCard.
Получить продукцию магазина можно несколькими способами: самовывозом, курьерской доставкой и в пункте выдачи заказов.
Самовывоз доступен в магазине Подружка в г. Москва, Центр. Если заказ составил менее 500 рублей, требуется онлайн-плата. Если сумма заказа выше 15000 рублей, также потребуется обязательная онлайн-оплата. Доставка покупки бесплатная, независимо от ее стоимости.
Стоимость курьерской доставки будет зависеть от суммы заказа. Если он менее 2999 рублей, доставка обойдется в 249 рублей, а если более 2999 рублей — будет бесплатной. Примерные сроки — один календарный день. Когда заказ приезжает в город, менеджер связывается с покупателем и уточняет удобное время доставки. Бесплатное хранение на складе возможно не более 14 дней.
Забрать заказ можно в пункте выдачи. Цена такого способа доставки зависит от суммы итого: менее 990 рублей — 199 рублей, более 990 рублей — бесплатно. Если цена заказа более 15000 рублей, принимается только онлайн-оплата.
Доставка занимает 1–2 календарных дня.
Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего или качества и получить возмещение в течении 10 дней после оформления Заявления на возврат на сайте интернет-магазина. Стоимость товара возмещается в полном объеме, за исключением затрат на доставку. Важно в момент доставки проверить комплектацию и соответствие товара заявленным на сайте характеристикам. Ставя подпись в квитанции о доставке, покупатель соглашается с надлежащим качеством своей покупки.
Для оформления возврата на адрес электронной почты продавца нужно выслать следующие документы: заявление, товарный чек, фото бракованного товара (если он таким является), копию паспорта, реквизиты платежной банковской карты для перевода денежных средств.
Используя промокод или купон, можно сделать так, чтобы покупка стала еще выгоднее. Добавить промокод на сайте можно так:
Выбрать подходящую акцию и кликнуть на нее. Промокод автоматически скопируется, и произойдет автоматическое перенаправление на сайт магазина с акционными товарами.
Выбрать интересующую позицию косметики и нажать кнопку «Купить».
Перейти во вкладку корзина и нажать кнопку «Оформить заказ».
Произойдет переадресация на страницу оформления заказа. Там следует ввести личные данные и выбрать город доставки.
Ниже, после поля с данными о доставке, появится окошко «Промокод», куда его и нужно ввести.
Нажать ОК и в правой части экрана кнопку «Оформить заказ». В результате произойдет пересчет суммы с учетом промокода.
Чтобы применить промокод, нужно пройти регистрацию, в противном случае клиент не сможет воспользоваться скидкой.
Срок действия — 12 месяцев. После истечения этого срока воспользоваться сертификатом невозможно.
Все действующие скидки можно увидеть на этой странице. Мы тщательно следим за актуальностью акций, добавляем новые и действующие дисконтные предложения и переносим в архив неактуальные. Также только у нас вы сможете найти эксклюзивные промокоды.
Да, это обязательная опция. Без номера телефона невозможно зарегистрировать карту и пользоваться акционными предложениями. При этом от рассылки по номеру или e-mail можно отказаться.
Купон или промокод предлагается на категорию товаров, отдельные товары или группу позиций на сайте. Детальнее о возможностях промокода или купона нужно читать в его описании.
В случае утери карты скидкой можно воспользоваться по номеру телефона, на который она была зарегистрирована. Или обратиться в магазин Подружка с просьбой восстановить карту.
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