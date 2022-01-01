Подружка — мультибрендовый магазин с огромным ассортиментом beauty-товаров

Интернет-магазин Подружка — место приятного шопинга для любой женщины. Это не масс-маркет с косметикой сомнительного качества, на сайте представлены продукты известных мировых брендов: из Европы, США, нашумевшая корейская косметика и уникальные товары из Японии. Также в каталоге магазине можно найти качественную продукцию производства России. Здесь каждый подберет вариант для себя в зависимости от типа кожи и возраста.

Самые популярные товары на сайте

Подружка предлагает косметику для лица, тела, красоты волос и макияжа. Наиболее популярными категориями являются «Уход» и «Макияж». В каждой из них более 2000 наименований товара.

Среди уходовых позиций больше всего пользуются популярностью средства для тела: гели для душа, кремы, бальзамы для волос и жидкое мыло. В топ-5 наиболее популярных товаров данной категории входят:

бальзам для волос LOREAL ELSEVE Эксперт Цвета с эффектом ламинирования;

лак для тонких волос TAFT;

гель-уход для душа Nivea;

крем-краска для волос LOREAL EXCELLENCE тон 7.1;

бальзам-ополаскиватель для волос GARNIER FRUCTIS.

В категории «Макияж» самый актуальный товар — туши для ресниц от ESSENCE, LOREAL, BOURJOIS. Также спросом пользуются карандаши для бровей, подводки для глаз, румяна и пудра тех же брендов (ESSENCE и LOREAL, в частности).

Программа лояльности

При оформлении дисконтной карты Подружка у клиента появляется возможность получить скидку в размере от 3 до 10%. Скидка 3% действует всегда. Минус 5% в чеке можно получить, если сумма покупок за прошлый месяц составила более 1000 рублей. Если клиент отоварился в магазине на сумму более 1500 рублей в предыдущем месяце, то может рассчитывать на скидку в размере 10%.

Как оплатить заказ: возможные способы

В интернет-магазине Подружка есть три метода оплаты товара: наличными при получении, банковской картой при получении или на сайте. Воспользоваться можно картами VISA, MasterCard.

Способы доставки товара

Получить продукцию магазина можно несколькими способами: самовывозом, курьерской доставкой и в пункте выдачи заказов.

Самовывоз доступен в магазине Подружка в г. Москва, Центр. Если заказ составил менее 500 рублей, требуется онлайн-плата. Если сумма заказа выше 15000 рублей, также потребуется обязательная онлайн-оплата. Доставка покупки бесплатная, независимо от ее стоимости.

Стоимость курьерской доставки будет зависеть от суммы заказа. Если он менее 2999 рублей, доставка обойдется в 249 рублей, а если более 2999 рублей — будет бесплатной. Примерные сроки — один календарный день. Когда заказ приезжает в город, менеджер связывается с покупателем и уточняет удобное время доставки. Бесплатное хранение на складе возможно не более 14 дней.

Забрать заказ можно в пункте выдачи. Цена такого способа доставки зависит от суммы итого: менее 990 рублей — 199 рублей, более 990 рублей — бесплатно. Если цена заказа более 15000 рублей, принимается только онлайн-оплата.

Доставка занимает 1–2 календарных дня.

Способы возврата товара в интернет-магазине

Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего или качества и получить возмещение в течении 10 дней после оформления Заявления на возврат на сайте интернет-магазина. Стоимость товара возмещается в полном объеме, за исключением затрат на доставку. Важно в момент доставки проверить комплектацию и соответствие товара заявленным на сайте характеристикам. Ставя подпись в квитанции о доставке, покупатель соглашается с надлежащим качеством своей покупки.

Для оформления возврата на адрес электронной почты продавца нужно выслать следующие документы: заявление, товарный чек, фото бракованного товара (если он таким является), копию паспорта, реквизиты платежной банковской карты для перевода денежных средств.