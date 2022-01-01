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40%
купон
40%
купон
40%
купон
35%
купон
22%
купон
20%
купон
15%
купон
15%
купон
15%
купон
28499Р
купон
20900Р
купон
3699Р
купон
3599Р
купон
2799Р
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53 оценки поставлены средняя 4.1
Благодаря дисконтным предложениям магазина посетители могут по сниженным ценам покупать мультиварки, грили, миксеры, конвекторы, пылесосы, кофемашины и другие устройства. На все товары действует гарантия, а сервисные центры компании есть во всех крупных городах России. Покупать со с ... кидкой помогают промокоды REDMOND, а также участие в акциях и распродажах. Все действующие варианты экономии собраны на этом портале. Здесь представлены предложения для новых и постоянных клиентов, купоны на весь ассортимент и отдельные категории товаров.
Юридический адрес:
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, литер В
Электронная почта:
director@multivarka.pro
Телефон:
8-800-200-77-21
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В официальном интернет-магазине Редмонд предлагают продукцию одноименной торговой марки и других известных брендов. На сайте компании можно приобрести по самым выгодным ценам качественную бытовую технику для дома. Пользователи смартфонов и планшетов могут оформлять покупки через мобильное приложение. Ссылки для бесплатной загрузки файлов из App Store и Google Play есть на главной странице.
Категории популярных товаров в магазине Редмонд:
мультиварки и мультикухни;
грили;
мультипекарь;
техника для кухни и дома;
спорт и здоровье;
красота и уход за собой;
аксессуары.
На странице Redmond Smart Home можно купить инновационную продукцию компании. Есть специальные программы для управления умной техникой. К большинству моделей продают фирменные запчасти. При покупке товаров часто дарят скидки по акциям или бесплатную доставку.
Одним из способов привлечения клиентов являются бесплатные промокоды и купоны, распространяемые компанией Редмонд через сайты партнеров и рассылку. Большинство из них содержит код — набор символов либо слово. Эти данные нужно сообщить, чтобы снизить стоимость первого заказа, получить бесплатную доставку или другой подарок. Если в купоне отсутствуют промокоды, значит, это приглашение на акцию, доступную для всех. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, достаточно перейти по ссылке.
Применить промокод Редмонд тоже очень просто:
Скопировать код и перейти на сайт или в приложение официального магазина.
Изучить подборку товаров компании, сделать выбор и приступить к оформлению покупки.
Использовать кодовое слово в одноименной форме на сайте или ввести промокод Редмонд в специальном поле корзины мобильного приложения.
Активировать код и убедиться в более низкой цене товара.
Заполнить анкету, выбрать способы доставки и оплаты.
Купить товар можно и по телефону. В этом случае о том, что есть желание активировать промокод от компании Редмонд, нужно сообщить менеджеру. Бонус обычно не суммируется с дополнительными скидками по акциям (10%, 12%, 40% и т. д.) и другими специальными предложениями.
Регистрация в клубе Redmond открывает доступ к разнообразным привилегиям. Клиенты могут выигрывать призы, участвуя в конкурсах и викторинах, получать бесплатные консультации от местных менеджеров и шеф-поваров, вносить актуальные предложения по улучшению качества сервиса. За активность им дарят баллы, которые можно обменивать на подарки.
На официальном сайте и в любом фирменном магазине Редмонд предлагают купить сервисную карту. Ее предъявитель получает дисконт на новую чашу к мультиварке, базу к устройствам Мультипекарь (при сдаче старой техники), запчасти для товаров любого бренда. Такую карту также дарят, если клиент обнаружит заводской брак в течение гарантийного срока и обратится в официальный сервисный центр. Воспользоваться персональным промокодом и подарками по другим акциям одновременно с этим бонусом не получится.
Акция действует с 2017 года. Она поощряет покупки Мультипекаря серии 6 или 7, а точнее, новых панелей к нему. Чтобы претендовать на приз, необходимо собрать от 5 уголков с артикулом от упаковочных коробок и предъявить их вместе с анкетой. Чеки тоже следует сохранять, их могут затребовать для проверки.
Количество подарков по акции ограничено лишь покупательной способностью клиента. Чем больше количество товаров, купленных участником, тем лучше предложения призов. Главный бонус — любой гриль за 1 руб. С полными условиями можно ознакомиться в разделе «Акции».
Если не получается выбрать подарок, оптимальным решением станет вручение электронного сертификата на покупку. В фирменном интернет-магазине Редмонд предлагают карты разного номинала. С их помощью можно оплатить любые товары в Smart Home. Можно доплатить, если сумма заказа выше номинала сертификата. Если после расчета остаются средства, они будут аннулированы. Использовать одновременно подарочные карты и коды купонов нельзя. Больше — на странице акции.
На официальном сайте и в приложении можно подписаться на получение уведомлений от компании. Согласие на электронную рассылку магазина позволяет оперативно узнавать о новых предложениях и доступных акциях Редмонд. Кроме того, пользователю дарят бонус, дающий право на скидку 10% при первой покупке в центре умной техники.
Компания предоставляет всестороннюю сервисную поддержку: от бесплатных консультаций до возможности купить фирменные запчасти и сложного ремонта.
Если клиент обнаружил дефект в течение гарантийного срока, он получает не только бесплатное устранение неисправности, но и дополнительный подарок. Ему предоставляется возможность купить 1 товар Редмонд по специальной цене. Для участия в акции достаточно отремонтировать умную технику в фирменном сервисном центре и заполнить анкету-заявление.
На отдельные акционные товары в ассортименте продукции официального магазина Редмонд распространяется бонус — дополнительное сервисное обслуживание бесплатно. Подарочное предложение действует 12 месяцев. Для активации нужно в соответствующем разделе личного кабинета указать серийный номер товара и дату покупки.
Компания предлагает умную технику для кухни и готова помочь клиентам в вопросах приготовления вкусной и полезной еды от Redmond. По телефону горячей линии в будние дни можно получить бесплатную консультацию шеф-повара.
Клиентам Редмонд доступны более 3000 бесплатных рецептов вкусных блюд: от классических каш и супов до стейков и нежных десертов. С помощью фильтров можно быстро найти описания еды, которую можно приготовить с помощью продукции бренда.
Кулинарные рецепты есть и в мобильном приложении, которое даже называется «Готовим с Redmond». Здесь представлены все популярные мировые кухни. В специальном разделе «Диеты» описаны блюда без глютена, лактозы и сахара, вегетарианская еда.
Заказы выдают в пунктах выдачи Hermes и других партнеров компании Редмонд. Альтернативный вариант — услуги курьерской службы. Часто предоставляется бесплатная доставка. При расчете в момент покупки нужно приготовить наличные. При онлайн-оплате товаров на сайте принимаются карты Visa, MasterCard, JCB и Мир. Операции проводятся через ПАО «Сбербанк».
На этапе оформления заказа в корзине покупок появится поле для ввода кода купона. Его нужно заполнить и применить скидку к товарам, нажав соответствующую кнопку.
На этой странице нашего портала собраны все действующие акции магазина бренда.
Для этого нужно выбрать соответствующий способ оплаты в списке, ввести реквизиты карты и подтвердить платеж.
Все заказы отображаются в личном кабинете клиента.
В магазине нет бонусной системы, но регистрация позволяет участвовать в ограниченных предложениях и распродажах, отслеживать заказы.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 15% на товары по финальной цене по промкоду Redmond
|7DA***
|Скидка
|Скидки до 50% на мультиварки и чаши по промокоду Redmond
|не требуется
|Скидка
|Закупайте новые панели для сборки своей мини-пекарни со скидкой до 45%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 40% на уценённую технику Redmond
|не требуется
|Скидка
|Мультистайлеры REDMOND с дисконтом до 40%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 40% на бытовые помощники от Redmond для консервирования продуктов
|не требуется
|Скидка
|Две панели для мультипекаря с выгодой до 35%
|не требуется
|Скидка
|Умный робот-мойщик окон REDMOND SkyWiper RW001S с дисконтом 22%
|не требуется
|Скидка
|Кухонные машины и планетарные миксеры REDMOND с дисконтом до 20%
|не требуется
|Скидка
|Умная капельная кофеварка REDMOND SkyCoffee M1509S с выгодой 15%
|не требуется