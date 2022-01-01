Условия акций интернет-магазина Редмонд

Регистрация в клубе Redmond открывает доступ к разнообразным привилегиям. Клиенты могут выигрывать призы, участвуя в конкурсах и викторинах, получать бесплатные консультации от местных менеджеров и шеф-поваров, вносить актуальные предложения по улучшению качества сервиса. За активность им дарят баллы, которые можно обменивать на подарки.

Акция «Пятибалльный сервис»

На официальном сайте и в любом фирменном магазине Редмонд предлагают купить сервисную карту. Ее предъявитель получает дисконт на новую чашу к мультиварке, базу к устройствам Мультипекарь (при сдаче старой техники), запчасти для товаров любого бренда. Такую карту также дарят, если клиент обнаружит заводской брак в течение гарантийного срока и обратится в официальный сервисный центр. Воспользоваться персональным промокодом и подарками по другим акциям одновременно с этим бонусом не получится.

Акция «Собери свою мини-пекарню»

Акция действует с 2017 года. Она поощряет покупки Мультипекаря серии 6 или 7, а точнее, новых панелей к нему. Чтобы претендовать на приз, необходимо собрать от 5 уголков с артикулом от упаковочных коробок и предъявить их вместе с анкетой. Чеки тоже следует сохранять, их могут затребовать для проверки.

Количество подарков по акции ограничено лишь покупательной способностью клиента. Чем больше количество товаров, купленных участником, тем лучше предложения призов. Главный бонус — любой гриль за 1 руб. С полными условиями можно ознакомиться в разделе «Акции».

Подарочные сертификаты от компании Redmond Smart Home

Если не получается выбрать подарок, оптимальным решением станет вручение электронного сертификата на покупку. В фирменном интернет-магазине Редмонд предлагают карты разного номинала. С их помощью можно оплатить любые товары в Smart Home. Можно доплатить, если сумма заказа выше номинала сертификата. Если после расчета остаются средства, они будут аннулированы. Использовать одновременно подарочные карты и коды купонов нельзя. Больше — на странице акции.

Бонус за согласие на электронную рассылку

На официальном сайте и в приложении можно подписаться на получение уведомлений от компании. Согласие на электронную рассылку магазина позволяет оперативно узнавать о новых предложениях и доступных акциях Редмонд. Кроме того, пользователю дарят бонус, дающий право на скидку 10% при первой покупке в центре умной техники.