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Акции и купоны Reima на Август 2022

Скидки и купоны Reima на Август 2022

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Скидочные купоны на детскую одежду Reima

Если нужна добротная одежда для детей и подростков, позволяющая ребенку свободно двигаться, стоит посетить магазин финского бренда Reima. Здесь можно подобрать удобные вещи на любую погоду: для прогулок в дождь и отдыха на пляже. Также в продаже есть готовые комплекты из одежды, обу ... ви и аксессуаров и даже Baby Box для новорожденного. Сэкономить на обновлении детского гардероба можно благодаря разделу с сезонной распродажей на сайте магазина. Еще больше скидок доступны благодаря акциям и промокодам Reima, которые мы публикуем на текущей странице. Выбирайте купоны и дешевле покупайте фирменную детскую одежду и обувь.


Посетить Reima
Контакты Reima

Юридический адрес:
Москва, Краснопролетарская улица, 16с2

Электронная почта:
info@reima.ru

Телефон:
88003331204

Соц. сети:

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Специальные предложения от Reima

Подробнее о магазине детской одежды Reima

Финский бренд уже 75 лет выпускает функциональную одежду и обувь для активных детей — вещи на каждый день, в которых удобно двигаться малышам и за которыми просто ухаживать родителям. Продукция проверенной временем скандинавской марки сегодня продается в 70 странах мира, включая страны Северной Европы, Швейцарию, Россию, Канаду и США.

В одежде и обуви Рейма не содержится токсичных веществ и используются инновации, которые помогают детям комфортно чувствовать себя во время прогулок. Компания разработала дышащий водонепроницаемый материал с защитой всех швов, изделия с протекцией от солнца, а также систему кнопок, прикрепляющих вещи среднего слоя к верхней одежде.

В официальном онлайн-магазине торговой марки в России можно подобрать полноценный гардероб на любой сезон, погоду и занятие как для новорожденного, так и для подростка 12 лет. А скидочные купоны позволят одеть детей не только надежно и красиво, но и экономно.

Популярные детские товары на сайте Reima

Интернет-магазин предлагает большой выбор детских вещей для зимы, лета и демисезона, солнечных дней и непогоды. В том числе в каталоге есть следующие категории товаров:

  • верх — от толстовок и свитеров, футболок и маек до платьев;

  • низ, включая брюки, спортивные штаны и джинсы;

  • верхняя одежда, в том числе куртки, пальто и комбинезоны;

  • промежуточные слои, такие как пижамы, термобелье и нижнее белье;

  • актуальная одежда для игр под дождем: брюки, куртки и комплекты;

  • аксессуары — от носков и колготок до солнцезащитных очков;

  • обувь — от кед и балеток до сноубутсов и непромокаемых моделей;

  • одежда для новорожденных — от пинеток до комбинезонов.

Чтобы было проще одеть своего ребенка, родители могут заказать в фирменном магазине финского бренда Reima Kit — полностью готовые наборы одежды, обуви и аксессуаров. Например, в таком комплекте могут быть подобранные по цвету платье, колготки, балетки и рюкзак или дождевая куртка, непромокаемые брюки и резиновые сапоги.

Также здесь можно купить Baby Box — коробку одежды, необходимой малышам в первые полгода. В нее входят 17 качественных вещей, украшенных принтами с позитивными муми-троллями и подходящих как мальчикам, так и девочкам.

Программа лояльности Reima Friends

Зарегистрировавшись на сайте онлайн-магазина по адресу своей электронной почты и телефону, можно вступить в закрытый клуб бренда детской одежды. Его члены с каждой покупки получают кэшбэк в виде баллов, равных рублям. Их можно тратить на следующие заказы.

Кроме кэшбэка, магазин регулярно присылает участникам программы секретные бонусы, приглашения на специальные мероприятия и советы, которые помогают экономить время и семейный бюджет.

Методы оплаты, действующие в интернет-магазине

Можно перечислить деньги за покупку фирменной детской одежды онлайн, выбрав в корзине оплату банковской картой и указав данные своей карточки в открывшейся форме. Передача данных защищена, кроме того, при оплате картами банков-партнеров можно получать повышенный кэшбэк.

Также при получении заказа в пункте выдачи заказов Boxberry доступна оплата наличными. Никакие дополнительные платежи не взимаются.

Способы доставки детской одежды из магазина Reima

Интернет-магазин брендовой детской одежды доставляет покупки по всей России и в Казахстан. Доставка крупных заказов стоимостью от определенной суммы выполняется бесплатно.

Можно получить посылку в пунктах выдачи Boxberry с примеркой и частичным выкупом, в постаматах PickPoint, многие из которых работают круглосуточно, или на кассе магазинов Пятерочка. Также на сайте Reima доступны опции курьерской доставки на дом службами DPD и PonyExpress и в ближайшее отделение Почты России.

Кроме того, возможен бесплатный самовывоз одежды и обуви из розничного магазина. В таком случае, оформляя заказ онлайн, нужно проверить наличие товара в интересующем вас маркете.

Возврат товаров в магазин Рейма

Вещь с недочетом, не подошедшую по размеру или фасону либо просто не совпавшую с ожиданиями можно вернуть обратно на протяжении двух недель после получения. Исключение — белье и чулочно-носочные изделия.

Если одежда или обувь не использовалась, сохранила товарный вид, а также оригинальную упаковку и бирки, магазин Reima примет товар и вернет деньги за вычетом расходов на пересылку.

Чтобы оформить возврат, нужно заполнить заявление, которое вложено в посылку, приложить к нему чек и отправить товар с этими бумагами магазину. Деньги будут возвращены на банковскую карту или почтовым переводом.

Как дешевле покупать детскую одежду по промокоду Reima

Чтобы получить хорошую скидку уже на первую покупку фирменных вещей для ребенка, отличающихся скандинавским качеством и дизайном, используйте купоны со специальными предложениями. Некоторые из них содержат промокод.

Пошаговая инструкция, как пользоваться промокодом:

  1. Нажатием на кнопку купона откройте его код. Этот пароль из букв и цифр, дающий право на скидку, автоматически сохранится, и тут же появится окно интернет-магазина финского бренда одежды для детей.

  2. Выберите нужные вещи, отправьте их в корзину, указав размер и цвет, и войдите в нее.

  1. Перейдите к оформлению заказа. На этом этапе система предложит войти в личный аккаунт или зарегистрироваться на сайте по email и номеру телефона.

  2. Введите код купона вместе с данными об оплате и доставке и убедитесь, что промокод уменьшил сумму на размер скидки.

Специальные предложения без промокода работают еще проще: после открытия купона пользователь перенаправляется на страницу, на которой действует акция. Здесь будут товары, на которые уже действуют скидки либо начнут действовать при выполнении условий акции, например при покупке одежды на определенную сумму.

Часто задаваемые вопросы про Reima

★ Как стирать одежду бренда Рейма?

Большинство изделий требуют стирки при 40 °C. Для купальников нужен деликатный режим, для шерстяного белья — программа для шерсти.

★ Какую температуру выдерживают теплые комбинезоны бренда?

В зависимости от теплоты внутренних слоев и при условии, что ребенок активно двигается, одежда Reimatec может использоваться при температурах от +5 °С до -20 °С.

★ Что значит «водонепроницаемые материалы Рейма дышат»?

Это значит, что ткань не пропускает воду внутрь, но выводит влагу наружу через микроскопические поры в ткани.

★ Сколько запаса на вырост оставлять при выборе детской одежды?

В вещи уже заложен запас +6 сантиметров роста. Если этого недостаточно, исходя из конституции ребенка, можно заказывать на размер больше. В таком случае важно обращать внимание, чтобы можно было регулировать размер вещи, например затягивать пояс и резинки на кромке брючин.

★ Как выбрать правильный размер одежды?

Детские размеры соответствуют росту ребенка стандартной комплекции: если указан 110-й размер, он подходит для роста 110 см. Более того, в каждую модель заложен запас +6 см от указанного размера, поэтому вещи точно хватит на весь сезон. Также на сайте магазина есть таблица размеров с мерками, которые помогут в выборе детских вещей на первый заказ.

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