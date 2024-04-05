Промокоды Самокат (Samokat) на Май 2023
Список рабочих купонов и акций Самокат. Актуальных промокодов на сегодня: 17
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|Доставим заказ за 15 минут
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|Скидка
|Скидка на горячие напитки
|не требуется
|Скидка
|Снеки в ассортименте от 53 рублей
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор выпечки и десертов от 105 рублей
|не требуется
|Скидка
|Средства из раздела "Гигиена и уборка" по цене от 40 рублей
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