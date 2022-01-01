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Промокоды Суши Мастер Август 2022

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Контакты Суши Мастер

Юридический адрес:
308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, дом 24, помещение 51

Электронная почта:
feedback@sushi-master.ru

Телефон:
+7 499 490 0379

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Суши Мастер

Официальный сайт сети японских ресторанов Суши Мастер

Первый ресторан японской и паназиатской кухни Суши Мастер открылся в 2013 году. Успех начинания заложил основы формирования и развития крупной международной сети, работающей сегодня в 14 странах. Количество филиалов компании в %year% уже превысило отметку 550, и этот показатель каждую неделю растет. На сайте официального интернет-магазина можно заказать доставку блюд и напитков на дом. Если не хочется ждать, еду можно самостоятельно забрать из ресторана.

Сервис предлагает разнообразную бонусную программу. Для постоянных посетителей сайта и пользователей приложения действует система лояльности. В интернет-магазине регулярно проводятся выгодные разовые акции, позволяющие получить скидку или дополнительное блюдо в подарок. На этой странице собраны бесплатные купоны Суши Мастер, активация которых тоже дает право на приятные бонусы от компании.

Ассортимент ресторана на сайте Суши Мастер

Компания предлагает классические блюда азиатской кухни, в первую очередь японской. Наибольшим спросом, естественно, пользуются роллы и суши. Также на официальном сайте и в приложении можно заказать:

  • WOK;

  • горячее;

  • салаты;

  • закуски;

  • десерты;

  • напитки;

  • соусы и аксессуары.

Приверженцы определенного режима питания могут выбирать из постного или фитнес-меню. Отдельное угощение на сайте Суши Мастер предусмотрено для детей. Если клиент хочет самостоятельно забрать заказ из ресторана, еда будет готова в течение 30–60 минут. Курьерская доставка в большинстве случаев является бесплатной. Есть возможность сделать заказ на определенное время (не раньше чем через 1 час после приема заявки).

Как сэкономить на заказе в Sushi Master: акции, программа лояльности, коды купонов

Все специальные предложения официального интернет-магазина сети ресторанов японской кухни Sushi Master доступны на странице «Акции». Желающим получить скидку часто даже приходится выбирать, каким бонусом выгоднее воспользоваться. Для приветственного подарка достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении. После первой покупки система сразу начисляет 150 бонусных баллов и предоставляет постоянный кэшбэк 15% по программе лояльности.

Чтобы регулярно пользоваться скидкой 15% в интернет-магазине и ресторанах сети, достаточно делать заказ один раз в месяц. Если пауза затянется, кэшбэк уменьшают до 5%, но быстро восстанавливают, как только клиент проявит минимальную активность. Баллами можно оплатить до 50% покупки (1 Б = 1 руб.), за исключением позиций, на которые распространяются специальные предложения или оплачиваемых с применением промокода. При использовании другого дисконта бонусы начисляют, но только на сумму, которую реально тратит клиент.

Сэкономить на первом заказе можно, подписавшись на электронную рассылку. За это компания дарит клиенту промокод, дающий право на 10% скидки. Еще один подарок ожидает постоянного покупателя в день рождения. Сайт вознаграждает именинника 20%-ным дисконтом на все позиции основного меню. Из регулярных акций можно отметить бесплатные роллы в подарок при покупке на определенную сумму с применением актуального промокода. Также можно получить скидку 10% при заказе сета из 4 роллов.

Как активировать код купона на сайте Sushi Master

Некоторые бесплатные купоны Суши Мастер выпускаются без кода. Они представляют собой ссылку, приглашающую на страницу выгодного специального предложения. В остальных случаях нужно активировать комбинацию, содержащуюся в купоне. Порядок действий:

  1. Изучить условия, которые предлагают бесплатные промокоды от сайта Суши, собранные на этой странице.

  2. Скопировать код и перейти на официальный сайт Суши Мастер.

  3. Зарегистрироваться или авторизоваться по номеру мобильного.

  4. Сформировать заказ и перейти в корзину.

  5. Ввести промокод в одноименное поле и нажать «Применить».

  6. Убедиться в получении скидки, выбрать способ получения и продолжить заполнение заявки.

Активировать выгодные промокоды на сайте Суши не составляет большого труда. С другими специальными предложениями компании они не суммируются. Важно также обращать внимание на срок действия акции. Иногда просроченный купон срабатывает, но рассчитывать на внезапное продление бонуса крайне рискованно.

Часто задаваемые вопросы про Суши Мастер

★ Где взять промокод на Sushi Master в 2022?

Все актуальные промокоды сервиса Суши собраны на этой странице. Персональные скидки компания присылает в личный кабинет на сайте или на электронную почту.

★ Как работают бонусы в Суши Мастер?

С каждого заказа на сайте или в приложении 5–15% от суммы чека возвращают в виде бонусных рублей. Этими баллами можно оплатить до 50% следующей покупки.

★ Работают ли промокоды в Sushi Master?

Да, на сайте и в приложении можно получать скидки по бонусным кодам. Комбинацию из купона нужно ввести при оформлении заказа.

★ Какой срок действия у специального предложения?

Срок действия акции указан в условиях специального предложения. Нужно активировать купоны Суши Мастер не позже финальной даты.

★ Какая акция самая популярная?

В интернет-магазине сети Sushi Master одновременно проходит много выгодных акций. Наибольшей популярностью пользуется частичная оплата покупки баллами лояльности.

★ Как заказать в Sushi Master роллы со скидкой?

Получить скидку на покупку роллов и суши можно несколькими способами: выполнить условия акции, применить актуальный код купона, использовать бонусные рубли.

Лучшие промокоды Суши Мастер

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СкидкаПри покупке сета ТЫ И Я получи дисконт 300 рублейне требуется
СкидкаУспей заказать сет АПГРЕЙД с дисконтом 10%не требуется
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