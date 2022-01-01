Как сэкономить на заказе

В мобильном приложении для клиентов действуют особые предложения. При его установке начисляется 500 баллов, выгодное предложение в Технопарк на скидку достигает 50% вместо привычных 20–30%. Также при выборе доставки можно указать «Я в магазине», показать QR-код и забрать посылку без очереди.

Специальные цены с выгодой до 20% действуют на товары от отдельных брендов только при заказе через интернет-магазин. Чтобы воспользоваться предложением, нужен в Технопарке купон.

При покупке можно получить подарки, оформив заказ на определенные товары с сайта. Такие акции относятся к разряду продолжительных и действуют от 1 месяца. При этом Технопарк не запрашивает промокод, достаточно кликнуть по купону для перехода в раздел со скидками.

Бесплатная доставка по России предоставляется при покупке от n-ной суммы. В акции участвуют товары от брендов BORK, Dyson, Bissell, Jura и др. Для ее активации нужно воспользоваться активным промокодом.

Программа лояльности «Технопарк бонус 5%» доступна только зарегистрированным пользователям. По ее условиям с каждой покупки начисляется 5% кэшбэком. Чтобы бонусы не сгорали, нужно совершать покупки хотя бы каждые 180 дней. Впоследствии оплатить накопленными баллами можно до 50% от стоимости заказа.

По программе лояльности с повышением статуса предлагаются особые условия. Например, при переходе на уровень Elite действуют индивидуальные скидки до 30%, постоянно действует бесплатная доставка, а также есть шанс забронировать товар и получить его первым.