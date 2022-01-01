50%
купон
50%
купон
24%
купон
11%
купон
43000Р
купон
22990Р
купон
12990Р
купон
10000Р
купон
5000Р
купон
3000Р
купон
1290Р
купон
1000Р
купон
1000Р
купон
850Р
купон
410Р
купон
беспл
подарок
беспл
подарок
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
20%
купон
50%
купон
50%
купон
24%
купон
11%
купон
43000Р
купон
22990Р
купон
12990Р
купон
10000Р
купон
5000Р
купон
3000Р
купон
1290Р
купон
1000Р
купон
1000Р
купон
850Р
купон
410Р
купон
беспл
подарок
беспл
подарок
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
20%
купон
Промокод
Дарим промокод на скидку 5% на монитор 27" HP
Акция
Купите устройства из подборки и получите до 3-х месяцев подписки Adobe Creative Cloud в подарок
Промокод
Промокод Хонор: скидка 7000 рублей на все ноутбуки кроме MagicBook 3500 series и X series
Акция
Обменяйте старый смартфон на новый по программе трейд-ин
50%
купон
30%
купон
15%
купон
12%
купон
29990Р
купон
27990Р
купон
15 оценок поставлено средняя 4.5
В каталоге Технопарка 5 тысяч товаров, которые можно заказать онлайн с доставкой. Компания предлагает постоянным клиентам скидки за подписку, бонусы программы лояльности, персональные дисконтные предложения. С ними бытовая техника становится доступнее. Актуальные акции, купоны Техно ... парка, промокоды и спецпредложения интернет-магазина собраны в этом разделе. Используя их, можно покупать электронику онлайн с дисконтом, не теряя в качестве и уровне сервиса.
Юридический адрес:
ООО "ТЕХНОПАРК-Центр" ОГРН 1077746045607 Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, с. 1 Фактический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, влад. № 17А, стр. 1
Телефон:
8(800)100-88-99
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Интернет-магазин Технопарк — сайт по продаже бытовой техники и электроники для дома. В каталоге представлено больше 4000 товаров от известных производителей: BORK, Breville, Kambrook и др. Для клиентов действуют временные и постоянные акции, которые направлены на получение выгоды при покупке на сайте. Среди них промокоды и купоны на отдельные категории товаров, первый заказ, а также программа лояльности.
Один из самых крупных разделов на сайте — «Телевизоры аудио hi-fi». В нем представлена техника от таких производителей, как Samsung, Sony, LG и др., а также кронштейны и аксессуары для устройств.
Второй по популярности раздел, для которого предлагаются купоны — «Крупная бытовая техника». Пользователи найдут в нем товары для обустройства своего дома, от кухни до винного погреба. Есть стиральные машины, встраиваемые измельчители пищевых отходов, посудомоечные машины и даже автохолодильники. Периодически Технопарк выдает промокод на скидку при покупке товаров этой категории.
Чаще всего пользователи посещают раздел с акциями. В нем собраны актуальные скидочные предложения от большинства брендов, представленных на сайте. Встречается продукция из новых и старых коллекций, а скидки достигают 20%.
В мобильном приложении для клиентов действуют особые предложения. При его установке начисляется 500 баллов, выгодное предложение в Технопарк на скидку достигает 50% вместо привычных 20–30%. Также при выборе доставки можно указать «Я в магазине», показать QR-код и забрать посылку без очереди.
Специальные цены с выгодой до 20% действуют на товары от отдельных брендов только при заказе через интернет-магазин. Чтобы воспользоваться предложением, нужен в Технопарке купон.
При покупке можно получить подарки, оформив заказ на определенные товары с сайта. Такие акции относятся к разряду продолжительных и действуют от 1 месяца. При этом Технопарк не запрашивает промокод, достаточно кликнуть по купону для перехода в раздел со скидками.
Бесплатная доставка по России предоставляется при покупке от n-ной суммы. В акции участвуют товары от брендов BORK, Dyson, Bissell, Jura и др. Для ее активации нужно воспользоваться активным промокодом.
Программа лояльности «Технопарк бонус 5%» доступна только зарегистрированным пользователям. По ее условиям с каждой покупки начисляется 5% кэшбэком. Чтобы бонусы не сгорали, нужно совершать покупки хотя бы каждые 180 дней. Впоследствии оплатить накопленными баллами можно до 50% от стоимости заказа.
По программе лояльности с повышением статуса предлагаются особые условия. Например, при переходе на уровень Elite действуют индивидуальные скидки до 30%, постоянно действует бесплатная доставка, а также есть шанс забронировать товар и получить его первым.
Для активации промокода регистрация на сайте обязательна. После нее клиент сможет получить индивидуальную цену на товар с выгодой от 5%. Для входа в личный кабинет потребуется ввести номер телефона и одноразовый четырехзначный код.
Для использования промокода Технопарк на скидку в интернет-магазине рекомендуется:
Скопировать промокод Технопарк на этой странице сайта, нажав на действующий купон. Произойдет автоматическое перенаправление в каталог товаров Технопарка.
Выбрать понравившийся товар и кликнуть на кнопку «В корзину».
Навести курсор на корзину и нажать на кнопку «Перейти в корзину».
Авторизоваться в системе, если этот шаг еще не выполнен.
В разделе «Программа лояльности» найти строку «Код купона».
Вставить скопированный промокод Технопарк и нажать на кнопку «Ок».
Поставить галочку в поле «Технопарк-Бонус 5%».
Указать электронную почту.
Нажать на кнопку «Оформить заказ и продолжить».
Останется выбрать способ получения товара и способ оплаты. Если выбрана оплата заказа онлайн, потребуется указать данные карты и подтвердить транзакцию при помощи ввода одноразового кода из СМС или мобильного приложения банка.
Если операция пройдет успешно, будет сформировано электронное письмо с деталями заказа. Оно придет на указанную электронную почту. А через время позвонит сотрудник магазина, чтобы подтвердить заказ.
Если для скидки в магазине Технопарк не нужен промокод, клиенту достаточно кликнуть на купон на этой странице сайта. Произойдет автоматическое перенаправление на страницу с выгодными предложениями. Останется только положить товары в корзину, а при переходе к оформлению покупки в корзине отобразится цена со скидкой.
Магазин регулярно устраивает акции и дарит скидки, в числе которых — дисконт за подписку, бонусные баллы на первую покупку, кэшбэк программы лояльности, персональные промокоды и другие предложения.
Действующие дисконтные предложения компании и скидочные купоны собраны в этом разделе. Также узнавать о них можно, оформив подписку на рассылку магазина.
Товары некоторых производителей и крупные покупки доставляются бесплатно.
Скидки в магазине не сочетаются, для одного заказа можно воспользоваться только одним видом дисконта.
Покупать электронику и бытовую технику в магазине можно в кредит и рассрочку. Они предоставляются финансовыми партнерами компании.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Технопарк-код на скидки до 50% на весь ассортимент для авторизованных клиентов
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% на климатическую технику по промокоду Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор высококачественной кухонной посуды «Zwilling» от Технопарк с дисконтом до 24%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 11% на товары для стриминга и киберспорта по купону Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Огромный выбор стильных велосипедов «Electra» всего от 43000 рублей по купону Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Высококачественные мобильные кондиционеры «AURUM» от 22990 рублей по купону Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Эргономические массажные столы от 12990 рублей по купону Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Подарочная карта на 10000 рублей по промокоду Технопарк
|не требуется
|Скидка
|Подарочная карта от Технопарк на 5000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подарочная карта номиналом 3000 рублей по купону Технопарк
|не требуется