Промокоды Вкусмил (Vkusmil) на Январь 2023
Список рабочих купонов и акций Вкусмил. Актуальных промокодов на сегодня: 12
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12%
12%
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Скидка 10% на оба рациона по одному адресу доставки
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Скидка 20% на первый заказ двухдневного рациона
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Бесплатная доставка заказа в ближайший магазин
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Бесплатная доставка заказов курьером
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Оценивайте блюда и получайте бонусы
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-300 рублей на любой заказ от 3000 рублей
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Лучшие промокоды Вкусмил
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 12% на первый заказ для нового клиента
|WHI***
|Промокод
|Скидка 7% на следующий заказ для повторного клиента
|WHI***
|Промокод
|Скидка 10% на оба рациона по одному адресу доставки
|VMT***
|Промокод
|Скидка 20% на первый заказ двухдневного рациона
|20B***
|Скидка
|Бесплатная доставка заказа в ближайший магазин
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов курьером
|не требуется
|Скидка
|Оценивайте блюда и получайте бонусы
|не требуется
|Скидка
|Скидки при увеличении срока заказа
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк баллами в размере 3% от любого заказа
|не требуется
|Скидка
|Оплачивайте баллами до 30% от заказа
|не требуется