Промокоды Kaspersky (Kaspersky) на Декабрь 2025
Список рабочих купонов и акций Kaspersky. Актуальных промокодов на сегодня: 8
10%
Промокод
Скидка +10% на Kaspersky Premium
Действителен до 31.01.2026
Использовано 1 раз
20%
Скидка
-20% скидка на первый год подписки Kaspersky Premium
Действителен до 31.12.2025
Скидка
Бесплатный доступ к Kaspersky Safe Kids
Действителен до 31.01.2026
1519р
Скидка
Базовая защита от 1519 рублей за первый год подписки
Действителен до 31.01.2026
%
Скидка
Освобождение места на компьютерах и мобильных устройствах
Действителен до 31.01.2026
1839р
Скидка
Оптимальная защита от 1839 рублей в год
Действителен до 31.01.2026
7%
Скидка
Универсальное приложение для защиты детей в цифровом мире со скидкой 7%
Действителен до 31.01.2026
51%
Скидка
Kaspersky Premium и MyOffice со скидкой 51%
Действителен до 31.01.2026
