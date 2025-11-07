Payberry — универсальный сервис онлайн-платежей, который объединяет сотни направлений и делает повседневные расчёты проще. На платформе можно оплатить коммунальные услуги, интернет, мобильную связь, штрафы, налоги, переводы и покупки цифровых товаров.

Сервис работает с надёжными платёжными системами и поддерживает разные способы оплаты — банковские карты, электронные кошельки и баланс телефона. Интерфейс Payberry продуман так, чтобы процесс оплаты занимал минимум времени и не требовал регистрации.

Помимо стандартных платежей, пользователи могут пополнять игровые аккаунты, включая Steam и другие площадки. В определённые периоды действуют акции, промокоды и бонусные предложения, благодаря которым часть покупок можно совершать с выгодой.