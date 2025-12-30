50% Промокод Получи скидку 50% на годовые тарифы "Для себя" и "Для семьи" Действителен до 12.01.2026 Использовано 6 раз Открыть промокод Показать детали Новогодние скидки 50% на тарифы "Для себя" и "Для семьи" от Яндекс 360. Дополнительная скидка действует только на тарифы "Для себя" - на 1 ТБ и 2 ТБ, а также "Для семьи" на 200 Гб, 1 ТБ, 2 ТБ.

50% Промокод Яндекс Диск: подключай 1 ТБ со скидкой 50%! Действителен до 12.01.2026 Использовано 1 раз Открыть промокод Показать детали Сохраняйте яркие моменты с новогодними скидками 50% на тарифы "Для себя" и "Для семьи" от Яндекс 360. Предложение доступно для всех, кроме пользователей с действующей Лицензией.

50% Промокод –50% на тарифы "Для себя" и "Для семьи"! Действителен до 12.01.2026 Использовано 1 раз Открыть промокод Показать детали Предложение доступно для всех, кроме пользователей с действующей Лицензией.

40% Промокод Скидка 40% на тарифы 200 ГБ/1ТБ и Семейный 1 ТБ на год Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод Показать детали Предложение доступно для всех, кроме пользователей с действующей Лицензией.

35% Промокод Скидка 35% на тарифы 200 ГБ/1ТБ/3ТБ, Семейный 1 ТБ на месяц/год Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод Показать детали Предложение доступно для всех, кроме пользователей с действующей Лицензией.

35% Промокод Скидка 35% на тарифы 200 ГБ/1ТБ/3ТБ, Семейный 1 ТБ на месяц/год Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод Показать детали Предложение доступно для всех, кроме пользователей с действующей Лицензией.

25% Промокод Скидка 25% на тарифы Яндекс 360 1ТБ, 3ТБ Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод

20% Промокод Скидка 20% на тарифы Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод Показать детали Предложение действует только на личные тарифы: 200Гб, 1ТБ и 3ТБ и для пользователей без действующей подписки. Предложение не доступно при. переходе на более дорогой тариф.

20% Промокод Скидка 20% на личные тарифы: 200Гб, 1ТБ и 3ТБ Действителен до 31.01.2026 Открыть промокод Показать детали Действует для пользователей без действующей подписки. Предложение не доступно при переходе на более дорогой тариф.

50% Скидка Скидка до 50% на тариф "Для работы" 1 ТБ на первые три месяца Действителен до 31.01.2026 Использовать скидку

20% Скидка Тариф "Для себя" 1 ТБ со скидкой 20% на первые 3 месяца Действителен до 31.01.2026 Использовать скидку

16% Скидка –16% на тариф "Для семьи" 1 ТБ на первые три месяца Действителен до 31.01.2026 Использовать скидку