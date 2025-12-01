% Промокод Эксклюзив 60 дней подписки за 1 рубль для всех без активной мультиподписки Яндекс Плюс Действителен до 31.12.2025 Использовано 2 раза Открыть промокод Показать детали

45 дней бесплатно или для тех, у кого последняя активная подписка закончилась более 30 дней назад — 60 дней за 1 рубль