Промокоды Ясно (Yasno) на Август 2025

Список рабочих купонов и акций Ясно. Актуальных промокодов на сегодня: 12

10%
10%
Промокод
Скидка 20% на первую сессию
Активен до 12/30/2025
Открыть Промокод
60%
60%
Акция
Подарки + доход от 60% для психологов
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
50%
50%
Акция
Скидка до 50% для корпоративных клиентов
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
35%
35%
Акция
До -35% - все акции и бонусы
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
%
Акция
Вебинары и воркшопы для ваших сотрудников
Активен до 8/15/2025
Открыть Акцию
Акция
Бесплатная база знаний о психологии
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
%
Акция
Проверка интернет-связи для сессии
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
28500Р
28500Р
Акция
Подарочные сертификаты до 28 500 рублей
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
3150Р
3150Р
Акция
Сессии от 3150 рублей
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
%
Акция
4 500 проверенных специалистов
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
Акция
Помощь с подбором психолога
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию
%
Акция
Оплата картами РФ и иностранных банков
Активен до 9/30/2025
Открыть Акцию

