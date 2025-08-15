Промокоды Ясно (Yasno) на Август 2025
Список рабочих купонов и акций Ясно. Актуальных промокодов на сегодня: 12
- Все
- Промокод
- Скидка
10%
10%
Промокод
Скидка 20% на первую сессию
60%
60%
Акция
Подарки + доход от 60% для психологов
50%
50%
Акция
Скидка до 50% для корпоративных клиентов
35%
35%
Акция
До -35% - все акции и бонусы
%
Акция
Вебинары и воркшопы для ваших сотрудников
Акция
Бесплатная база знаний о психологии
%
Акция
Проверка интернет-связи для сессии
28500Р
28500Р
Акция
Подарочные сертификаты до 28 500 рублей
3150Р
3150Р
Акция
Сессии от 3150 рублей
%
Акция
4 500 проверенных специалистов
Акция
Помощь с подбором психолога
%
Акция
Оплата картами РФ и иностранных банков
Похожие промокоды
97%
Акция
Домен .MOM со скидкой 97%
5000р
Акция
Скидка до 5000 рублей на HONOR 400 | 400 Pro + подарки
50%
Акция
Скидки на бизнес-книги до 50%
Популярные магазины
Лучшие промокоды Ясно
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% на первую сессию
|KPR***
|Скидка
|Подарки + доход от 60% для психологов
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 50% для корпоративных клиентов
|не требуется
|Скидка
|До -35% - все акции и бонусы
|не требуется
|Скидка
|Вебинары и воркшопы для ваших сотрудников
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная база знаний о психологии
|не требуется
|Скидка
|Проверка интернет-связи для сессии
|не требуется
|Скидка
|Подарочные сертификаты до 28 500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Сессии от 3150 рублей
|не требуется
|Скидка
|4 500 проверенных специалистов
|не требуется