Последние новости на утро 4 сентября 2021: Захарова ответила на заявление, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений

«КП» – о последних новостях на утро 4 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 4 сентября 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который накануне похвастался что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений.

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет», - пошутила Захарова, попросив Арестовича продолжать говорить, так как она его «любит ушами».

К слову, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что США «видят свою ключевую роль» в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, и теперь кризис на юго-востоке Незалежной будет обсуждаться «не только в нормандском формате, но и в более широком» — с участием американцев.

Тем временем президент России Владимир Путин вручил госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в разных регионах страны, а также посетил космодром Восточный, где осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара». В Амурскую область глава государства прибыл из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме. В пятницу, 3 сентября, Владимир Путин открыл пленарное заседание ВЭФ, «КП» собрала самые яркие цитаты из выступления президента.