Царь Петр, дав свободу женщинам, победил под Полтавой шведов

Репродукция картины Алексея Кившенко «Капитуляция шведской армии», 1887 год. Фото: wikipedia.org

“...Швед, русский - колет, рубит, режет

Бой барабанный, клики, скрежет,

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон.

………..

Но близок, близок миг победы.

Ура! Мы ломим; гнутся шведы».

«Полтава». Александр Пушкин.

Часть 27. ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8, ЧАСТЬ 9, ЧАСТЬ 10, ЧАСТЬ 11, ЧАСТЬ 12, ЧАСТЬ 13, ЧАСТЬ 14, ЧАСТЬ 15, ЧАСТЬ 16, ЧАСТЬ 17, ЧАСТЬ 18, ЧАСТЬ 19, ЧАСТЬ 20, ЧАСТЬ 21, ЧАСТЬ 22, ЧАСТЬ 23, ЧАСТЬ 24, ЧАСТЬ 25, ЧАСТЬ 26

После тяжкого поражения от шведов под Нарвой в 1700 году 28-летний российский царь Петр Первый, горя желанием одержать реванш, взялся, не побоимся этого слова - с особым остервенением ломать старую патриархальную Россию. Создавать на обломках оной новое сильное государство с упором на развитие армии, экономики, науки и даже… семейных ценностей, замешанных на любви. Явно царь понимал, что семья - фундамент всякого государства. А потому семья должна быть крепкой и многодетной. В этом залог победы над ненавистной Швецией.

ДАМЫ ВЫБИРАЮТ КАВАЛЕРОВ

Первым делом царь велел вывести женщин из домашнего затворничества. Мужьям приходить на устраиваемые им увеселительные ассамблеи с женами и дочерьми, дабы те развивались умственно и культурно, дочери бы могли знакомиться с кавалерами.

Также Петр отменил брачный сговор родителей на венчание их детей. Обязал предоставить молодежи свободу брачного выбора. А также после помолвки установил для молодых испытательный период 6 недель до венчания. На этот счет в Петровском указе от 1702 года сказано: «Если же жених невесту взять не похочет или невеста замуж идти не похочет же, и в том быть свободе». Священникам при венчании полагалось «накрепко допрашивати» молодых, по своей ли воле они вступают в брак.

Наверняка еще и личный горький опыт Петра — когда мать насильно его женила на нелюбимой - сказался на принятии царем таких решений.

Что касается экономики и военных дел, то по этой части при Петре было заложено и возведено более трех десятков новых городов, самые крупные из которых Екатеринбург, Пермь, Омск, Таганрог, не говоря уже о Петербурге. Уверенность Петра в победе над самой сильною в мире шведской армией была настолько непоколебимой, что царь взялся строить свой главный город - Северную столицу, как мы уже писали в предыдущей части, прямо на вражеской - шведской на тот момент территории.

ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕМУ ГОЛОВА

Говоря о военных реформах, как подчеркивает в своих лекциях историк Владимир Мединский, нельзя не сказать о военном образовании. Петр ввел впервые обязательное обучение дворян и духовенства. Еще в 1701 году в Москве открылась школа математических и навигационных наук. Располагалась она в Сухаревской башне. Наверху была обсерватория с телескопом. Руководили школой крупные ученые того времени, среди преподавателей был Леонтий Магницкий, автор самого первого учебника по арифметике. Учились там 500 детей. В основном, будущие офицеры и штурманы флота. Затем были открыты первая гимназия, медицинская, артиллерийская, инженерная школы.

Петр Первый пытался создать всесословную начальную школу. Первые открылись при уральских заводах. Петр мечтал создать бесплатные школы в каждой губернии, но сил, денег и времени не хватало.

Наряду с армией создавалась и система военного управления. Боевая подготовка, обмундирование, снаряжение, снабжение. Петр учредил провиантский приказ. Склады приказа располагались во многих городах. Он системно создавал военно-промышленный комплекс. Создавались оружейные предприятия. Были определены точные размеры хлебного жалования. И средства на варочные продукты – овощи, мясо, рыбу. Введены нормы питания на солдата, матроса. Матросов полагалось кормить даже осетриной. Правда эта ныне деликатесная царь-рыба водилась тогда в изобилии чуть ли не по всем рекам, включая нашу Москву-реку

Разносторонность Петра не знала границ. Помимо всяческих увлечений, он прослыл еще и ботаником, и фармацевтом, основав Аптекарский огород. Ныне это Ботанический сад МГУ. Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу. «Чтобы каждый гражданин смог их различить, - сказал Петр. - Это необходимо образованному человеку». Нынешний главный клинический госпиталь имени Бурденко также является Петра творением, построенным по его указу для лечения болящих людей.

ПЕРЕЛОМ ПОД ПОЛТАВОЙ

Параллельно с делами мирными Петр постоянно вел затяжную Северную войну со шведами с 1700 по 1721 год. Значительным переломом в той войне в нашу пользу явилась, как всем известно Полтавская битва 8 июля 1709 года. Даже не смотря на предательство и удар нам в спину от украинского гетмана Мазепы, Петр одержал тогда блистательную победу, разгромив, пленив шведскую армию с ее высокими военачальниками. Интересно, что этих же плененных шведских генералов наш царь усадил за свой стол и устроил с ними пир за победу. За нашу победу.

Забегая наперед, скажем, что Петр тогда получил много полезных пленников - специалистов по разным профилям, послужившим потом во благо государства Российского. Обращались с ними вполне хорошо. Шведам и прочим плененным европейцам разрешалось жениться на наших женщинах, не переходя при этом в Православную веру.

***

К исходу Полтавской битвы шведскому королю вместе с Мазепой удалось бежать и спасаться какое-то время в Османской империи. Однако до подписания мирного договора со Швецией было еще далеко. Побежденный и униженный Карл Двенадцатый вернулся на родину и долго еще не хотел уступать Петру. Время от времени этот Карл собирал войска и пытался у нас что-то отвоевать. Но с каждой такой попыткой терял все больше и больше своих территорий. Похоже, что на почве череды поражений от русской армии у короля, как бы сейчас сказали, поехала крыша. Действия и приказы Карла Двенадцатого становились все более неадекватными, опасными для его армии и страны. Потому есть версия, что короля убили его же приближенные.

Как это случилось, а также более подробно о подготовке Петра Первого к Полтавской битве, о ходе того сражения наши читатели могут узнать из интересных и поучительных лекций Владимира Мединского. Послушать можно по этой ссылке.