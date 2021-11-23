Что произошло в ночь на 23 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 23 ноября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 22 ноября, Вашингтон объявил об очередных санкциях против газопровода «Северный поток — 2», в этот раз ограничения касаются двух российских судов и одной компании, участвующих в реализации проекта. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что госдеп предоставил американскому конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), где перечислены «два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2».