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Общество23 ноября 2021 4:22

Что произошло в ночь на 23 ноября

Госсекретарь США заявил о введении новых санкций против «Северного потока — 2»
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 23 ноября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 23 ноября 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 22 ноября, Вашингтон объявил об очередных санкциях против газопровода «Северный поток — 2», в этот раз ограничения касаются двух российских судов и одной компании, участвующих в реализации проекта. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что госдеп предоставил американскому конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), где перечислены «два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток — 2».