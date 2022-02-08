Что произошло в ночь на 8 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 8 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с приехавшей накануне в Киев главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за позиции Берлина в отношении газопровода «Северный поток — 2» и отказа поставлять Незалежной оружие. По крайней мере, так утверждает журналист телеканала CNN Джейк Таппер со ссылкой на неназванный «источник, близкий к украинскому правительству».

Еще одна сенсационная новость просочилась с Украины: Киев обратился к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов противоракетных комплексов THAAD. И тут же в Киеве стали раздаваться восторженные комментарии разномастных спецов: если Украина получит от США комплексы THAAD, то входящая в их состав РЛС сможет отслеживать обстановку над существенной частью России. Так ли это? Чем такие комплексы грозят нам? На эти и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить старшего офицера Главного штаба ВКС РФ полковника Александра Смирнова.

Однако главная новость прошедшей ночи – итоги переговоров президентов России и Франции в Кремле. Лидеры двух стран более пяти часов обсуждали вопросы европейской безопасности и варианты решения украинского кризиса. После встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном вышли к журналистам и рассказали, о чем они говорили и о чем договорились.

В частности, Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и начнет «возвращать» Крым военным путем, победителей не будет. А еще рассказал, как несколько лет назад «по гуманитарным соображениям» обещал Петру Порошенко предоставить политическое убежище в нашей стране, если у него возникнут сложности.

Примерно в то же время пресс-конференция лидеров двух стан проходила и за океаном, в Вашингтоне. президент США Джо Байден в Белом доме встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам своих переговоров они рассказывали о санкциях против России.

К слову, о санкциях. В министерстве иностранных дел России считают, что Запад готов выдумать для них повод. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин, назвав пресловутое «нападение России на соседние страны» бредовой идеей-фикс западных политиков.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что недавние публикации западных СМИ о «вторжении» на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации.

Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище. Инициативу в беседе с «КП» прокомментировал адвокат, специализирующийся на делах о самообороне, президент адвокатской коллегии «Вердиктъ» Алексей Паршин.

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