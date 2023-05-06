Что произошло за день 6 мая: главные новости

В Нижнем Новгороде произошло покушение на российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Новгороде произошло покушение на российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился мужчина, Прилепин оказался тяжело ранен. Чудом не пострадала дочь писателя, которую высадили из автомобиля незадолго до взрыва. Также находившийся в машине водитель - друг и соратник Прилепина, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным «Злой», - погиб.

После случившегося в Новгородской области был объявлен план "Перехват". По горячим следам был задержан подозреваемый в покушении. СК России квалифицировал покушение на Захара Прилепина как теракт. Мотивом теракта может быть месть украинских боевиков.

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне был коронован король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Его Величество Карл III.

Европейский союз предложил странам-членам объединения платить украинским беженцам для того, чтобы мотивировать их возвращаться на родину.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вскоре ФРГ полностью утратит свое политическое и экономическое лидерство в Европе, если продолжит следовать своему нынешнему курсу.

Президент США Джо Байден вновь оговорился, призвав не дать бывшему американскому лидеру Бараку Обаме выиграть следующие президентские выборы в Соединенных Штатах. На самом деле американский лидер имел в виду Дональда Трампа - именно он готовится соперничать с ним в президентской гонке.

Пользователей Twitter возмутило поведение Джо Байдена в мексиканском кафе Taqueria Habanero в Вашингтоне. Президент США попросил посетителя не прыгать. Однако в том месте, куда он обращался, никого не было. Президента заподозрили в психических заболеваниях и потребовали его отставки.

Министерство транспорта Крыма в субботу, 6 мая, сообщило о восстановлении движения по Крымскому мосту. Оно приостанавливалось по техническим причинам.

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года упал до минимальных за всю историю 16,6%. Об этом говорят данные национальных центробанков и статслужб.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что нежелание международного сообщества признавать нацизм на Украине погубит страны Запада.

Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена трех российских летчиков. В ведомстве отметили, что переговоры с киевским режимом были сложными.

В парке Оренбурга обрушилась карусель, а в результате инцидента пострадало около 15 человек, большинство из которых — дети.