  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Harman.club

Промокоды Harman.club на Август

Скидки и купоны Harman на Август 2022

72%
купон

Скидка
По купону Harman покупайте накладные наушники с дисконтом до 72%
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

69%
купон

Скидка
Скидки до 69% на игровые наушники с микрофоном по промокоду Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

59%
купон

Скидка
Получите дисконт до 59% на внутриканальные наушники
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Закажи полностью беспроводные наушники с экономией до 50%
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

45%
купон

Скидка
Морская серия акустических систем с дисконтом до 45% по купону Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

43%
купон

Скидка
Сэкономь до 43% при покупке наушников с шумоподавлением
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

43%
купон

Скидка
По купону Harman скидки до 43% на детские наушники
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

23%
купон

Скидка
Промокод Harman.club: дарим выгоду до 23% на Док-станции
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по промокоду Harman

Подробнее о способах и цене доставки на сайте Harman.

Истекает через 152 дня Открыть Акцию

19%
купон

Скидка
Получи дисконт до 19% на умные колонки
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

22%
купон

Скидка
Экономия до 22% на звуковые панели и домашний кинотеатр с промокодом Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

1591Р
купон

Скидка
По купону Harman покупайте акустические системы для автомобиля от 1591 рубля
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

72%
купон

Скидка
По купону Harman покупайте накладные наушники с дисконтом до 72%
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

69%
купон

Скидка
Скидки до 69% на игровые наушники с микрофоном по промокоду Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

59%
купон

Скидка
Получите дисконт до 59% на внутриканальные наушники
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Закажи полностью беспроводные наушники с экономией до 50%
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

45%
купон

Скидка
Морская серия акустических систем с дисконтом до 45% по купону Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

43%
купон

Скидка
Сэкономь до 43% при покупке наушников с шумоподавлением
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

43%
купон

Скидка
По купону Harman скидки до 43% на детские наушники
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

23%
купон

Скидка
Промокод Harman.club: дарим выгоду до 23% на Док-станции
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по промокоду Harman

Подробнее о способах и цене доставки на сайте Harman.

Истекает через 152 дня Открыть Акцию

19%
купон

Скидка
Получи дисконт до 19% на умные колонки
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

22%
купон

Скидка
Экономия до 22% на звуковые панели и домашний кинотеатр с промокодом Harman
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

1591Р
купон

Скидка
По купону Harman покупайте акустические системы для автомобиля от 1591 рубля
Истекает через 152 дня Открыть Акцию

Похожие промокоды

Xcom

-2000Р

Промокод

Получите дисконт 2000 рублей на ноутбуки Xiaomi

Weissgauff

-1000Р

Промокод

Промокод Weissgauff дарит выгоду 1000 рублей на покупку электрического штопора

REDMOND

-149Р

Акция

Мерч и одежда REDMOND в широком ассортименте от 149 рублей

Корпорация Центр

/

Акция

Широкий ассортимент массажеров для тела

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

25%
купон

Скидка
Беспроводные колонки в большом ассортименте со скидками до 25% в Чёрную пятницу по прмоокоду HARMAN
Открыть Акцию

20%
купон

Промокод
Скидки до 20% в честь Чёрной Пятницы по промокоду HARMAN
Открыть Промокод

75%
купон

Скидка
Зарегистрируйся на сайте и получай скидки до 75% в наш День рождения по купону Harman
Открыть Акцию

73%
купон

Скидка
Промокод Harman: скидки до 73% на спортивные наушники
Открыть Акцию

70%
купон

Скидка
Сэкономьте до 70% при покупке сабвуферов для автомобиля
Открыть Акцию

20%
купон

Промокод
Дарим выгоду 20% на звуковые панели по купону Harman.club

Скидка не суммируется с другими акциями и промокодами.

Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Аудио от Harman.club (JBL & Harman Kardon)

В официальном магазине Harman.club продается разнообразная акустическая техника от известных мировых брендов. Гостям сайта предлагают аудиосистемы для дома, профи и авто, колонки с наушниками и оборудование для игровых ПК. На многие позиции распространяются скидки по распродажам и д ... ругим разовым акциям. Право на дополнительные бонусы дают промокоды Harman.club (JBL & Harman Kardon). Для снижения цены товара достаточно указать такой код при оформлении покупки. Подарочным купоном продавца можно воспользоваться прямо сейчас, бесплатно и без всяких условий.


Посетить Harman.club
Контакты Harman.club

Юридический адрес:
127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, стр.1

Электронная почта:
orders@harman.club

Телефон:
+7 (800) 707-91-32

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Harman.club

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — аудиотехника для дома и профессионального применения

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — аудиотехника для дома и профессионального применения

Фирменный магазин Harman.club (JBL & Harman Kardon) предлагает аудиотехнику для домашнего и профессионального использования. На сайте продается продукция 4 популярных брендов. Акустические системы и сабвуферы Infinity отлично впишутся в интерфейс современного автомобиля. Торговая марка JBL уже более 70 лет считается знаком качества в мировой музыкальной индустрии. Неменьшей популярностью среди профессионалов пользуется техника, маркированная AKG и Harman/Kardon.

Сервисные центры компании работают сегодня в десятках городов России. Многие товары на сайте можно купить со значительной скидкой. Например, у техники в разделе Sale единственной причиной уценки является поврежденная упаковка. Если у клиента есть промокод, он тоже поможет снизить расходы на покупку. Действуют здесь и разовые скидочные акции.

Что продают в этом магазине

На сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon) есть следующие разделы:

  • Домашние аудиосистемы. Акустика, саундбары и сабвуферы.

  • Колонки. Стандартные и беспроводные динамики, акустические системы.

  • Для профессионалов. Техника для концертов, дискотек и других развлечений в общественных местах.

  • Для авто и катеров. Акустические системы, сабвуферы, усилители для современных транспортных средств.

  • Наушники. Беспроводные, внутриканальные, накладные и спортивные модели.

  • Игровая серия. Техника и аксессуары для поклонников компьютерных игр.

Предложения со скидкой легко обнаружить по красному стикеру с процентом и перечеркнутой старой цене. При заказе некоторых позиций дарят бонус, если правильно ответить на вопрос, посвященный музыке. Также никогда не стоит забывать о возможности использовать промокод. Если не ввести его при оформлении заказа в корзине, придется перенести бонус на следующую покупку.

Краткая история бренда

История компании Harman International Industries началась в 1953 году с создания небольшой фирмы, учредителями которой стали американские инженеры Кардон и Харман. Выпуская инновационную по тем временам акустику, партнеры быстро добились финансового успеха. Через несколько лет Кардон решил покинуть проект, продав Харману свою долю в предприятии.

К середине семидесятых компания становится заметным игроком американского рынка домашней акустики. Затем был небольшой спад и возвращение на ведущие позиции в конце девяностых. С 2017 года организация является независимым подразделением Samsung Electronics. Сумма сделки оценивается в 8 млрд долларов. Сегодня в состав корпорации входит более 20 брендов, некоторые из них доступны посетителям интернет-магазина Harman.club (JBL & Harman Kardon).

Как оплатить покупку

Для оплаты товара на сайте принимают банковские карты Visa, JCB, MasterCard. Можно также сделать перевод через сервисы Google Pay и Apple Pay. Обработка платежа ведется на безопасной странице процессинговой системы, что исключает попадание персональной информации в третьи руки, включая сотрудников интернет-магазина. При возврате товара средства зачисляют на карту, с которой пришла последняя оплата. Если клиент рассчитывается в момент приема посылки, лучше подготовить наличные. Есть ли терминал у курьера или сотрудников пункта выдачи, рекомендуется уточнять отдельно.

Как доставляют посылки

Компания Harman предлагает несколько вариантов доставки заказов. Жители Москвы и столичного региона могут получить посылку от курьера, рассчитавшись после проверки содержимого. В других областях подобная доставка доступна только после предварительной оплаты. Также заказы выдают в пунктах самовывоза, адрес согласовывается при оформлении покупки.

Сроки составляют от 1 до 7 рабочих дней в зависимости от удаленности населенного пункта. На получение отводится 3 календарных дня с момента отправки СМС-сообщения. Если заказчик или его представитель не успеет забрать посылку, сделка будет аннулирована. В личном кабинете на сайте продавца можно следить за перемещением груза.

Порядок возврата товара

Товар надлежащего качества, сохранивший начальный вид и комплектацию, разрешено вернуть в течение 7 дней. Некоторые технически сложные объекты (модели с сенсорным экраном, функцией беспроводной связи и т. д.) в Harman.club (JBL & Harman Kardon) обратно не принимают. Это касается и предметов личной гигиены, к которым, в частности, причисляют внутриканальные наушники. 

Если неисправность обнаружилась после приема посылки, следует сдать товар в авторизованный сервисный центр. Там должны подтвердить наличие заводского дефекта и выдать соответствующий акт. Этот документ нужно приложить к заявлению о возврате или обмене вместе с оригиналом чека. Деньги должны перечислить не позднее 10 рабочих дней. Возврат иногда затягивается на месяц.

Как активировать промокод на сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon)

Как активировать промокод на сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon)

Промокодом называют комбинацию символов или слово, содержащееся в бесплатном купоне продавца. Нужно сообщить эту информацию при оформлении заказа в корзине. Иногда в предложении отсутствует какой-либо код. Это означает, что для активации купона достаточно перейти по ссылке напротив. Действующие акции магазина собраны на этой странице. Воспользоваться предложением очень просто, оно доступно без каких-либо условий. Порядок действий для получения скидки по промокоду:

  1. Скопировать код купона и перейти по ссылке на сайт Harman.

  2. Выбрать товар.

  1. Перейти в корзину для оформления заказа.

  2. Заполнить поля в форме «Личные данные».

  3. Вставить скопированную комбинацию в поле «Промокод или номер купона». 

  1. Нажать Ok, чтобы убедиться в получении скидки.

  2. Указать адрес и выбрать способ доставки.

  3. Согласовать процедуру оплаты и закончить покупку.

Регистрация на сайте позволит значительно сократить процесс оформления заказа в дальнейшем.

Часто задаваемые вопросы про Harman.club

★ Какие гарантии качества для клиентов?

Harman.club (JBL & Harman Kardon) — официальный инернет-магазин производителя, и этим все сказано.

★ Удобно ли делать заказы с телефона или другого мобильного устройства?

У сайта есть версия для браузеров девайсов, поэтому проблем не возникнет.

★ Почему на отдельные товары с поврежденной упаковкой такие внушительные скидки?

Здесь нет подвоха, просто компания таким образом дарит клиентам дополнительный дисконт.

★ Дает ли регистрация на сайте какие-то дополнительные преимущества?

Постоянные клиенты сразу получают уведомления об акциях. В остальном особых привилегий пока нет.

★ Сочетаются ли промокоды с другими акциями?

Это зависит от конкретной ситуации, но чаще всего нет.

Лучшие промокоды Harman.club

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо купону Harman покупайте накладные наушники с дисконтом до 72%не требуется
СкидкаСкидки до 69% на игровые наушники с микрофоном по промокоду Harmanне требуется
СкидкаПолучите дисконт до 59% на внутриканальные наушникине требуется
СкидкаЗакажи полностью беспроводные наушники с экономией до 50%не требуется
СкидкаМорская серия акустических систем с дисконтом до 45% по купону Harmanне требуется
СкидкаСэкономь до 43% при покупке наушников с шумоподавлениемне требуется
СкидкаПо купону Harman скидки до 43% на детские наушникине требуется
СкидкаПромокод Harman.club: дарим выгоду до 23% на Док-станциине требуется
СкидкаБесплатная доставка по промокоду Harmanне требуется
СкидкаПолучи дисконт до 19% на умные колонкине требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.