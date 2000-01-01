72%
купон
69%
купон
59%
купон
50%
купон
45%
купон
43%
купон
43%
купон
23%
купон
Беспл
доставка
Подробнее о способах и цене доставки на сайте Harman.
19%
купон
22%
купон
1591Р
купон
72%
купон
69%
купон
59%
купон
50%
купон
45%
купон
43%
купон
43%
купон
23%
купон
Беспл
доставка
Подробнее о способах и цене доставки на сайте Harman.
19%
купон
22%
купон
1591Р
купон
25%
купон
20%
купон
75%
купон
73%
купон
70%
купон
20%
купон
Скидка не суммируется с другими акциями и промокодами.
1 оценка поставлена средняя 5
В официальном магазине Harman.club продается разнообразная акустическая техника от известных мировых брендов. Гостям сайта предлагают аудиосистемы для дома, профи и авто, колонки с наушниками и оборудование для игровых ПК. На многие позиции распространяются скидки по распродажам и д ... ругим разовым акциям. Право на дополнительные бонусы дают промокоды Harman.club (JBL & Harman Kardon). Для снижения цены товара достаточно указать такой код при оформлении покупки. Подарочным купоном продавца можно воспользоваться прямо сейчас, бесплатно и без всяких условий.
Юридический адрес:
127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, стр.1
Электронная почта:
orders@harman.club
Телефон:
+7 (800) 707-91-32
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Фирменный магазин Harman.club (JBL & Harman Kardon) предлагает аудиотехнику для домашнего и профессионального использования. На сайте продается продукция 4 популярных брендов. Акустические системы и сабвуферы Infinity отлично впишутся в интерфейс современного автомобиля. Торговая марка JBL уже более 70 лет считается знаком качества в мировой музыкальной индустрии. Неменьшей популярностью среди профессионалов пользуется техника, маркированная AKG и Harman/Kardon.
Сервисные центры компании работают сегодня в десятках городов России. Многие товары на сайте можно купить со значительной скидкой. Например, у техники в разделе Sale единственной причиной уценки является поврежденная упаковка. Если у клиента есть промокод, он тоже поможет снизить расходы на покупку. Действуют здесь и разовые скидочные акции.
На сайте Harman.club (JBL & Harman Kardon) есть следующие разделы:
Домашние аудиосистемы. Акустика, саундбары и сабвуферы.
Колонки. Стандартные и беспроводные динамики, акустические системы.
Для профессионалов. Техника для концертов, дискотек и других развлечений в общественных местах.
Для авто и катеров. Акустические системы, сабвуферы, усилители для современных транспортных средств.
Наушники. Беспроводные, внутриканальные, накладные и спортивные модели.
Игровая серия. Техника и аксессуары для поклонников компьютерных игр.
Предложения со скидкой легко обнаружить по красному стикеру с процентом и перечеркнутой старой цене. При заказе некоторых позиций дарят бонус, если правильно ответить на вопрос, посвященный музыке. Также никогда не стоит забывать о возможности использовать промокод. Если не ввести его при оформлении заказа в корзине, придется перенести бонус на следующую покупку.
История компании Harman International Industries началась в 1953 году с создания небольшой фирмы, учредителями которой стали американские инженеры Кардон и Харман. Выпуская инновационную по тем временам акустику, партнеры быстро добились финансового успеха. Через несколько лет Кардон решил покинуть проект, продав Харману свою долю в предприятии.
К середине семидесятых компания становится заметным игроком американского рынка домашней акустики. Затем был небольшой спад и возвращение на ведущие позиции в конце девяностых. С 2017 года организация является независимым подразделением Samsung Electronics. Сумма сделки оценивается в 8 млрд долларов. Сегодня в состав корпорации входит более 20 брендов, некоторые из них доступны посетителям интернет-магазина Harman.club (JBL & Harman Kardon).
Для оплаты товара на сайте принимают банковские карты Visa, JCB, MasterCard. Можно также сделать перевод через сервисы Google Pay и Apple Pay. Обработка платежа ведется на безопасной странице процессинговой системы, что исключает попадание персональной информации в третьи руки, включая сотрудников интернет-магазина. При возврате товара средства зачисляют на карту, с которой пришла последняя оплата. Если клиент рассчитывается в момент приема посылки, лучше подготовить наличные. Есть ли терминал у курьера или сотрудников пункта выдачи, рекомендуется уточнять отдельно.
Компания Harman предлагает несколько вариантов доставки заказов. Жители Москвы и столичного региона могут получить посылку от курьера, рассчитавшись после проверки содержимого. В других областях подобная доставка доступна только после предварительной оплаты. Также заказы выдают в пунктах самовывоза, адрес согласовывается при оформлении покупки.
Сроки составляют от 1 до 7 рабочих дней в зависимости от удаленности населенного пункта. На получение отводится 3 календарных дня с момента отправки СМС-сообщения. Если заказчик или его представитель не успеет забрать посылку, сделка будет аннулирована. В личном кабинете на сайте продавца можно следить за перемещением груза.
Товар надлежащего качества, сохранивший начальный вид и комплектацию, разрешено вернуть в течение 7 дней. Некоторые технически сложные объекты (модели с сенсорным экраном, функцией беспроводной связи и т. д.) в Harman.club (JBL & Harman Kardon) обратно не принимают. Это касается и предметов личной гигиены, к которым, в частности, причисляют внутриканальные наушники.
Если неисправность обнаружилась после приема посылки, следует сдать товар в авторизованный сервисный центр. Там должны подтвердить наличие заводского дефекта и выдать соответствующий акт. Этот документ нужно приложить к заявлению о возврате или обмене вместе с оригиналом чека. Деньги должны перечислить не позднее 10 рабочих дней. Возврат иногда затягивается на месяц.
Промокодом называют комбинацию символов или слово, содержащееся в бесплатном купоне продавца. Нужно сообщить эту информацию при оформлении заказа в корзине. Иногда в предложении отсутствует какой-либо код. Это означает, что для активации купона достаточно перейти по ссылке напротив. Действующие акции магазина собраны на этой странице. Воспользоваться предложением очень просто, оно доступно без каких-либо условий. Порядок действий для получения скидки по промокоду:
Скопировать код купона и перейти по ссылке на сайт Harman.
Выбрать товар.
Перейти в корзину для оформления заказа.
Заполнить поля в форме «Личные данные».
Вставить скопированную комбинацию в поле «Промокод или номер купона».
Нажать Ok, чтобы убедиться в получении скидки.
Указать адрес и выбрать способ доставки.
Согласовать процедуру оплаты и закончить покупку.
Регистрация на сайте позволит значительно сократить процесс оформления заказа в дальнейшем.
Harman.club (JBL & Harman Kardon) — официальный инернет-магазин производителя, и этим все сказано.
У сайта есть версия для браузеров девайсов, поэтому проблем не возникнет.
Здесь нет подвоха, просто компания таким образом дарит клиентам дополнительный дисконт.
Постоянные клиенты сразу получают уведомления об акциях. В остальном особых привилегий пока нет.
Это зависит от конкретной ситуации, но чаще всего нет.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|По купону Harman покупайте накладные наушники с дисконтом до 72%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 69% на игровые наушники с микрофоном по промокоду Harman
|не требуется
|Скидка
|Получите дисконт до 59% на внутриканальные наушники
|не требуется
|Скидка
|Закажи полностью беспроводные наушники с экономией до 50%
|не требуется
|Скидка
|Морская серия акустических систем с дисконтом до 45% по купону Harman
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь до 43% при покупке наушников с шумоподавлением
|не требуется
|Скидка
|По купону Harman скидки до 43% на детские наушники
|не требуется
|Скидка
|Промокод Harman.club: дарим выгоду до 23% на Док-станции
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка по промокоду Harman
|не требуется
|Скидка
|Получи дисконт до 19% на умные колонки
|не требуется