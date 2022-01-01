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Беспл
доставка
Бесплатная доставка осуществляется при заказе на сумму от 1900 рублей по СПБ и ближайшим пригородам.
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купон
58%
купон
85%
купон
25%
купон
45%
купон
49%
купон
40%
купон
45%
купон
35%
купон
Беспл
доставка
Бесплатная доставка осуществляется при заказе на сумму от 1900 рублей по СПБ и ближайшим пригородам.
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90%
купон
300Р
на ВСЁ
Промокод действует для всех клиентов на все товары, в том числе на акционные и на товары по соцкарте.
90%
купон
90%
купон
300Р
купон
Промокод действует для всех клиентов на все товары, в том числе на акционные и на товары по соцкарте. Минимальная сумма заказа для использования промокода 3000 рублей.
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Минимальная сумма заказа – 3000 рублей. Промокод суммируется с акциями и скидками по карте Детская.
2 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-гипермаркет товаров для всей семьи с акцентом на детский ассортимент Хелптумама предлагает десятки тысяч позиций для гигиены, ухода, кормления, развития малыша. Ритейлер работает на основании договора дистрибьюции, заключенного с популярными детскими брендами, что гарантирует ... подлинное качество продукции. Желающие сэкономить могут купить детский товар по специальной цене, расплатившись социальной картой «Детская» или «Дошкольная». Также клиентам доступны промокоды от HelpToMama, дающие право на персональную скидку.
Юридический адрес:
196084, г.Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, к.4, этаж 2, пом.61-Н, офис 3
Электронная почта:
sales@helptomama.ru
Телефон:
8 (800) 250-33-14
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Надежный помощник каждой мамы — онлайн-магазин Хелптумама — предлагает более 20 тысяч товаров для ухода за малышом и всей семьи. Ритейлер является официальным дистрибьютором популярных детских брендов. Здесь можно найти все для счастливого детства и маминого комфорта: памперсы, смеси, пюре, игрушки, одежду, подарки, книжки, косметику, конструкторы и многое другое.
Интернет-магазин гарантирует свежесть и высокое качество продуктов питания. В складских помещениях HelpToMama соблюдается принцип товарного соседства и поддерживается требуемая для хранения товаров температура. Транспортному терминалу класса «А» интернет-магазина присвоен международный сертификат ISO 9001.
Благодаря прямым договорам с производителями ритейлер устанавливает умеренные цены на весь ассортимент и постоянно проводит выгодные акции. Также клиентам магазина доступны промокоды на скидку, с помощью которых можно существенно снизить стоимость заказа.
Среди бестселлеров HelpToMama числятся игрушки-антистресс, подгузники для малюток и взрослых, одноразовые пеленки, детское фруктовое и овощное пюре, соки. Высоким спросом пользуются позиции, на которые часто запускаются акции и даются большие скидки. В частности, детские подгузники, развивающие игрушки, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, коляски, уходовая косметика, посуда, товары для гигиены, автокресла и многое другое для взрослых и детей.
Магазин поддерживает региональную программу Санкт-Петербурга, в рамках которой жителям города, имеющим детей, выдается социальная карта «Детская» или «Дошкольная». На эти карты родителям начисляются социальные выплаты, которыми они должны распоряжаться только в интересах ребенка. То есть они могут потратить начисляемые суммы исключительно на детские товары в авторизованных программой магазинах, в числе которых HelpToMama.
По социальной карте в магазине Хелптумама можно купить тысячи товаров в категориях: подгузники и гигиена, детское питание, товары для кормления, коляски и автокресла, одежда и обувь, детская комната, игрушки и книги по специальным ценам. Чтобы совершить льготную покупку, нужно в карточке товара или в корзине поставить галочку «Купить по социальной карте».
Для постоянных покупателей, совершивших не менее 2 заказов за последние 6 месяцев, доступна отсрочка платежа на сумму не более 2500 рублей. Услуга доступна только при оплате онлайн на сайте и не предусматривает расчета социальными картами.
Оплатить заказ в магазине HelpToMama можно платежной картой онлайн или через платежную систему ЮMoney. Также можно произвести оплату банковским переводом по счету. В этом случае товар будет передан в доставку только после поступления денег на счет продавца, что может занять до 4 рабочих дней.
В пределах Санкт-Петербурга действует бесплатная доставка при заказе товаров от определенной суммы. Оплата транспортных услуг при заказе в другие регионы России производится по тарифам логистических компаний: DPD (до терминала выдачи), Boxberry, PickPoint, 5Post, Dostavka Club, а также Почтой России с самовывозом из отделения.
Целостность упаковки и комплектность товара проверяются клиентом в присутствии курьера, после чего он может принять заказ или отказаться от товара. После подписания отгрузочных документов магазин Хелптумама не принимает претензии по целостности и комплектности заказа.
Средства гигиены и продукты питания после покупки обмену и возврату не подлежат. Что касается других товаров, покупатель может оформить возврат в течение 7 дней после получения. Вернуть купленные товары можно только при условии сохранности товарного вида и потребительских качеств изделий, а также наличии оригинальной упаковки и отгрузочных документов, выданных клиенту при получении заказа.
Если полученный товар оказался бракованным, следует заполнить форму претензии в личном кабинете на сайте магазина HelpToMama, после чего с клиентом свяжутся операторы для согласования дальнейших действий.
После возврата товара магазин переводит обратно уплаченную клиентом сумму, за исключением транспортных расходов, в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования. Деньги от продавца покупателю возвращаются тем способом, которым происходила оплата.
Купоны ритейлера, опубликованные на этом сайте, содержат описание акции или промокода на скидку. Чтобы его активировать, нужно:
Выбрать скидочный купон и кликнуть на предложение. Если для активации скидки требуется промокод, он скопируется автоматически.
Наполнить корзину товарами.
Перейти в карточку заказа, кликнув на корзину, и вставить промокод в специальное поле, а потом нажать на галочку.
После того как цена снизится на номинал кода, следует оформить заказ, заполнив требуемые поля карточки заказа.
У ритейлера нет выставочного зала. Посмотреть товар можно только на сайте магазина HelpToMama. О технических характеристиках и потребительских свойствах приобретаемых изделий можно уточнять у консультанта по телефону, опубликованному на сайте магазина, до момента покупки товара.
Это можно сделать, связавшись с операторами интернет-магазина по телефону, электронной почте или в онлайн-чате. Если заказ уже собран, можно отказаться от него при получении.
Стоимость и сроки доставки указываются на этапе оформления покупки в карточке заказа.
Промокоды выдаются на различных мероприятиях для детей, встречах беременных, в роддомах и других специализированных мероприятиях, в которых принимает участие ритейлер. Также информацию о действующих купонах можно найти на этом сайте.
Зарегистрированные клиенты могут просматривать в личном кабинете историю своих заказов. Кроме того, они в числе первых узнают о новых акциях и получают скидочные купоны.
|Тип купона
|Описание
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|Скидка
|Большая распродажа: скидка до 85% на детские товары по промокоду HelpToMama
|не требуется
|Скидка
|Купон HelpToMama дарит 75% на книжки для детей
|не требуется
|Скидка
|До 58% на текстиль для дома
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|Скидка
|Скидка до 45% на детское питание Goattiny
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|Минус до 25% на взрослую гигиену Mavi Beyaz
|не требуется
|Скидка
|До 45% на детское питание Goattiny с HelpToMama промокодом
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 49% на подгузники и трусики Kioshi
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|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|До 35% на Pampers
|не требуется