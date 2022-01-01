Toy.ru: пару слов о компании

Девиз компании звучит так: «Мы знаем, чего хотят дети!» И эти ребята знают, о чем говорят. Федеральная сеть магазинов Toy.ru — это тысячи детских игрушек, собранных на одной торговой платформе: конструкторы, куклы, мультяшные герои, мягкие игрушки, машинки, бластеры, косметика, игровые наборы, товары для школы и много другое.

В торговой сети игрушек Той насчитывается более сотни розничных магазинов по всей стране. Среди ведущих брендов, представленных в ассортименте: Smart Egg, L.O.L. Surprise, Lego, Welly, Little Tikes, Mega Bloks и прочие. Здесь всегда можно найти последние новинки из мира игрушек. В магазине представлены только актуальные товары, доступные на складе. При этом особенно подкупают цены, скидки на первую покупку, программы лояльности, круглосуточная онлайн-поддержка по оформлению заказа, срочная доставка и множество сезонных акций, которые вы найдете на этой странице в купонах.

Сеть Toy.ru отмечена наградами Retailer of the Year как «Лучший интернет-магазин» за отменный сервис, качество товаров и оперативную доставку по России и СНГ.

Для юридических лиц и оптовых покупателей действуют специальные предложения, разработанные индивидуально под каждый регион.

Что купить на Toy.ru

Огромный ассортимент онлайн-магазина разбит по возрастам, полу, брендам, тематической принадлежности, актуальности (новинки, популярно у пользователей, лучшая цена и пр.)

Для удобства пользователей каталог магазина Той поделен на категории и подкатегории. Помимо игрушек, здесь можно найти товары для хобби, спорта и отдыха, игровые наборы, школьные товары, праздничные аксессуары, косметику и подарочные сертификаты (для тех кто не может определиться с подарком).

На главной странице публикуется информация о новинках, товарах со скидками, бонусных предложениях на первый заказ и игрушках Lego, пользующихся особым спросом.

Чтобы упростить процесс выбора подарка, можно воспользоваться специальной интерактивной формой (правый сайдбар) или проконсультироваться в онлайн-чате.

Бонусная программа

Система бонусов Toy.ru дает право на скидку всем зарегистрированным в ней участникам. Согласно условиям программы на бонусный счет начисляются баллы (до 5% от стоимости покупки), которыми впоследствии можно частично рассчитываться за товары в сети Той.

Регистрация пользователя осуществляется по номеру телефона. Активация бонусов происходит через 14 дней с момента покупки. При списании бонусов за товар на мобильный номер приходит СМС-код для подтверждения операции.

В бонусной программе участвуют все товары, которые не имеют дополнительных скидок, не подпадают под действие промокода и не относятся к категории «Дефект упаковки».

Накопленные бонусы действительны в течение одного года.

Оплата товара

Оплатить заказ можно на сайте Toy.ru или при получении товара, наличными или безналичными средствами. К оплате принимаются карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР, электронные деньги WebMoney и Яндекс.Деньги. Для физ- и юрлиц есть возможность оплаты через банк путем безналичного перевода по реквизитам компании.

Учтите, что при любой форме доставки заказ должен быть оформлен на получателя. Отгрузка товаров осуществляется по документу, подтверждающему личность заказчика.

Доставка товара

Доставка заказов осуществляется курьерской службой:

до двери курьером: стоимость зависит от региона доставки и габаритности груза. При заказе на сумму более 3000 рублей – бесплатно;

срочная доставка до двери: в пределах МКАД – бесплатно, если сумма заказа более 5000 рублей. Доставка осуществляется в течение 15 минут.

При самовывозе из пунктов выдачи Boxberry и DPD отгрузка товара осуществляется по 100% предоплате.

Возврат/обмен товара

Согласно Законодательству РФ в течение 14 дней с момента покупки (получения товара) покупатель имеет право вернуть или обменять товар надлежащего качества. К заявлению на возврат прилагается копия документа, удостоверяющего личность, товарный или кассовый чек.

Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, каким они были внесены: на расчетный счет покупателя (при курьерской доставке) или наличными (при покупке в стационарном магазине). Зачисление средств происходит в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Если товар приобретен в стационарном магазине, он возвращается в тот же самый магазин. При оформлении заказа на Toy.ru, вернуть товар можно в любом розничном магазине. Товар можно обменять на аналогичный, если он оказался ненадлежащего качества или нарушена его комплектность.