Промокоды Ozon.ru (Озон) на декабрь 2022
Список рабочих купонов и акций Ozon.ru. Актуальных промокодов на сегодня: 35
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Информация об интернет-магазине ОЗОН
Сайт OZON — крупнейший отечественный интернет-магазин. Его история началась с продажи книг и видеокассет в 1998 году. Сегодня компания имеет склады по всей стране, а на платформе продают продукцию тысячи продавцов. Среди них известные бренды и обычные люди, которые помогают пользователям делать выгодные покупки онлайн.
Регулярно проводятся акции для новых и постоянных клиентов ресурса, а также действует собственная программа лояльности с накопительной системой. На этой странице собраны все актуальные акции с промокодами и купонами. Они помогут получить скидки до 60%.
Ассортимент магазина
Ассортимент магазина OZON — это миллионы товаров, за которыми не нужно ехать в магазин, достаточно оформить заказ онлайн. Покупка бытовой техники особенно популярна среди пользователей, где для экономии, помимо активации специальных кодов, они могут списать подарочные баллы магазинов. Во время крупных распродаж, например в Черную пятницу, предлагаются лучшие цены на пылесосы, стиральные машины, холодильники, плиты и др.
Также на сайте ОЗОН спросом пользуется раздел с продуктами питания. По выгодным ценам в нем можно приобрести не только те продукты, что встречаются на полках в магазине, но и товары, привезенные из заграницы. Например, чипсы из Японии или Америки. Они также являются частью акционных предложений интернет-магазина.
Детские товары пользователи приобретают не реже, чем из вышеперечисленных категорий. На них нередко действуют специальные цены со скидкой до 50%. Родители могут купить продукты оптом и получить часть из них в ближайшие 1–2 дня, воспользовавшись доставкой Express, стоимость которой стартует от 129 рублей (для подписчиков ОЗОН Premium).
Промокоды, скидки и акции интернет-магазина
Распродажи с лучшими ценами регулярно проводятся на сайте, они никогда не заканчиваются. Перейдя на отдельную страницу, где собраны все акции, клиент может выбрать любую понравившуюся, количество товаров для добавления в корзину не ограничено. Необходимости активировать специальный код на скидку нет.
На целые категории товаров действует дисконт до 30%. Размер выгоды указывается для каждой единицы товара в интернет-магазине отдельно. Действует для всех пользователей и не меняется в зависимости от того, подключен OZON Premium или нет.
Дополнительные скидки по промокоду применимы для отдельной подборки вещей. Как правило, это обувь, аксессуары и брендовая одежда. Перед использованием специального предложения рекомендуется авторизоваться в личном кабинете. Магазины нередко начисляют баллы для будущих заказов.
При покупке второго средства от одного и того же бренда скидки на покупку достигают 50%. По условиям специального предложения, нужно активировать промокод OZON в корзине при оформлении заказа. Действует 1 раз для одного клиента.
Проводятся и розыгрыши подарков. Чтобы принять в них участие, нужно совершать покупки от определенной суммы. Например, за каждые 500 рублей в корзине выдается один билет, каждый из которых увеличивает шансы на победу. Промокоды использовать не нужно.
На отдельные категории или товары крупный интернет-магазин предлагает получить скидку до 2000 рублей по специальному промокоду. Он действует при оформлении заказа с одной единицей продукта-участника. Например, добавив в корзину на официальном сайте ОЗОН или в мобильном приложении робот-пылесос, клиент сможет получить выгоду в 1000 рублей.
Как активировать промокод
Активировать промокод можно на сайте крупного интернет-магазина или в мобильном приложении. Для совершения покупки с применением кода купона на скидку нужно следовать инструкции:
Изучить купоны.
Выбрать подходящее предложение и кликнуть на акцию.
Код скопируется автоматически. Произойдет перенаправление в магазин.
Выбрать один из разделов или ввести запрос вручную.
Нажать на кнопку «В корзину» под понравившимися товарами.
Перейти в корзину для совершения выгодной покупки.
Найти пункт «Используйте промокод».
Вставить скопированное ранее кодовое слово.
Кликнуть на кнопку «Применить», чтобы получить скидку.
Стоимость заказа перерасчитается автоматически. После останется указать контактные данные, способ получения товара и оплатить покупку онлайн картой, подарочным сертификатом или после проверки.
Доставка в пункты выдачи предоставляется бесплатно. Можно выбрать один из сотен вариантов на карте или указать вручную на официальном ресурсе или в мобильном приложении.
Кодовое слово сайт ОЗОН также предлагает активировать в личном кабинете не на этапе оформления заказа. Нужно только авторизоваться, нажать на изображение человечка, найти пункт «Кодовые слова и подарочные сертификаты» и ввести один из кодов.
Что такое OZON Premium
Программа OZON Premium позволяет получать дополнительные привилегии по сравнению с владельцами обычных аккаунтов. Если подключить подписку за 199 рублей, открывается доступ к следующим опциям в крупном интернет-магазине:
бесплатная курьерская доставка;
ранний доступ к распродажам;
специальные цены на отдельные товары;
бесплатная подписка на онлайн-сервис Kion;
персональные бонусы от продавцов со специальными предложениями;
дополнительные условия по ОЗОН Travel (оплата баллами, 24/7 поддержка, ранний доступ к распродажам);
другие акции от МТС Premium, ЛитРес и блогеров.
По программе 1 балл равен 1 рублю. Они начисляются с каждой покупки на отдельный счет. Учитывается сумма, которая получилась после того, как применены промокоды. Списать накопленные баллы для получения лучшей цены на товары можно в любой момент.
Лучшие промокоды Ozon.ru
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